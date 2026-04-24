В пирамиде Менкаура нашли скрытые пустоты — что они скрывают?

Учёные обнаружили скрытые пустоты внутри пирамиды Пирамида Менкаура — и всё указывает на то, что это может быть не просто случайная особенность конструкции.

Речь идёт о двух полостях, скрытых за гладкой каменной поверхностью на восточной стороне. Именно этот участок давно вызывал вопросы: он отполирован так же аккуратно, как и известный вход — но находится совсем в другом месте.

Теперь есть подтверждение, что за этой стеной действительно что-то есть.

Пустоты находятся на глубине чуть больше метра

Их размеры — около одного метра в высоту

Они заполнены воздухом

И главное — их удалось обнаружить без разрушения камня.

Учёные использовали сразу несколько методов: радар, ультразвук и электрические измерения. Совпадение данных позволило точно зафиксировать наличие скрытых пространств.

Это первый случай, когда за этим участком пирамиды удалось подтвердить аномалии.

Именно здесь ранее предполагали существование второго входа.

Пока никто не знает, куда ведут эти пустоты.

Но сама возможность того, что внутри пирамиды может скрываться ещё один проход, уже заставляет пересмотреть привычное представление о её устройстве.

Тайна, которой тысячи лет, снова дала о себе знать.