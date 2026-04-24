В пирамиде Менкаура нашли скрытые пустоты — что они скрывают?

Редакция PRESS 24 апреля, 2026 15:27

Наука 0 комментариев

У одной из самых известных пирамид Египта снова появилась загадка.

Учёные обнаружили скрытые пустоты внутри пирамиды Пирамида Менкаура — и всё указывает на то, что это может быть не просто случайная особенность конструкции.

Речь идёт о двух полостях, скрытых за гладкой каменной поверхностью на восточной стороне. Именно этот участок давно вызывал вопросы: он отполирован так же аккуратно, как и известный вход — но находится совсем в другом месте.

Теперь есть подтверждение, что за этой стеной действительно что-то есть.

 Пустоты находятся на глубине чуть больше метра
 Их размеры — около одного метра в высоту
 Они заполнены воздухом

И главное — их удалось обнаружить без разрушения камня.

Учёные использовали сразу несколько методов: радар, ультразвук и электрические измерения. Совпадение данных позволило точно зафиксировать наличие скрытых пространств.

Это первый случай, когда за этим участком пирамиды удалось подтвердить аномалии.

Именно здесь ранее предполагали существование второго входа.

Пока никто не знает, куда ведут эти пустоты.

Но сама возможность того, что внутри пирамиды может скрываться ещё один проход, уже заставляет пересмотреть привычное представление о её устройстве.

Тайна, которой тысячи лет, снова дала о себе знать.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дроны и окопы: Украина поможет укрепить Балтию
Важно

Дроны и окопы: Украина поможет укрепить Балтию

«Макслу на хлеб не положишь!» Что ждет Центральный рынок и какие сегодня там цены?
Эксклюзив

«Макслу на хлеб не положишь!» Что ждет Центральный рынок и какие сегодня там цены? (1)

«Коррупция — визитка Рижской думы». Скандалы вокруг столбиков не утихают
Важно

«Коррупция — визитка Рижской думы». Скандалы вокруг столбиков не утихают

Дроны и окопы: Украина поможет укрепить Балтию

Важно 20:38

Важно 0 комментариев

Украина готова помочь в создании Балтийской линии обороны. Об этом говорили на международной конференции по безопасности в Киеве, сообщил выпуск "Panorāma" Латвийского телевидения.

Украина готова помочь в создании Балтийской линии обороны. Об этом говорили на международной конференции по безопасности в Киеве, сообщил выпуск "Panorāma" Латвийского телевидения.

Взрыв, 80 раненых и час на спасение: медики учились войне

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

 

 

На Латвию идёт снежная буря: обновлённый прогноз на выходные

Важно 19:43

Важно 0 комментариев

С воскресенья в Латвии ожидается похолодание, которое сохранится и на следующей неделе. Также в воскресенье синоптики прогнозируют бурю с сильным ветром и осадками.

С воскресенья в Латвии ожидается похолодание, которое сохранится и на следующей неделе. Также в воскресенье синоптики прогнозируют бурю с сильным ветром и осадками.

Всего две недели без кофе меняют поведение ученые удивили результатом

Азбука здоровья 19:17

Азбука здоровья 0 комментариев

Отказаться от кофе всего на две недели — и эффект может оказаться неожиданным.

Отказаться от кофе всего на две недели — и эффект может оказаться неожиданным.

Пукнула собака, покраснела хозяйка: история Иевы Бранте

Важно 18:46

Важно 0 комментариев

Юрист Иева Бранте в программе "Dāmas ar Drāmu" рассказала, как однажды попала в неловкую ситуацию в спортивном магазине из-за своей собаки. Об этом пишет 1188.lv.

Юрист Иева Бранте в программе "Dāmas ar Drāmu" рассказала, как однажды попала в неловкую ситуацию в спортивном магазине из-за своей собаки. Об этом пишет 1188.lv.

Курземское побережье против ветряков: активисты идут к Кабмину

Новости Латвии 18:37

Новости Латвии 0 комментариев

 

 

Каждый третий в паре копит раздражение и не говорит об этом

Всюду жизнь 18:25

Всюду жизнь 0 комментариев

Отношения могут выглядеть спокойными — пока внутри накапливается совсем другое.

Отношения могут выглядеть спокойными — пока внутри накапливается совсем другое.

