Налоги растут, но план не выполнен: бюджету не хватило 49,6 млн

При этом общая картина не выглядит провальной. Налоговые поступления общего бюджета, включая остаток на едином налоговом счете, в первом квартале 2026 года достигли 3,466 млрд евро. Это на 210,4 млн евро, или на 6,5%, больше, чем за тот же период прошлого года.

Но Минфин предупреждает: свежие данные еще не полностью отражают влияние новых геополитических событий.

С учетом взносов во второй пенсионный уровень и без учета остатка на едином счете налоговые поступления выросли на 145 млн евро, или на 4,1%.

Доходы от взносов социального страхования составили 1,2 млрд евро и выросли на 79,4 млн евро, или на 6,9%. А вот поступления подоходного налога с населения остались на уровне прошлого года - 623,7 млн евро. По данным СГД, возвраты подоходного налога в первом квартале составили 146,3 млн евро. Это меньше, чем годом ранее, но больше плана. Поэтому поступления подоходного налога выполнены только на 91,4% от запланированного.

Налог на прибыль предприятий просел на 24,5 млн евро, или на 13,8%. Минфин связывает это с изменениями в законодательстве и поведением налогоплательщиков в конце 2024 года, когда компании активнее распределяли прибыль и выплачивали дивиденды физическим лицам перед введением дополнительной ставки 3% для доходов свыше 200 000 евро.

При этом план по налогу на прибыль предприятий в первом квартале был превышен на 30,4%.

Поступления от НДС выросли до 981,2 млн евро. Это на 67,8 млн евро, или на 7,4%, больше, чем годом ранее. План по НДС выполнен на 100,8%. Акцизный налог дал 312,7 млн евро, что на 26,9 млн евро, или на 9,4%, больше, чем в первом квартале 2025 года, но план выполнен только на 98%.

После обострения конфликта вокруг Ирана и Ближнего Востока с 1 апреля по 30 июня в Латвии введено временное снижение акциза на дизель и маркированный дизель для сельского хозяйства. Минфин считает, что эффект от снижения акциза будет компенсирован поступлениями НДС из-за роста цен на топливо.

Общие доходы бюджета в первом квартале составили 4,786 млрд евро и выросли на 731,9 млн евро, или на 18,1%. Существенную роль сыграли поступления иностранной финансовой помощи: они были на 492 млн евро выше, в основном из-за платежей Еврокомиссии по фондам ЕС периода 2021-2027 годов.

Именно эти платежи обеспечили профицит общего бюджета в 6,5 млн евро. Годом ранее за тот же период был дефицит 521,2 млн евро.

Расходы общего бюджета составили 4,779 млрд евро, что на 204,2 млн евро, или на 4,5%, больше, чем годом ранее. Сильнее всего выросли капитальные расходы в оборонном секторе - на 174,8 млн евро, главным образом из-за платежей по долгосрочному договору Национальных вооруженных сил на покупку боевых машин пехоты.

По данным Eurostat, дефицит бюджета сектора общего правительства Латвии в 2025 году составил 1,1 млрд евро, или 2,5% ВВП. По апрельскому прогнозу Минфина, в этом году дефицит достигнет 3% ВВП.