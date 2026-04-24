Не получил письмо — встречай коллектора! Жаркий спор вокруг парковок Park Expert

В соцсетях обсуждают историю о штрафе за парковку у Rimi в квартале Алояс, который неожиданно оказался у коллекторов. Пользователь Кристапс рассказал, что родственники его жены, вероятно, в январе забыли зарегистрировать номер автомобиля на стоянке, которую обслуживает Park Expert. Сам факт нарушения он не оспаривает.

Проблема в другом: по словам Кристапса, письма от Park Expert семья не получила. Вместо этого пришло уведомление от Julianus Inkasso Latvija. Park Expert утверждает, что письмо было отправлено в начале марта, а если адресат его не получил, это уже не ответственность компании. Заказные письма, по версии фирмы, частные компании отправлять не обязаны.

«Сумма небольшая - 35 евро штраф и 15 евро за взыскание. В принципе можно было бы заплатить и забыть, если бы речь шла только о желании “нажиться” на комиссии в 15 евро. Но запись о взыскании у человека с безупречной кредитной историей может когда-нибудь создать проблемы. Как в этой ситуации поступить разумнее?» - спрашивает Кристапс.

В Центре защиты прав потребителей, по его словам, посоветовали писать претензию в Julianus Inkasso Latvija. Коллекторы же заявили, что при наличии письма о взыскании претензии из-за неполученного уведомления от Park Expert надо адресовать Latvijas Pasts, поскольку у них есть доказательства отправки. Почта, в свою очередь, не может гарантировать доставку, если письмо не было заказным.

В комментариях быстро выяснилось, что случай не единичный. Пользователи пишут, что уведомления от оператора парковки часто не приходят, а затем сразу появляются письма от коллекторов. Один из комментаторов назвал такую практику «легальным рэкетом».

Часть участников обсуждения видит в истории не бытовую забывчивость, а системную проблему: частные парковочные компании получают слишком удобный механизм взыскания, а клиент узнает о штрафе уже после передачи дела коллекторам. Люди спрашивают, почему при наличии современных каналов связи не используются SMS или электронная почта.

Практические советы расходятся. Одни предлагают платить только первоначальный штраф Park Expert и спорить с коллекторами. Другие советуют закрыть всю сумму, чтобы не получить проблемы в будущем. Некоторые пишут, что такие случаи обычно не портят кредитную историю, но полной уверенности у людей нет.

Отдельные комментаторы призывают избегать парковок Park Expert, жалуясь на негибкое обслуживание и неясные правила. По их словам, времени на регистрацию номера иногда дают слишком мало, а ошибка быстро превращается в штраф и переписку с коллекторами.