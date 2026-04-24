Курземское побережье против ветряков: активисты идут к Кабмину

На следующей неделе активисты планируют провести в Риге пикет у здания Кабинета министров против строительства трех ветропарков. Об этом агентству LETA сообщила представитель организаторов акции Сандра Степиня.

Как следует из повестки заседания правительства, во вторник, 28 апреля, Кабинет министров будет решать вопрос об одобрении строительства трех парков ветроэлектростанций.

Речь идет о проектах "Eko Ziemeļi", "Kurzeme" и "k2 Ventum".

Организаторы протеста считают, что парк ветроэлектростанций "k2 Ventum" ухудшит состояние одной из самых ценных прибрежных территорий Латвии.

На платформе Manabalss.lv инициативу "За Курземское побережье без ветроэлектростанций" подписали более 10 000 жителей Латвии, указывают организаторы пикета.

Акция запланирована на 12:30. Протестующие намерены собраться у здания Кабинета министров в Риге, на бульваре Бривибас, 36.