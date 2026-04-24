Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Пт, 24. Апреля
Курземское побережье против ветряков: активисты идут к Кабмину

Редакция PRESS 24 апреля, 2026 18:37

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

 

На следующей неделе активисты планируют провести в Риге пикет у здания Кабинета министров против строительства трех ветропарков. Об этом агентству LETA сообщила представитель организаторов акции Сандра Степиня.

Как следует из повестки заседания правительства, во вторник, 28 апреля, Кабинет министров будет решать вопрос об одобрении строительства трех парков ветроэлектростанций.

Речь идет о проектах "Eko Ziemeļi", "Kurzeme" и "k2 Ventum".

Организаторы протеста считают, что парк ветроэлектростанций "k2 Ventum" ухудшит состояние одной из самых ценных прибрежных территорий Латвии.

На платформе Manabalss.lv инициативу "За Курземское побережье без ветроэлектростанций" подписали более 10 000 жителей Латвии, указывают организаторы пикета.

Акция запланирована на 12:30. Протестующие намерены собраться у здания Кабинета министров в Риге, на бульваре Бривибас, 36.

Украина готова помочь в создании Балтийской линии обороны. Об этом говорили на международной конференции по безопасности в Киеве, сообщил выпуск "Panorāma" Латвийского телевидения.

С воскресенья в Латвии ожидается похолодание, которое сохранится и на следующей неделе. Также в воскресенье синоптики прогнозируют бурю с сильным ветром и осадками.

Отказаться от кофе всего на две недели — и эффект может оказаться неожиданным.

Юрист Иева Бранте в программе "Dāmas ar Drāmu" рассказала, как однажды попала в неловкую ситуацию в спортивном магазине из-за своей собаки. Об этом пишет 1188.lv.

Отношения могут выглядеть спокойными — пока внутри накапливается совсем другое.

