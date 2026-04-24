Всего две недели без кофе меняют поведение ученые удивили результатом

Редакция PRESS 24 апреля, 2026 19:17

Азбука здоровья 0 комментариев

Отказаться от кофе всего на две недели — и эффект может оказаться неожиданным.

Учёные провели эксперимент с участием 62 человек и сравнили тех, кто регулярно пьёт кофе, с теми, кто его не употребляет. Затем кофеманов попросили полностью отказаться от напитка на 14 дней.

Результат оказался не таким очевидным, как ожидалось.

После двух недель без кофе участники стали менее импульсивными и эмоционально более спокойными. Показатели стресса снизились.

Но на этом эксперимент не закончился.

Когда кофе вернули в рацион, участников разделили на две группы: одним дали обычный кофе, другим — без кофеина.

И тут проявилась разница.

 Обычный кофе снизил тревожность
 Кофе без кофеина улучшил сон и память

Учёные обратили внимание и на ещё один эффект.

Даже короткий отказ от кофе начал менять микрофлору кишечника — систему бактерий, которая связана не только с пищеварением, но и с иммунитетом и работой мозга.

При этом часть изменений возникала независимо от кофеина — вероятно, из-за других веществ в кофе.

Но есть нюанс.

Исследование было небольшим, и сами авторы подчёркивают: результаты не означают, что кофе напрямую «меняет характер» или гарантированно улучшает здоровье.

Тем не менее, один вывод напрашивается сам собой.

Даже привычка, которая кажется безобидной, может влиять на организм сильнее, чем принято думать.

