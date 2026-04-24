Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 24. Апреля Завтра: Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Доступность

Верховный суд не спас: перевозчики мигрантов сели в тюрьму

Редакция PRESS 24 апреля, 2026 17:30

Новости Латвии

LETA

 

Верховный суд отказался начинать кассационное производство по делу о незаконной перевозке большого числа людей через государственную границу. После этого вступил в силу приговор двум мужчинам, обвиненным в перевозке нелегальных мигрантов от границы с Белоруссией.

По материалам дела, один из обвиняемых дважды соглашался за деньги забрать у белорусской границы граждан Ирака, нелегально вошедших в Латвию, и отвезти их к границе Польши и Германии. Для получения оплаты использовался банковский счет второго обвиняемого.

В первый раз мужчина взял в свой микроавтобус 10 нелегальных мигрантов и получил часть обещанной суммы за их доставку. Во второй раз оба обвиняемых приняли 13 человек, но довезти их до указанного места не смогли: микроавтобус в приграничной зоне остановил военнослужащий Земессардзе.

Суд Латгальского района признал, что первый обвиняемый совершил особо тяжкое преступление и покушение на особо тяжкое преступление. Второй, по оценке суда, поддержал совершение особо тяжкого преступления и сам совершил покушение на особо тяжкое преступление против порядка управления.

Суд подчеркнул, что поддержка нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе является элементом гибридной войны. Поэтому действия обвиняемых способствовали гибридной угрозе со стороны Белоруссии и создали дополнительный риск для государственности и безопасности Латвии.

Первого обвиняемого приговорили к шести с половиной годам лишения свободы и полутора годам пробационного надзора. Второму назначили четыре с половиной года лишения свободы.

Первый обвиняемый обжаловал приговор, но Латгальский окружной суд оставил его без изменений в части признания обоих виновными и назначенного наказания.

Сенат Верховного суда указал, что суды первой и апелляционной инстанций оценили доказательства, включая показания, которые обвиняемый пытался оспорить, и обоснованно признали вину доказанной.

В кассационной жалобе, по оценке Сената, были повторены аргументы, которые уже рассматривались и были мотивированно отклонены апелляционной инстанцией. Эти доводы не вызвали сомнений в законности приговора и не касались значимой для судебной практики трактовки правовых норм.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Макслу на хлеб не положишь!» Что ждет Центральный рынок и какие сегодня там цены?
Эксклюзив

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Дроны и окопы: Украина поможет укрепить Балтию

Важно 20:38

Важно 0 комментариев

Украина готова помочь в создании Балтийской линии обороны. Об этом говорили на международной конференции по безопасности в Киеве, сообщил выпуск "Panorāma" Латвийского телевидения.

Читать
Загрузка

Взрыв, 80 раненых и час на спасение: медики учились войне

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

 

 

Читать

На Латвию идёт снежная буря: обновлённый прогноз на выходные

Важно 19:43

Важно 0 комментариев

С воскресенья в Латвии ожидается похолодание, которое сохранится и на следующей неделе. Также в воскресенье синоптики прогнозируют бурю с сильным ветром и осадками.

Читать

Всего две недели без кофе меняют поведение ученые удивили результатом

Азбука здоровья 19:17

Азбука здоровья 0 комментариев

Отказаться от кофе всего на две недели — и эффект может оказаться неожиданным.

Читать

Пукнула собака, покраснела хозяйка: история Иевы Бранте

Важно 18:46

Важно 0 комментариев

Юрист Иева Бранте в программе "Dāmas ar Drāmu" рассказала, как однажды попала в неловкую ситуацию в спортивном магазине из-за своей собаки. Об этом пишет 1188.lv.

Читать

Курземское побережье против ветряков: активисты идут к Кабмину

Новости Латвии 18:37

Новости Латвии 0 комментариев

 

 

Читать

Каждый третий в паре копит раздражение и не говорит об этом

Всюду жизнь 18:25

Всюду жизнь 0 комментариев

Отношения могут выглядеть спокойными — пока внутри накапливается совсем другое.

Читать