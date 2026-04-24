Верховный суд не спас: перевозчики мигрантов сели в тюрьму

Верховный суд отказался начинать кассационное производство по делу о незаконной перевозке большого числа людей через государственную границу. После этого вступил в силу приговор двум мужчинам, обвиненным в перевозке нелегальных мигрантов от границы с Белоруссией.

По материалам дела, один из обвиняемых дважды соглашался за деньги забрать у белорусской границы граждан Ирака, нелегально вошедших в Латвию, и отвезти их к границе Польши и Германии. Для получения оплаты использовался банковский счет второго обвиняемого.

В первый раз мужчина взял в свой микроавтобус 10 нелегальных мигрантов и получил часть обещанной суммы за их доставку. Во второй раз оба обвиняемых приняли 13 человек, но довезти их до указанного места не смогли: микроавтобус в приграничной зоне остановил военнослужащий Земессардзе.

Суд Латгальского района признал, что первый обвиняемый совершил особо тяжкое преступление и покушение на особо тяжкое преступление. Второй, по оценке суда, поддержал совершение особо тяжкого преступления и сам совершил покушение на особо тяжкое преступление против порядка управления.

Суд подчеркнул, что поддержка нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе является элементом гибридной войны. Поэтому действия обвиняемых способствовали гибридной угрозе со стороны Белоруссии и создали дополнительный риск для государственности и безопасности Латвии.

Первого обвиняемого приговорили к шести с половиной годам лишения свободы и полутора годам пробационного надзора. Второму назначили четыре с половиной года лишения свободы.

Первый обвиняемый обжаловал приговор, но Латгальский окружной суд оставил его без изменений в части признания обоих виновными и назначенного наказания.

Сенат Верховного суда указал, что суды первой и апелляционной инстанций оценили доказательства, включая показания, которые обвиняемый пытался оспорить, и обоснованно признали вину доказанной.

В кассационной жалобе, по оценке Сената, были повторены аргументы, которые уже рассматривались и были мотивированно отклонены апелляционной инстанцией. Эти доводы не вызвали сомнений в законности приговора и не касались значимой для судебной практики трактовки правовых норм.