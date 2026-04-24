Школьник на BMW  уходил от погони, но встретил забор (видео) (1)

Редакция PRESS 24 апреля, 2026 16:09

Новости Латвии 1 комментариев

В Елгаве полиция задержала несовершеннолетнего, который на BMW пытался скрыться от экипажа. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной полиции.

Около 16:30 полиция получила информацию, что за руль BMW, возможно, сел молодой человек 2011 года рождения и ездит по Елгаве. По записям городских камер полицейские установили, что машина находится на улице Узварас, и направили туда экипаж.

Когда полиция прибыла на место, водитель начал уходить от погони в сторону улицы Салдус. Он нарушал правила дорожного движения и превышал скорость. Полицейские несколько раз требовали остановить автомобиль, но водитель эти требования проигнорировал.

Погоня закончилась на улице Салдус. Там подросток врезался в ограждение частной территории, вышел из машины и попытался убежать пешком. В автомобиле находились еще трое несовершеннолетних пассажиров. Физически никто не пострадал, нарушителя задержали.

По факту случившегося Государственная полиция начала десять административных процессов: за езду без прав, необоснованный съезд с проезжей части и повреждение металлического забора, игнорирование дорожных знаков, а также превышение скорости в жилой зоне и в населенном пункте.

Также начат уголовный процесс по статье о нарушении правил дорожного движения, выразившемся в агрессивной езде после неоднократного требования полиции остановиться. За такое нарушение может грозить лишение свободы на срок до двух лет, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф с лишением водительских прав на срок до пяти лет.

За последние 24 часа в сфере дорожного движения полиция зафиксировала 453 административных нарушения, в том числе 172 - за превышение скорости.

Комментарии (1)
Украина готова помочь в создании Балтийской линии обороны. Об этом говорили на международной конференции по безопасности в Киеве, сообщил выпуск "Panorāma" Латвийского телевидения.

С воскресенья в Латвии ожидается похолодание, которое сохранится и на следующей неделе. Также в воскресенье синоптики прогнозируют бурю с сильным ветром и осадками.

Отказаться от кофе всего на две недели — и эффект может оказаться неожиданным.

Юрист Иева Бранте в программе "Dāmas ar Drāmu" рассказала, как однажды попала в неловкую ситуацию в спортивном магазине из-за своей собаки. Об этом пишет 1188.lv.

Отношения могут выглядеть спокойными — пока внутри накапливается совсем другое.

