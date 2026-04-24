Около 16:30 полиция получила информацию, что за руль BMW, возможно, сел молодой человек 2011 года рождения и ездит по Елгаве. По записям городских камер полицейские установили, что машина находится на улице Узварас, и направили туда экипаж.

Когда полиция прибыла на место, водитель начал уходить от погони в сторону улицы Салдус. Он нарушал правила дорожного движения и превышал скорость. Полицейские несколько раз требовали остановить автомобиль, но водитель эти требования проигнорировал.

Погоня закончилась на улице Салдус. Там подросток врезался в ограждение частной территории, вышел из машины и попытался убежать пешком. В автомобиле находились еще трое несовершеннолетних пассажиров. Физически никто не пострадал, нарушителя задержали.

По факту случившегося Государственная полиция начала десять административных процессов: за езду без прав, необоснованный съезд с проезжей части и повреждение металлического забора, игнорирование дорожных знаков, а также превышение скорости в жилой зоне и в населенном пункте.

Также начат уголовный процесс по статье о нарушении правил дорожного движения, выразившемся в агрессивной езде после неоднократного требования полиции остановиться. За такое нарушение может грозить лишение свободы на срок до двух лет, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф с лишением водительских прав на срок до пяти лет.

За последние 24 часа в сфере дорожного движения полиция зафиксировала 453 административных нарушения, в том числе 172 - за превышение скорости.

Valsts policijā 23. aprīlī saņemta informācija, ka nepilngadīgs jaunietis, iespējams, sēdies pie automašīnas stūres. Nekavējoties tika skaidrota iespējamā transportlīdzekļa atrašanās vieta. Apskatot pilsētas kameras, tika noskaidrota vieta, kur tobrīd atradās automašīna, un… pic.twitter.com/XpAUBIXPZo — Valsts policija (@Valsts_policija) April 24, 2026

