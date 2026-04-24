Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 24. Апреля Завтра: Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Доступность

«Двойная реальность»: почему латвийцы недовольны политикой?

Редакция PRESS 24 апреля, 2026 15:43

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В латвийском обществе сложился заметный парадокс: люди в целом довольны своей жизнью, но относятся к политике резко критично. Об этом в эфире TV24 заявил политолог, профессор Латвийского университета Янис Икстенс.

По его словам, разные международные исследования, включая европейские социальные и общественные опросы, показывают: примерно 70-80% жителей Латвии довольны качеством своей жизни. Это высокий показатель, особенно на фоне постоянной критики, которая звучит в публичном пространстве.

Но разговор о политике резко меняет тон. Там уже доминируют разочарование, скепсис и недоверие. Икстенс считает, что в обществе возникла модель сосуществования, при которой политика воспринимается как что-то отдельное от повседневной жизни.

Люди стараются обустроить собственную жизнь, но дистанцируются от процессов государственного управления. По мнению политолога, это опасная конструкция: без нормально работающего государства общество не может полноценно развиваться.

«Двойная реальность» - удовлетворенность жизнью при недоверии к политике - стала важной чертой латвийского общества.

Такое отношение, по словам Икстенса, во многом сформировалось под влиянием опыта последних десятилетий. Люди понимают, что политика влияет на их жизнь, но мало верят в возможность самим что-то изменить.

Это видно и по готовности участвовать в политике. Только около 40% жителей теоретически готовы вступать в партии, тогда как большинство категорически отвергает такой вариант.

Политолог отмечает, что активнее всего включаются те, кто уверен в своей способности влиять на процессы и, вероятно, уже имел положительный опыт участия. Остальные чаще выбирают дистанцию.

Главные новости

«Макслу на хлеб не положишь!» Что ждет Центральный рынок и какие сегодня там цены?
Эксклюзив

«Макслу на хлеб не положишь!» Что ждет Центральный рынок и какие сегодня там цены?

Латвии русские цифру по Украине испортили? А Венгрии тогда кто? Статистика от депутата Кулбергса
Важно

Латвии русские цифру по Украине испортили? А Венгрии тогда кто? Статистика от депутата Кулбергса

Не получил письмо — встречай коллектора! Жаркий спор вокруг парковок Park Expert
Важно

Не получил письмо — встречай коллектора! Жаркий спор вокруг парковок Park Expert

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Дроны и окопы: Украина поможет укрепить Балтию

Важно 20:38

Важно 0 комментариев

Украина готова помочь в создании Балтийской линии обороны. Об этом говорили на международной конференции по безопасности в Киеве, сообщил выпуск "Panorāma" Латвийского телевидения.

Читать
Загрузка

Взрыв, 80 раненых и час на спасение: медики учились войне

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

 

 

Читать

На Латвию идёт снежная буря: обновлённый прогноз на выходные

Важно 19:43

Важно 0 комментариев

С воскресенья в Латвии ожидается похолодание, которое сохранится и на следующей неделе. Также в воскресенье синоптики прогнозируют бурю с сильным ветром и осадками.

С воскресенья в Латвии ожидается похолодание, которое сохранится и на следующей неделе. Также в воскресенье синоптики прогнозируют бурю с сильным ветром и осадками.

Читать

Всего две недели без кофе меняют поведение ученые удивили результатом

Азбука здоровья 19:17

Азбука здоровья 0 комментариев

Отказаться от кофе всего на две недели — и эффект может оказаться неожиданным.

Отказаться от кофе всего на две недели — и эффект может оказаться неожиданным.

Читать

Пукнула собака, покраснела хозяйка: история Иевы Бранте

Важно 18:46

Важно 0 комментариев

Юрист Иева Бранте в программе "Dāmas ar Drāmu" рассказала, как однажды попала в неловкую ситуацию в спортивном магазине из-за своей собаки. Об этом пишет 1188.lv.

Юрист Иева Бранте в программе "Dāmas ar Drāmu" рассказала, как однажды попала в неловкую ситуацию в спортивном магазине из-за своей собаки. Об этом пишет 1188.lv.

Читать

Курземское побережье против ветряков: активисты идут к Кабмину

Новости Латвии 18:37

Новости Латвии 0 комментариев

 

 

Читать

Каждый третий в паре копит раздражение и не говорит об этом

Всюду жизнь 18:25

Всюду жизнь 0 комментариев

Отношения могут выглядеть спокойными — пока внутри накапливается совсем другое.

Отношения могут выглядеть спокойными — пока внутри накапливается совсем другое.

Читать