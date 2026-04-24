«Двойная реальность»: почему латвийцы недовольны политикой?

По его словам, разные международные исследования, включая европейские социальные и общественные опросы, показывают: примерно 70-80% жителей Латвии довольны качеством своей жизни. Это высокий показатель, особенно на фоне постоянной критики, которая звучит в публичном пространстве.

Но разговор о политике резко меняет тон. Там уже доминируют разочарование, скепсис и недоверие. Икстенс считает, что в обществе возникла модель сосуществования, при которой политика воспринимается как что-то отдельное от повседневной жизни.

Люди стараются обустроить собственную жизнь, но дистанцируются от процессов государственного управления. По мнению политолога, это опасная конструкция: без нормально работающего государства общество не может полноценно развиваться.

«Двойная реальность» - удовлетворенность жизнью при недоверии к политике - стала важной чертой латвийского общества.

Такое отношение, по словам Икстенса, во многом сформировалось под влиянием опыта последних десятилетий. Люди понимают, что политика влияет на их жизнь, но мало верят в возможность самим что-то изменить.

Это видно и по готовности участвовать в политике. Только около 40% жителей теоретически готовы вступать в партии, тогда как большинство категорически отвергает такой вариант.

Политолог отмечает, что активнее всего включаются те, кто уверен в своей способности влиять на процессы и, вероятно, уже имел положительный опыт участия. Остальные чаще выбирают дистанцию.