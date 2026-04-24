Вейонис вышел из комиссии по баскетболу 3×3 в ФИБА: в знак протеста

Редакция PRESS 24 апреля, 2026 14:49

Новости Латвии 0 комментариев

Президент Латвийский баскетбольный союз Раймондс Вейонис вышел из комиссии по баскетболу 3×3 Международная федерация баскетбола в знак протеста против решения допустить спортсменов из России и Белоруссии к юношеским соревнованиям, пишет LSM.

Ранее центральный совет ФИБА разрешил зарегистрировать команды U-21 из России и Белоруссии для участия в Лиге наций по баскетболу 3×3, которая пройдет в Китае и Малайзии. В организации сослались на рекомендации Международного олимпийского комитета смягчить ограничения для юношеских соревнований. При этом, как отмечается, решение приняли без предварительного обсуждения с профильной комиссией.

Уже на следующий день Вейонис уведомил генерального секретаря ФИБА Андреаса Загклиса о своем выходе из комиссии, подчеркнув, что выступает против самого решения и считает нарушенной демократическую процедуру его принятия.

В ФИБА также сообщили, что статус российских и белорусских команд в других турнирах останется без изменений как минимум до заседания исполнительного комитета, запланированного на сентябрь 2026 года.

В Латвийском баскетбольном союзе подчеркнули, что организация продолжит выступать за недопуск спортсменов стран-агрессоров к международным соревнованиям и сотрудничать с союзниками из стран Балтии и Северной Европы, чтобы сохранить действующие ограничения до окончания войны в Украине.

«Макслу на хлеб не положишь!» Что ждет Центральный рынок и какие сегодня там цены?
«Макслу на хлеб не положишь!» Что ждет Центральный рынок и какие сегодня там цены?

Украина готова помочь в создании Балтийской линии обороны. Об этом говорили на международной конференции по безопасности в Киеве, сообщил выпуск "Panorāma" Латвийского телевидения.

С воскресенья в Латвии ожидается похолодание, которое сохранится и на следующей неделе. Также в воскресенье синоптики прогнозируют бурю с сильным ветром и осадками.

Отказаться от кофе всего на две недели — и эффект может оказаться неожиданным.

Юрист Иева Бранте в программе "Dāmas ar Drāmu" рассказала, как однажды попала в неловкую ситуацию в спортивном магазине из-за своей собаки. Об этом пишет 1188.lv.

Отношения могут выглядеть спокойными — пока внутри накапливается совсем другое.

