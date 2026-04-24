Вейонис вышел из комиссии по баскетболу 3×3 в ФИБА: в знак протеста

Ранее центральный совет ФИБА разрешил зарегистрировать команды U-21 из России и Белоруссии для участия в Лиге наций по баскетболу 3×3, которая пройдет в Китае и Малайзии. В организации сослались на рекомендации Международного олимпийского комитета смягчить ограничения для юношеских соревнований. При этом, как отмечается, решение приняли без предварительного обсуждения с профильной комиссией.

Уже на следующий день Вейонис уведомил генерального секретаря ФИБА Андреаса Загклиса о своем выходе из комиссии, подчеркнув, что выступает против самого решения и считает нарушенной демократическую процедуру его принятия.

В ФИБА также сообщили, что статус российских и белорусских команд в других турнирах останется без изменений как минимум до заседания исполнительного комитета, запланированного на сентябрь 2026 года.

В Латвийском баскетбольном союзе подчеркнули, что организация продолжит выступать за недопуск спортсменов стран-агрессоров к международным соревнованиям и сотрудничать с союзниками из стран Балтии и Северной Европы, чтобы сохранить действующие ограничения до окончания войны в Украине.