О том, что Центральному рынку необходима реновация говорят давно - мол, уже морально устарел и не отвечает современным требованиям. Если не считать недавнюю реновацию Овощного павильона, капитальный ремонт там не проводился со времён СССР. Полную реновацию рынка планируется приурочить к его столетию в 2030 году. Изменения коснутся не только павильонов, но и всей прилегающей территории.

Что же изменится? Например, ныне пустеющая площадь Бенжамина со стороны центрального вокзала и остановок общественного транспорта будет предназначена для выставок и уличных экспозиций современного искусства. Рядом с ней на прежнем месте останется цветочный рынок. А вот с киосками, где сейчас продают хозяйственные товары и одежду - похоже, придется распрощаться. На их месте будет еще одна площадь с экстравагантным названием - площадь Миног (Neģu laukums). Здесь будет благоустроено место для отдыха, а в праздники планируется тематические ярмарки, спортивные соревнования или сцена с музыкантами.

Центральный вход на рынок в будущем переместится ближе к автовокзалу со стороны канала и трамвайных путей. Сейчас там с уличных ларьков торгуют овощами и фруктами. С ними тоже придется распрощаться - в плане места для ежедневной торговли здесь не предусмотрены, но время от времени, возможно, будут проводиться тематические базарчики. И сразу же за входом появится зеленый сквер со скамейками и столиками. Как говорится в плане "чтобы посетители сразу могли попробовать купленные вкусности".

Получается, почти половина территории рынка будет отдана на развлечения, а где же тогда торговать? А вся торговля переместится в четыре павильона - нынешние Овощной, Молочный, Бакалейный и Рыбный. Возле них будет расположена и торговая площадь для лотков с овощами и фруктами. В плане сказано, что здания с киосками, которые сейчас пустуют, будут полностью демонтированы и возведение новых на их месте не предусмотрено.

На плане это все выглядит красиво, если бы не одно "но"... Мясо навсегда должно уехать из Мясного павильона, в один из оставшихся четырех. Его место займет "максла" - музей современного искусства. Мы поинтересовались у посетителей рынка, что они думают о такой перемене:

- Макслу (искусство - ред.) на хлеб не положишь! Я за мясо! - высказался Александр. Он отмечает, что в Мясной павильон это не только прилавки, но и целая инфраструктура с подземными складами и морозильными камерами. - Здесь уже всё есть, зачем куда-то переносить и ломать то, что итак нормально работает?

- Рынок - это рынок. Люди сюда приезжают продукты покупать, а не на искусством любоваться, - говорит в свою очередь Елена. - Если я захочу посмотреть на картины, то пойду в музей.

- Да, сюда приезжают за покупками - это главное для чего рынок нужен. Все остальное так... ну может рядом можно какой-то базарчик сделать с товарами умельцев, - согласна с ней Санта. - Но целый музей, думаю, здесь не нужен.

- Еще один музей сделать? Зачем? - недоумевает Анна и приводит конкретный пример в Риге, где уже так поступили - на Видземском рынке. - Там тоже целый павильон переоборудовали в выставочный зал. И от самого рынка ничего не осталось. Стоит три торговых ларька, вот и всё. Я против таких перемен.

Ранее мы уже писали, что глава управляющей рынком компании «Rīgas nami» Оярс Валкерс назвал одним из вариантов использование Мясного павильона для нужд Музея современного искусства. Однако дальше идея пока не продвинулась из-за вопроса финансирования. Поэтому управляющему приходится искать формат, который сможет привести на рынок более широкую публику и при этом будет рентабельным. Среди самых выгодных направлений он назвал спорт, активные развлечения и гастрономические проекты. Очевидно, руководство рынка делает ставку на приток туристов, но сами торговцы смотрят на гостей города без особого оптимизма.

- Ходить-то они ходят, а толку? Фотографируют, улыбаются, если и купят что-то, то совсем чуть-чуть, - сетует один из продавцов.

Стайки туристов и без музеев с интересом снуют по рынку. Мы поинтересовались у группы японских туристов, приобрели ли они что-то здесь? Что-то купили: орешки, немного копченого мяса, булочки... Всякого по чуть-чуть. Конечно, это не сравнится с покупками рижан, которые если уж доехали до рынка, то затариваются сразу на неделю полными сумками продуктов.

Вот с чем согласны практически все, так это с тем, что рынку необходима нормальная и просторная парковка - даже посреди рабочего дня в пятницу сложно найти свободное место на платной парковке. Частично администрация уже попыталась исправить плачевную ситуацию - под стоянку выделена часть территории рынка. Но об этом, похоже мало кто знает... Заехать туда можно со стороны улицы Ластадияс (бывшая Маскавас), но следует учесть, что и тут придется заплатить 2 евро за первый час и 2,50 за каждый следующий. В будущем рядом с рынком планируется оборудовать новую парковку - там, где раньше был промтоварный рынок. По плану там предусмотрено несколько сотен парковочных мест.

- Я только за, если так сделают, - говорит Александр и высказывает свое рациональное предложение, чтобы рынок мог конкурировать с крупными торговыми сетями. - Если ещё первый час будет бесплатно, как у супермаркетов, то чаще буду ездить!

Вот такие перспективы у Центрального рынка преобразиться к своему столетию. На все грандиозные задумки у руководства рынка осталось чуть больше 3 лет. А что сейчас? Нужно отметить, что с нашего прошлого визита на рынок месяц назад цены практически не изменились. Как признаются торговцы, такие цены они держат, несмотря на все глобальные потрясения не от хорошей жизни, а вопреки.

- Сами сидите, людей почти нет. Так и в пятницу, и в понедельник, и в выходные дни. Теперь без разницы. Куда ж тут еще цены поднимать? Хорошо, если по этим ценам возьмут, - сокрушается продавщица в Мясном павильоне.

Что касается цен, то вот небольшой обзор на пятницу, 24 апреля, что почём на Центральном рынке. Начнем с хлеба, который всему голова: батон свежего белого можно купить за 1.55-1.70 евро, ржаной хлеб стоит дороже - от 2.50 до 3.70 за кирпичик "Бородинского". Цены на яйца от 1.80 до 2.30 за десяток, в зависимости от размера. Килограмм творога с жирностью 9% можно найти за 5 евро, а сыр разных сортов от местных производителей будет стоить от 8 до 15 евро, тоже за килограмм.

С овощами и фруктами немного сложнее - если в конце марта все прилавки ломились от экзотических фруктов, то сейчас выбор скромней. В основном лежит греческая клубника (можно найти 2,50€/кг) и марокканская черника. На последнюю цены немного опустились и сейчас кг ягоды можно прикупить даже за 9 евро, если поискать. Любителей экзотики может порадовать виноград (от 2,50 за кг), ананасы (2€/штука) и первые арбузы (3,90€/кг).

Стали более доступными и цены на польские огурцы и томаты - по 2-3 евро/кг - местных же пока не видно. Зато немного подешевел латвийский картофель, килограмм "Аннушки" можно взять за 60 центов, так же до 60-80 центов подешевела и разная "зеленушка".

В Мясном павильоне, как говорится, без перемен - цены не меняются уже почти полгода. По-прежнему самым доступным для латвийцев остается свинина - шмат свежего мяса можно прикупить за 4-5€/кг. Но нужно считаться с тем, что филе курицы обойдется почти в два раза дороже - 7,80€/кг, но продаются и более бюджетные части птицы, например, ножки за 3,40€/кг. Самы дорогим мясом на рынке традиционно остается баранина и говядина, тут нужно рассчитывать что отдадите 10-17€/кг.

Подробнее цены на рынке можно посмотреть в нашей галерее: