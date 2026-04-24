Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 24. Апреля Завтра: Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Доступность

«С помощью учеников»: директор 3-й гимназии помог задержать агрессивного подростка

Редакция PRESS 24 апреля, 2026 14:56

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Директор Рижской государственной 3-й гимназии Андрис Приекулис помог задержать агрессивного молодого человека, который устроил беспорядки возле школы в Старой Риге.

Как сообщили в Государственной полиции Латвии, 22 апреля 18-летний юноша находился во дворе школы, громко кричал, пытался приставать к ученикам и ругался. Он игнорировал требования покинуть территорию и вел себя агрессивно.

До прибытия полиции молодого человека удалось удерживать директору школы. В результате нарушителю был назначен административный штраф в размере 50 евро.

По словам Приекулиса, утром он заметил на территории школы постороннего человека, который пытался вступить в физический контакт с учащимися и, вероятно, находился под воздействием одурманивающих веществ. Когда директор потребовал покинуть территорию, юноша начал вести себя ещё более агрессивно.

«Моим главным приоритетом была безопасность учеников, поэтому мужчину пришлось физически ограничить до прибытия полиции. С помощью сотрудников и учеников его удалось удержать около десяти минут», — рассказал директор. Серьёзных травм в ходе инцидента он не получил.

Приекулис подчеркнул, что подобные случаи у учебных заведений недопустимы, и призвал усилить присутствие полицейских патрулей возле школ, особенно в утренние часы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Важно

«Коррупция — визитка Рижской думы». Скандалы вокруг столбиков не утихают

Важно

Дроны и окопы: Украина поможет укрепить Балтию

Важно

Не получил письмо — встречай коллектора! Жаркий спор вокруг парковок Park Expert

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Дроны и окопы: Украина поможет укрепить Балтию

Важно 20:38

Важно 0 комментариев

Украина готова помочь в создании Балтийской линии обороны. Об этом говорили на международной конференции по безопасности в Киеве, сообщил выпуск "Panorāma" Латвийского телевидения.

Украина готова помочь в создании Балтийской линии обороны. Об этом говорили на международной конференции по безопасности в Киеве, сообщил выпуск "Panorāma" Латвийского телевидения.

Читать
Загрузка

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

 

 

Читать

Важно 19:43

Важно 0 комментариев

С воскресенья в Латвии ожидается похолодание, которое сохранится и на следующей неделе. Также в воскресенье синоптики прогнозируют бурю с сильным ветром и осадками.

С воскресенья в Латвии ожидается похолодание, которое сохранится и на следующей неделе. Также в воскресенье синоптики прогнозируют бурю с сильным ветром и осадками.

Читать

Азбука здоровья 19:17

Азбука здоровья 0 комментариев

Отказаться от кофе всего на две недели — и эффект может оказаться неожиданным.

Отказаться от кофе всего на две недели — и эффект может оказаться неожиданным.

Читать

Важно 18:46

Важно 0 комментариев

Юрист Иева Бранте в программе "Dāmas ar Drāmu" рассказала, как однажды попала в неловкую ситуацию в спортивном магазине из-за своей собаки. Об этом пишет 1188.lv.

Юрист Иева Бранте в программе "Dāmas ar Drāmu" рассказала, как однажды попала в неловкую ситуацию в спортивном магазине из-за своей собаки. Об этом пишет 1188.lv.

Читать

Новости Латвии 18:37

Новости Латвии 0 комментариев

 

 

Читать

Всюду жизнь 18:25

Всюду жизнь 0 комментариев

Отношения могут выглядеть спокойными — пока внутри накапливается совсем другое.

Отношения могут выглядеть спокойными — пока внутри накапливается совсем другое.

Читать