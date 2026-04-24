«С помощью учеников»: директор 3-й гимназии помог задержать агрессивного подростка

Как сообщили в Государственной полиции Латвии, 22 апреля 18-летний юноша находился во дворе школы, громко кричал, пытался приставать к ученикам и ругался. Он игнорировал требования покинуть территорию и вел себя агрессивно.

До прибытия полиции молодого человека удалось удерживать директору школы. В результате нарушителю был назначен административный штраф в размере 50 евро.

По словам Приекулиса, утром он заметил на территории школы постороннего человека, который пытался вступить в физический контакт с учащимися и, вероятно, находился под воздействием одурманивающих веществ. Когда директор потребовал покинуть территорию, юноша начал вести себя ещё более агрессивно.

«Моим главным приоритетом была безопасность учеников, поэтому мужчину пришлось физически ограничить до прибытия полиции. С помощью сотрудников и учеников его удалось удержать около десяти минут», — рассказал директор. Серьёзных травм в ходе инцидента он не получил.

Приекулис подчеркнул, что подобные случаи у учебных заведений недопустимы, и призвал усилить присутствие полицейских патрулей возле школ, особенно в утренние часы.