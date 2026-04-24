-Те, кто требовал деколонизации в 90-х, оказались правы. Эта цифра удивительно коррелирует с долей латышей (62%) — и лишь чуть больше, чем доля эстонцев (69%). Все, кто занимался «интеграцией» в Латвии, должны уйти, потому что их подход дал практически нулевой результат.

-Невозможно интегрировать того, кто не хочет интегрироваться. Все именно так просто. Русские, которые хотят, сами отлично с этим справляются, но таких мало, и большинство других, настоящих русских, уже не считает их русскими.

-Ну, не знаю. Меня окружают интегрированные русские (друзья, родственники, знакомые...). Все они прекрасно знают латышский язык, все работают (юристы, врачи, чиновники, преподаватели), пишут работы, ведут студентов.

-Ах, эти истории об огромном количестве интегрированных русских, говорящих по-латышски... Ну да... Конечно! Только не знаю, почему регулярно приходится сталкиваться с теми, кто не знает латышского, и еще со всевозможными нелояльными типами, которые принципиально отказываются общаться на латышском. Ну, не так много лояльных русских... На самом деле нет!!!

...Тут вот сразу такой вопрос возникает: хорошо, в Латвии в цифре 63% виноваты русские. Но почему тогда Хорватии ровно те же 63%? Это в Хорватии то, которая вечно на ножах "пророссийской" Сербией. Почему в мононациональных Венгрии и Турции цифры еще ниже? Русских там в товарных количествах нет. И на Орбана не спишешь. В Венгрии на недавно прошедших выборах сторонники победившей партии Мадьяра прямо кричали «Русские домой!» Так в чем дело то?

В 1924 году лорд Бивербрук по другому, но похожему поводу сказал: "Скверная привычка приписывать всё дурное московским конспираторам очень легко усваивается. Но она притупляет интеллект".