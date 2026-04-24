Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 24. Апреля Завтра: Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Доступность

Латвии русские цифру по Украине испортили? А Венгрии тогда кто? Статистика от депутата Кулбергса (1)

Редакция PRESS 24 апреля, 2026 15:44

Важно

LETA

«Это проблема, мы практически в одном ряду с Венгрией, Словакией, Болгарией... в Латвии, только 63% общества могут четко сказать, что Россия виновата во вторжении в Украину. Каково же влияние России на относительно большую часть русского населения Латвии. Это прекрасно видно», пишет в Х депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединенный список), прикладывая соответствующую таблицу.

Последовали реплики:

-Те, кто требовал деколонизации в 90-х, оказались правы. Эта цифра удивительно коррелирует с долей латышей (62%) — и лишь чуть больше, чем доля эстонцев (69%). Все, кто занимался «интеграцией» в Латвии, должны уйти, потому что их подход дал практически нулевой результат.

-Невозможно интегрировать того, кто не хочет интегрироваться. Все именно так просто. Русские, которые хотят, сами отлично с этим справляются, но таких мало, и большинство других, настоящих русских, уже не считает их русскими.

-Ну, не знаю. Меня окружают интегрированные русские (друзья, родственники, знакомые...). Все они прекрасно знают латышский язык, все работают (юристы, врачи, чиновники, преподаватели), пишут работы, ведут студентов.

-Ах, эти истории об огромном количестве интегрированных русских, говорящих по-латышски... Ну да... Конечно! Только не знаю, почему регулярно приходится сталкиваться с теми, кто не знает латышского, и еще со всевозможными нелояльными типами, которые принципиально отказываются общаться на латышском. Ну, не так много лояльных русских... На самом деле нет!!!

...Тут вот сразу такой вопрос возникает: хорошо, в Латвии в цифре 63% виноваты русские. Но почему тогда Хорватии ровно те же 63%? Это в Хорватии то, которая вечно на ножах "пророссийской" Сербией. Почему в мононациональных Венгрии и Турции цифры еще ниже? Русских там в товарных количествах нет. И на Орбана не спишешь. В Венгрии на недавно прошедших выборах сторонники победившей партии Мадьяра прямо кричали «Русские домой!» Так в чем дело то? 

В 1924 году лорд Бивербрук по другому, но похожему поводу сказал: "Скверная привычка приписывать всё дурное московским конспираторам очень легко усваивается. Но она притупляет интеллект".  

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Главные новости

«Коррупция — визитка Рижской думы». Скандалы вокруг столбиков не утихают
Важно

«Коррупция — визитка Рижской думы». Скандалы вокруг столбиков не утихают

Не получил письмо — встречай коллектора! Жаркий спор вокруг парковок Park Expert
Важно

Не получил письмо — встречай коллектора! Жаркий спор вокруг парковок Park Expert

Дроны и окопы: Украина поможет укрепить Балтию
Важно

Дроны и окопы: Украина поможет укрепить Балтию

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Дроны и окопы: Украина поможет укрепить Балтию (1)

Важно 20:38

Украина готова помочь в создании Балтийской линии обороны. Об этом говорили на международной конференции по безопасности в Киеве, сообщил выпуск "Panorāma" Латвийского телевидения.

Читать
Загрузка

Взрыв, 80 раненых и час на спасение: медики учились войне (1)

Важно 20:33

Важно 1 комментариев

 

 

Читать

На Латвию идёт снежная буря: обновлённый прогноз на выходные (1)

Важно 19:43

Важно 1 комментариев

С воскресенья в Латвии ожидается похолодание, которое сохранится и на следующей неделе. Также в воскресенье синоптики прогнозируют бурю с сильным ветром и осадками.

Читать

Всего две недели без кофе меняют поведение ученые удивили результатом (1)

Азбука здоровья 19:17

Азбука здоровья 1 комментариев

Отказаться от кофе всего на две недели — и эффект может оказаться неожиданным.

Читать

Пукнула собака, покраснела хозяйка: история Иевы Бранте (1)

Важно 18:46

Важно 1 комментариев

Юрист Иева Бранте в программе "Dāmas ar Drāmu" рассказала, как однажды попала в неловкую ситуацию в спортивном магазине из-за своей собаки. Об этом пишет 1188.lv.

Читать

Курземское побережье против ветряков: активисты идут к Кабмину (1)

Новости Латвии 18:37

Новости Латвии 1 комментариев

 

 

Читать

Каждый третий в паре копит раздражение и не говорит об этом (1)

Всюду жизнь 18:25

Всюду жизнь 1 комментариев

Отношения могут выглядеть спокойными — пока внутри накапливается совсем другое.

Читать