Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
Пт, 24. Апреля
2,71 промилле и 400 евро: водитель Audi пытался купить полицию

Редакция PRESS 24 апреля, 2026 16:18

В Резекне полиция задержала водителя Audi A6, который сел за руль в сильном алкогольном опьянении, а затем попытался дать взятку полицейским. Об этом сообщили в Государственной полиции.

Инцидент произошел 23 апреля около 21:48 на улице П. Бриежа. Сотрудники Северолатгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции заметили Audi A6. Стиль езды показался им подозрительным.

После остановки машины полицейские установили, что за рулем находился мужчина 1982 года рождения. Его поведение указывало на возможное алкогольное опьянение. Проверка выдыхаемого воздуха показала 2,71 промилле.

Находясь в служебном автомобиле, водитель Audi A6, пытаясь избежать ответственности, предложил каждому полицейскому по 200 евро. Несмотря на неоднократные предупреждения о криминальной ответственности, мужчина продолжал предлагать взятку, чтобы полицейские не зафиксировали нарушение.

Водителя задержали и поместили в место временного содержания. В Государственной полиции начат уголовный процесс по двум статьям.

Первая касается управления транспортным средством в состоянии опьянения, если концентрация алкоголя превышает 1,5 промилле. За это может грозить лишение свободы на срок до одного года, краткосрочное лишение свободы или пробационный надзор, а также лишение водительских прав на пять лет.

Вторая статья касается предложения или дачи взятки государственному должностному лицу. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф.

Государственная полиция напоминает, что взятка является уголовно наказуемым действием, и призывает водителей даже не рассматривать такой вариант. В полиции также призывают участников дорожного движения не садиться за руль в состоянии опьянения и не позволять делать это другим.

В полиции подчеркивают, что ни один человек не считается виновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.

Не получил письмо — встречай коллектора! Жаркий спор вокруг парковок Park Expert
Не получил письмо — встречай коллектора! Жаркий спор вокруг парковок Park Expert

Дроны и окопы: Украина поможет укрепить Балтию

Украина готова помочь в создании Балтийской линии обороны. Об этом говорили на международной конференции по безопасности в Киеве, сообщил выпуск "Panorāma" Латвийского телевидения.

С воскресенья в Латвии ожидается похолодание, которое сохранится и на следующей неделе. Также в воскресенье синоптики прогнозируют бурю с сильным ветром и осадками.

Отказаться от кофе всего на две недели — и эффект может оказаться неожиданным.

Юрист Иева Бранте в программе "Dāmas ar Drāmu" рассказала, как однажды попала в неловкую ситуацию в спортивном магазине из-за своей собаки. Об этом пишет 1188.lv.

Отношения могут выглядеть спокойными — пока внутри накапливается совсем другое.

