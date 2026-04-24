Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Пт, 24. Апреля
Доступность

Леса снова завалены мусором: завтра Латвия выйдет на уборку

Редакция PRESS 24 апреля, 2026 17:14

Новости Латвии 0 комментариев

толока, субботник

 

Уже завтра, 25 апреля, по всей Латвии пройдет Большая толока. Акционерное общество Latvijas valsts meži призывает всех, кто отправляется на природу, не оставлять после себя мусор: все, что принесено в лес, нужно унести обратно.

В этом году Большая толока пройдет уже в 19-й раз. Ее девиз - «Рука об руку - для Латвии!» - призывает жителей участвовать в уборке окружающей среды и помнить об ответственности за чистую и ухоженную территорию.

Проблема не уменьшается. Каждый год из государственных лесов вывозят тысячи кубометров отходов. По данным Latvijas valsts meži, за последние 15 лет объем мусора вырос примерно на 19%, ежегодно увеличиваясь в среднем на 1,5-2%. Расходы на вывоз отходов за это время более чем удвоились.

«Хотя с каждым годом все больше людей объединяются в борьбе за чистую Латвию, к сожалению, мусор в лесах по-прежнему остается актуальной проблемой. Отходы наносят серьезный вред окружающей среде, а на их сбор в природе приходится тратить значительные средства, которые предприятие могло бы направить, например, на улучшение инфраструктуры мест отдыха», - заявил руководитель отдела лесного хозяйства LVM Янис Кажемакс.

В 2025 году в государственных лесах чаще всего находили бытовые отходы - 44%. На втором месте строительный мусор - 24%. Далее идут автомобильные шины - 21%, шифер - 6%, автомобильные детали - 5% и другие опасные отходы - 1%.

Все чаще в лесах оставляют и крупногабаритный мусор: мебель, строительные материалы и шины. В LVM считают, что это говорит не о случайности, а о сознательном выборе незаконного и вредного способа избавиться от отходов.

Бытовой мусор также бросают в неподходящих местах - на обочинах лесных дорог, в канавах и даже рядом с местами отдыха.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Критиковали Силиню, но летали через VIP. Всплыли новые счета на оппозицию
Не получил письмо — встречай коллектора! Жаркий спор вокруг парковок Park Expert
Дроны и окопы: Украина поможет укрепить Балтию
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 20:38

Важно 0 комментариев

Украина готова помочь в создании Балтийской линии обороны. Об этом говорили на международной конференции по безопасности в Киеве, сообщил выпуск "Panorāma" Латвийского телевидения.

Читать
Загрузка

Взрыв, 80 раненых и час на спасение: медики учились войне

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

 

 

Читать

На Латвию идёт снежная буря: обновлённый прогноз на выходные

Важно 19:43

Важно 0 комментариев

С воскресенья в Латвии ожидается похолодание, которое сохранится и на следующей неделе. Также в воскресенье синоптики прогнозируют бурю с сильным ветром и осадками.

Читать

Всего две недели без кофе меняют поведение ученые удивили результатом

Азбука здоровья 19:17

Азбука здоровья 0 комментариев

Отказаться от кофе всего на две недели — и эффект может оказаться неожиданным.

Читать

Пукнула собака, покраснела хозяйка: история Иевы Бранте

Важно 18:46

Важно 0 комментариев

Юрист Иева Бранте в программе "Dāmas ar Drāmu" рассказала, как однажды попала в неловкую ситуацию в спортивном магазине из-за своей собаки. Об этом пишет 1188.lv.

Читать

Курземское побережье против ветряков: активисты идут к Кабмину

Новости Латвии 18:37

Новости Латвии 0 комментариев

 

 

Читать

Каждый третий в паре копит раздражение и не говорит об этом

Всюду жизнь 18:25

Всюду жизнь 0 комментариев

Отношения могут выглядеть спокойными — пока внутри накапливается совсем другое.

Читать