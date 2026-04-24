Леса снова завалены мусором: завтра Латвия выйдет на уборку

Уже завтра, 25 апреля, по всей Латвии пройдет Большая толока. Акционерное общество Latvijas valsts meži призывает всех, кто отправляется на природу, не оставлять после себя мусор: все, что принесено в лес, нужно унести обратно.

В этом году Большая толока пройдет уже в 19-й раз. Ее девиз - «Рука об руку - для Латвии!» - призывает жителей участвовать в уборке окружающей среды и помнить об ответственности за чистую и ухоженную территорию.

Проблема не уменьшается. Каждый год из государственных лесов вывозят тысячи кубометров отходов. По данным Latvijas valsts meži, за последние 15 лет объем мусора вырос примерно на 19%, ежегодно увеличиваясь в среднем на 1,5-2%. Расходы на вывоз отходов за это время более чем удвоились.

«Хотя с каждым годом все больше людей объединяются в борьбе за чистую Латвию, к сожалению, мусор в лесах по-прежнему остается актуальной проблемой. Отходы наносят серьезный вред окружающей среде, а на их сбор в природе приходится тратить значительные средства, которые предприятие могло бы направить, например, на улучшение инфраструктуры мест отдыха», - заявил руководитель отдела лесного хозяйства LVM Янис Кажемакс.

В 2025 году в государственных лесах чаще всего находили бытовые отходы - 44%. На втором месте строительный мусор - 24%. Далее идут автомобильные шины - 21%, шифер - 6%, автомобильные детали - 5% и другие опасные отходы - 1%.

Все чаще в лесах оставляют и крупногабаритный мусор: мебель, строительные материалы и шины. В LVM считают, что это говорит не о случайности, а о сознательном выборе незаконного и вредного способа избавиться от отходов.

Бытовой мусор также бросают в неподходящих местах - на обочинах лесных дорог, в канавах и даже рядом с местами отдыха.