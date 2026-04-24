Критиковали Силиню, но летали через VIP. Всплыли новые счета на оппозицию

Политики из оппозиционного «Объединенного списка» и «Союза зеленых и крестьян» тоже пользовались VIP залами аэропортов, хотя именно из этой среды звучала критика в адрес премьер-министра Эвики Силини. Об этом свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

Сопредседатель «Объединенного списка» Эдвардс Смилтенс в январе 2023 года, когда занимал пост председателя Сейма, летел транзитом в Украину через Польшу и вместе с делегацией пользовался VIP услугами. По данным LETA, стоимость составляла 700 польских злотых за человека, а общая сумма достигла 12 915 злотых, или около 3042 евро без НДС.

По данным Сейма, в той поездке VIP инфраструктура в Польше обошлась примерно в 1640 евро. Ею пользовалась делегация из 15 человек, включая представителей Рижской думы и Латвийского телевидения. В указанную сумму вошли услуги для 11 представителей Сейма - председателя, депутатов, сотрудников и охраны.

Смилтенс объяснил LETA, что речь шла не о комфорте, а о безопасности и логистике. По его словам, большая делегация с охраной и спецподразделениями, в полной экипировке и с оружием, требует более быстрого и контролируемого прохождения аэропорта.

VIP залом пользовалась и председатель Сейма Дайга Миериня. В январе 2024 года она летела транзитом в Украину через Польшу вместе с тремя сопровождающими. Стоимость составила 800 злотых за человека в каждом направлении, а общие расходы достигли 8671,5 злотого, или около 2042 евро без НДС. Русское написание фамилии сверено по LSM.

Пресс-служба Сейма указывает другую сумму - около 1465 евро, или 6400 злотых. VIP зоной в обоих направлениях пользовались председатель Сейма, два офицера безопасности и руководитель ее бюро.

Советник Миерини по связям с общественностью Паула Салминя заявила LETA, что президент, председатель Сейма и премьер-министр являются охраняемыми лицами. В зарубежных поездках их сопровождают сотрудники служб безопасности, иногда с оружием и спецоборудованием, для перевозки которого нужны особые разрешения и проверки.

«Сейчас командировки в Украину организуются автотранспортом», - добавила Салминя.

VIP залами пользовался и бывший премьер Марис Кучинскис, который в 2018 году представлял «Союз зеленых и крестьян». В Цюрихе такие услуги обошлись в 814,73 евро, в Вене в двух поездках - в 1612,98 евро и 960 евро, а в Париже - в 191,72 евро.

Кучинскис признал, что как премьер использовал VIP залы, но подчеркнул: они бывают разными по цене, а нередко расходы покрывала принимающая страна. По его словам, «иначе премьеры уже и не могут перемещаться», потому что это связано с протоколами безопасности.

Ранее «Объединенный список» критиковал Силиню за то, что после пребывания премьера, ее советницы и телохранителя в VIP зоне государству выставили счет примерно на 4000 евро. Оппозиция заявляла, что это противоречит публичным призывам экономить и может подрывать доверие общества к власти.

Государственная канцелярия ранее сообщала, что за последние пять лет премьеры Латвии пользовались VIP залами аэропортов в 29 зарубежных командировках. В канцелярии объясняли это международной практикой, требованиями безопасности, дипломатическим статусом и необходимостью отделять высших должностных лиц от общего пассажирского потока.