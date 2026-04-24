Каждый третий в паре копит раздражение и не говорит об этом

Исследование показало: около 37% людей в длительных отношениях признаются, что испытывают скрытое раздражение к партнёру.

И самое неожиданное — они об этом не говорят.

- почти 68% носят это в себе больше года

- у многих срок доходит до полутора лет

- каждый пятый — больше пяти лет

При этом со стороны всё может выглядеть нормально.

Но внутри начинают происходить изменения.

Люди становятся менее вовлечёнными, реже проявляют тепло, чаще используют сарказм или мелкие уколы. Не из-за одного события — а из-за накопления мелких недоговорённостей.

Именно это чаще всего разрушает отношения.

По данным исследования, 84% людей, переживших разрыв, считают, что причиной стали именно невыраженные проблемы.

Причём для второго партнёра это часто выглядит неожиданно.

Он просто не знал, что что-то не так.

И в этом главный эффект.

Не громкие конфликты, а тихое накопление может менять отношения сильнее всего.

