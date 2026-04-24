Ученые предложили искать жизнь в космосе не на планетах!

Идея в том, что если жизнь существует, она влияет не на один мир, а на несколько — меняя их свойства и оставляя общий след.
не сигнал в одной точке
а совпадения между планетами
Речь идёт о закономерностях, которые связывают расположение планет и их характеристики. Даже если ни одна из них по отдельности не даёт явных признаков жизни.
Такой подход должен снизить число ложных сигналов — когда «следы жизни» оказываются результатом обычных процессов.
Пока метод проверяли только в моделях.
Но он уже меняет сам принцип поиска.
Возможно, жизнь проявляется не как отдельный признак.
А как узор, который виден только на расстоянии.