40 000 евро в год: латыши нашли работу мечты, но не в Латвии

«Сегодня в FB увидел, что ищут работников в Антарктиде. Зарплата до 40 000 долларов в год. Хм, интересно, много желающих? Конкуренция большая? Не был там. Пингвины тоже, вроде бы, ничего, наверняка подружились бы», — пишет он.

"Если эти 40 тысяч в год — до вычета налогов, рассчитанные по латвийской налоговой системе, то в итоге на руках останется чуть более 2350. Сомневаюсь, что конкуренция будет большой", - отметила в комментариях Мадара.

"Это должно быть интересно. Даже зарплата не важна!", - считает Валтерс.

Еще один комментатор указывает, что обычно на такие вакансии ищут специфических специалистов. «Мне по крайней мере казалось, что обычный человек из серии “руководитель проектов” туда податься не может».

Инга, правда, уточняет, что «в объявлении было сказано, что ищут также технический персонал, поваров и т. д.».

А Марцис нашёл само объявление и согласно ему, в Антерктида требуются:

Вот некоторые из вакансий и предлагаемые зарплаты.

1. Инженер исследовательского программного обеспечения (Research Software Engineer) — зарплата 46 444 доллара в год, это могло бы быть примерно 53 500 евро до уплаты налогов.

2. Инженер-электронщик. Диапазон оплаты: AEP B1A – 31 183 доллара в год (pro rata, то есть пропорционально отработанному времени).

3. Оператор сельскохозяйственной техники — оплата: 0,224 – 31 183 доллара в год (pro rata, то есть в зависимости от отработанного времени).