40 000 евро в год: латыши нашли работу мечты, но не в Латвии

Редакция PRESS 24 апреля, 2026 12:58

Важно 0 комментариев

В условиях кризиса люди всё больше думают над двумя вещами: куда податься ради безопасности и как заработать денег. Один из пользователей соцсети Thtrads нашёл идеальный выход из обеих ситуация - работа в Антарктиде!

«Сегодня в FB увидел, что ищут работников в Антарктиде. Зарплата до 40 000 долларов в год. Хм, интересно, много желающих? Конкуренция большая? Не был там. Пингвины тоже, вроде бы, ничего, наверняка подружились бы», — пишет он.

"Если эти 40 тысяч в год — до вычета налогов, рассчитанные по латвийской налоговой системе, то в итоге на руках останется чуть более 2350. Сомневаюсь, что конкуренция будет большой", - отметила в комментариях Мадара.

"Это должно быть интересно. Даже зарплата не важна!", - считает Валтерс.

Еще один комментатор указывает, что обычно на такие вакансии ищут специфических специалистов. «Мне по крайней мере казалось, что обычный человек из серии “руководитель проектов” туда податься не может».

Инга, правда, уточняет, что «в объявлении было сказано, что ищут также технический персонал, поваров и т. д.».

А Марцис нашёл само объявление и согласно ему, в Антерктида требуются:

Вот некоторые из вакансий и предлагаемые зарплаты.

1. Инженер исследовательского программного обеспечения (Research Software Engineer) — зарплата 46 444 доллара в год, это могло бы быть примерно 53 500 евро до уплаты налогов.
2. Инженер-электронщик. Диапазон оплаты: AEP B1A – 31 183 доллара в год (pro rata, то есть пропорционально отработанному времени).
3. Оператор сельскохозяйственной техники — оплата: 0,224 – 31 183 доллара в год (pro rata, то есть в зависимости от отработанного времени).

Комментарии (0)
Комментарии (0)

«Швинка лжет, госкредит airBaltic может быть погашен только за счет другого госкредита»: Стракшас

Погибли оба питомца: окончание истории с растерзанной в Яунмарупе корги (1)

На Латвию идёт снежная буря: обновлённый прогноз на выходные

Европейские туристы столкнулись с неожиданной проблемой — после хакерской атаки их личные данные оказались в открытом доступе.

Европейские туристы столкнулись с неожиданной проблемой — после хакерской атаки их личные данные оказались в открытом доступе.

Государственная пограничная охрана Латвии совместно с Государственной полицией Латвии за последние сутки задержали трёх перевозчиков нелегальных мигрантов в Аугшдаугавском крае, Краславском крае и Резекненском крае.

Государственная пограничная охрана Латвии совместно с Государственной полицией Латвии за последние сутки задержали трёх перевозчиков нелегальных мигрантов в Аугшдаугавском крае, Краславском крае и Резекненском крае.

Имя Елены Пальчевской хорошо известно в сфере шоу-бизнеса. А с недавнего времени – еще и в мире литературы. Книги Елены («Найти его», «До свадьбы еще надо дойти», «Диета любви», «IT-любовь», «Дом», «Солнечное шоу», «Величие сапфирового лотоса, или Приключения Алены в стране Ом») – это истории, которые читаются взахлеб. В каждой из них нас встречают узнаваемые героини, близкие и понятные ситуации из жизни. И сердце мгновенно откликается.

Имя Елены Пальчевской хорошо известно в сфере шоу-бизнеса. А с недавнего времени – еще и в мире литературы. Книги Елены («Найти его», «До свадьбы еще надо дойти», «Диета любви», «IT-любовь», «Дом», «Солнечное шоу», «Величие сапфирового лотоса, или Приключения Алены в стране Ом») – это истории, которые читаются взахлеб. В каждой из них нас встречают узнаваемые героини, близкие и понятные ситуации из жизни. И сердце мгновенно откликается.

Пожар в баре и ночном клубе "The Sinners" в Вецриге предположительно произошел из-за короткого замыкания, сообщили в Госполиции.

Пожар в баре и ночном клубе "The Sinners" в Вецриге предположительно произошел из-за короткого замыкания, сообщили в Госполиции.

После поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, на протяжении многих лет блокировавшего санкционные решения против Москвы, России грозит значительное ужесточение ограничительных мер со стороны ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила после консультаций на саммите Евросоюзана Кипре в пятницу, 24 апреля, что лидеры европейских стран оказывают давление в пользу скорейшей подготовки 21-го санкционного пакета. По ее словам, это стало бы четким сигналом Москве о том, что ЕС не собирается сворачивать поддержку Украины.

После поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, на протяжении многих лет блокировавшего санкционные решения против Москвы, России грозит значительное ужесточение ограничительных мер со стороны ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила после консультаций на саммите Евросоюзана Кипре в пятницу, 24 апреля, что лидеры европейских стран оказывают давление в пользу скорейшей подготовки 21-го санкционного пакета. По ее словам, это стало бы четким сигналом Москве о том, что ЕС не собирается сворачивать поддержку Украины.

4 мая в Риге обширной культурной программой отметят 36-ю годовщину восстановления независимости Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

4 мая в Риге обширной культурной программой отметят 36-ю годовщину восстановления независимости Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

В ночном клубе "The Sinners" (Грешники) в Вецриге сегодня утром произошел пожар, охвативший 300 кв. м.

В ночном клубе "The Sinners" (Грешники) в Вецриге сегодня утром произошел пожар, охвативший 300 кв. м.

