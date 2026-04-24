ЕС готовит новые санкции против РФ после ухода Орбана

© Deutsche Welle 24 апреля, 2026 14:01

После поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, на протяжении многих лет блокировавшего санкционные решения против Москвы, России грозит значительное ужесточение ограничительных мер со стороны ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила после консультаций на саммите Евросоюзана Кипре в пятницу, 24 апреля, что лидеры европейских стран оказывают давление в пользу скорейшей подготовки 21-го санкционного пакета. По ее словам, это стало бы четким сигналом Москве о том, что ЕС не собирается сворачивать поддержку Украины.

Каллас отметила, что теперь можно вернуться к обсуждению мер, которые прежде не рассматривались из-за позиции Венгрии. Среди возможных новых санкций - ограничения против нового круга российских олигархов и представителей Русской православной церкви, поддерживающих войну против Украины.

Накануне, 23 апреля, ЕС принял 20-й санкционный пакет, более двух месяцев блокировавшийся Орбаном. Этот пакет направлен на сокращение доходов России от экспорта нефти и газа. Помимо этого, меры предусматривают отключение новой группы финансовых институтов от международных платежей и введение дополнительных торговых ограничений.

 Выпад Туска

На первой встрече лидеров ЕС после парламентских выборов в Венгрии премьер-министр Польши Дональд Туск позволил себе выпад в адрес уходящего венгерского премьера. "Впервые за многие годы в зале не было русских - если вы понимаете, что я имею в виду", - сказал он в пятницу журналистам в Никосии.

Орбан считается главным союзником президента России Владимира Путина в ЕС. На парламентских выборах 12 апреля его партия "Фидес" потерпела сокрушительное поражение от партии "Тиса" во главе с лидером оппозиции Петером Мадьяром. До вступления в должность нового правительства Орбан сохраняет свои полномочия. На саммите на Кипре он, однако, не присутствовует.

Скандал вокруг Петера Сийярто

Пророссийская позиция венгерского правительства неоднократно становилась источником конфликтов внутри ЕС - прежде всего из-за блокирования решений о помощи Украине и санкциях против России.

В марте разгорелся новый скандал. По данным СМИ, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно передавал конфиденциальное содержание переговороввнутри ЕС своему российскому коллеге Сергею Лаврову - звоня ему в перерывах между заседаниями, чтобы делиться информацией "в режиме реального времени".

Впрочем, не все участники саммита на Кипре разделили радость Туска по поводу ухода Орбана. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что из-за отсутствия многолетнего венгерского премьера "слишком много эйфории". По его словам, Орбан был "непростым партнером, но никогда - невозможным".

«Швинка лжет, госкредит airBaltic может быть погашен только за счет другого госкредита»: Стракшас
Силиня «насидела» в ВИП-залах 35,5 тысяч евро, хотя смелый чиновник пытался ей это запретить
На Латвию идёт снежная буря: обновлённый прогноз на выходные
Путешественникам советуют менять паспорта: данные утекли в даркнет

Европейские туристы столкнулись с неожиданной проблемой — после хакерской атаки их личные данные оказались в открытом доступе.

Пограничники за сутки задержали трёх перевозчиков нелегалов

Государственная пограничная охрана Латвии совместно с Государственной полицией Латвии за последние сутки задержали трёх перевозчиков нелегальных мигрантов в Аугшдаугавском крае, Краславском крае и Резекненском крае.

Елена Пальчевская: «Никогда не поздно изменить свою жизнь!»

Имя Елены Пальчевской хорошо известно в сфере шоу-бизнеса. А с недавнего времени – еще и в мире литературы. Книги Елены («Найти его», «До свадьбы еще надо дойти», «Диета любви», «IT-любовь», «Дом», «Солнечное шоу», «Величие сапфирового лотоса, или Приключения Алены в стране Ом») – это истории, которые читаются взахлеб. В каждой из них нас встречают узнаваемые героини, близкие и понятные ситуации из жизни. И сердце мгновенно откликается.

Стали известны причины пожара в баре The Sinners в Старой Риге. ФОТО

Пожар в баре и ночном клубе "The Sinners" в Вецриге предположительно произошел из-за короткого замыкания, сообщили в Госполиции.

Мероприятия по всей Риге: программа на 4 мая

4 мая в Риге обширной культурной программой отметят 36-ю годовщину восстановления независимости Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Известный бар горел: утро в Старой Риге началось с пожара (ДОПОЛНЕНО)

В ночном клубе "The Sinners" (Грешники) в Вецриге сегодня утром произошел пожар, охвативший 300 кв. м.

