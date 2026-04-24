ЕС готовит новые санкции против РФ после ухода Орбана

Каллас отметила, что теперь можно вернуться к обсуждению мер, которые прежде не рассматривались из-за позиции Венгрии. Среди возможных новых санкций - ограничения против нового круга российских олигархов и представителей Русской православной церкви, поддерживающих войну против Украины.

Накануне, 23 апреля, ЕС принял 20-й санкционный пакет, более двух месяцев блокировавшийся Орбаном. Этот пакет направлен на сокращение доходов России от экспорта нефти и газа. Помимо этого, меры предусматривают отключение новой группы финансовых институтов от международных платежей и введение дополнительных торговых ограничений.

Выпад Туска

На первой встрече лидеров ЕС после парламентских выборов в Венгрии премьер-министр Польши Дональд Туск позволил себе выпад в адрес уходящего венгерского премьера. "Впервые за многие годы в зале не было русских - если вы понимаете, что я имею в виду", - сказал он в пятницу журналистам в Никосии.

Орбан считается главным союзником президента России Владимира Путина в ЕС. На парламентских выборах 12 апреля его партия "Фидес" потерпела сокрушительное поражение от партии "Тиса" во главе с лидером оппозиции Петером Мадьяром. До вступления в должность нового правительства Орбан сохраняет свои полномочия. На саммите на Кипре он, однако, не присутствовует.

Скандал вокруг Петера Сийярто

Пророссийская позиция венгерского правительства неоднократно становилась источником конфликтов внутри ЕС - прежде всего из-за блокирования решений о помощи Украине и санкциях против России.

В марте разгорелся новый скандал. По данным СМИ, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно передавал конфиденциальное содержание переговороввнутри ЕС своему российскому коллеге Сергею Лаврову - звоня ему в перерывах между заседаниями, чтобы делиться информацией "в режиме реального времени".

Впрочем, не все участники саммита на Кипре разделили радость Туска по поводу ухода Орбана. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что из-за отсутствия многолетнего венгерского премьера "слишком много эйфории". По его словам, Орбан был "непростым партнером, но никогда - невозможным".