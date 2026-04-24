Мы знаем, что это рисковано: Latvijas finieris инвестировал 100 млн евро в завод у границы с Белоруссией

Новый корпус позволит значительно увеличить объёмы производства, создать 90 новых рабочих мест и существенно улучшить условия труда для сотрудников. В настоящее время на предприятии уже работает более 400 человек.

Член совета «Latvijas finieris» Янис Старис признал, что инвестировать 100 миллионов евро в предприятие у самой границы с Белоруссией в нынешней геополитической ситуации — рискованно. Тем не менее компания уже пожертвовала 12 миллионов евро на поддержку Украины.

«Риски остаются достаточно высокими — как внутренние, так и внешние. Мы близко к границе и у нас нет стопроцентной уверенности, что война не придёт», — отметил Старис.

При этом он подчеркнул, что Латгалия имеет большой потенциал для развития деревообработки. Сейчас доля отрасли в добавленной стоимости региона составляет всего 10 %, в то время как в Видземе — более 20 %.

Инвестиция в 100 миллионов евро (из них 10 миллионов — государственная поддержка) стала самым крупным проектом развития в истории «Latvijas finieris».