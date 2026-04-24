Франция закручивает правила для туристов запреты вводят сразу в нескольких регионах

В Ницце и Каннах власти ограничивают краткосрочную аренду через платформы вроде Airbnb — вводятся лимиты на сдачу жилья и усиливаются проверки. Цель — вернуть квартиры на рынок для местных жителей, где цены за последние годы резко выросли.

В Марселе и соседних прибрежных зонах усиливают контроль за шумом: полиция чаще реагирует на ночные жалобы, а штрафы за нарушения становятся регулярной практикой в туристический сезон.

На Корсике ситуация выходит за рамки привычных конфликтов. Власти острова обсуждают ограничения, связанные с водой — в жаркие месяцы ресурсы оказываются под давлением, особенно в районах с виллами и бассейнами.

В Провансе и регионе Лазурный Берег местные жители всё чаще говорят о перегрузке инфраструктуры: летом население некоторых городов увеличивается в несколько раз, что влияет на транспорт, коммунальные услуги и стоимость жизни.

При этом туристический поток не снижается.

И чем больше людей приезжает, тем заметнее становится этот баланс — между экономикой и повседневной жизнью тех, кто там живёт круглый год.

