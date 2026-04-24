Путешественникам советуют менять паспорта: данные утекли в даркнет

Речь идёт о клиентах компании Eurail, которая продаёт популярные железнодорожные проездные Interrail Pass. В результате взлома были затронуты более 300 тысяч человек.
В утечку попали не просто имена и контакты.
В списках оказались номера паспортов, даты рождения, адреса и телефоны.
И это только начало.
Компания сообщила, что данные уже выставлены на продажу в даркнете, а часть базы появилась в открытом доступе.
После этого некоторые пользователи начали получать рекомендации аннулировать свои паспорта — чтобы избежать возможного мошенничества.
Но тут возникает новая проблема.
Замена документа — платная. В отдельных случаях речь идёт о суммах в районе 100–200 евро и больше.
Для многих это стало полной неожиданностью.
Люди жалуются, что не понимают, насколько серьёзна угроза и нужно ли срочно менять документы — особенно перед летними поездками.
При этом сама компания советует быть «бдительными»: менять пароли и следить за подозрительными сообщениями.
Но главный вопрос остаётся открытым.
Если данные уже ушли — что с этим делать дальше?