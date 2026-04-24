Путешественникам советуют менять паспорта: данные утекли в даркнет

Речь идёт о клиентах компании Eurail, которая продаёт популярные железнодорожные проездные Interrail Pass. В результате взлома были затронуты более 300 тысяч человек.

В утечку попали не просто имена и контакты.

В списках оказались номера паспортов, даты рождения, адреса и телефоны.

И это только начало.

Компания сообщила, что данные уже выставлены на продажу в даркнете, а часть базы появилась в открытом доступе.

После этого некоторые пользователи начали получать рекомендации аннулировать свои паспорта — чтобы избежать возможного мошенничества.

Но тут возникает новая проблема.

Замена документа — платная. В отдельных случаях речь идёт о суммах в районе 100–200 евро и больше.

Для многих это стало полной неожиданностью.

Люди жалуются, что не понимают, насколько серьёзна угроза и нужно ли срочно менять документы — особенно перед летними поездками.

При этом сама компания советует быть «бдительными»: менять пароли и следить за подозрительными сообщениями.

Но главный вопрос остаётся открытым.

Если данные уже ушли — что с этим делать дальше?





