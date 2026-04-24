Путешественникам советуют менять паспорта: данные утекли в даркнет

Редакция PRESS 24 апреля, 2026 14:33

Всюду жизнь 0 комментариев

Европейские туристы столкнулись с неожиданной проблемой — после хакерской атаки их личные данные оказались в открытом доступе.

Речь идёт о клиентах компании Eurail, которая продаёт популярные железнодорожные проездные Interrail Pass. В результате взлома были затронуты более 300 тысяч человек.

В утечку попали не просто имена и контакты.
В списках оказались номера паспортов, даты рождения, адреса и телефоны.

И это только начало.

Компания сообщила, что данные уже выставлены на продажу в даркнете, а часть базы появилась в открытом доступе.

После этого некоторые пользователи начали получать рекомендации аннулировать свои паспорта — чтобы избежать возможного мошенничества.

Но тут возникает новая проблема.
Замена документа — платная. В отдельных случаях речь идёт о суммах в районе 100–200 евро и больше.

Для многих это стало полной неожиданностью.

Люди жалуются, что не понимают, насколько серьёзна угроза и нужно ли срочно менять документы — особенно перед летними поездками.

При этом сама компания советует быть «бдительными»: менять пароли и следить за подозрительными сообщениями.

Но главный вопрос остаётся открытым.

Если данные уже ушли — что с этим делать дальше?
 
 
 

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Не получил письмо — встречай коллектора! Жаркий спор вокруг парковок Park Expert
Не получил письмо — встречай коллектора! Жаркий спор вокруг парковок Park Expert

«Макслу на хлеб не положишь!» Что ждет Центральный рынок и какие сегодня там цены?
«Макслу на хлеб не положишь!» Что ждет Центральный рынок и какие сегодня там цены? (1)

Критиковали Силиню, но летали через VIP. Всплыли новые счета на оппозицию
Критиковали Силиню, но летали через VIP. Всплыли новые счета на оппозицию

Дроны и окопы: Украина поможет укрепить Балтию

Украина готова помочь в создании Балтийской линии обороны. Об этом говорили на международной конференции по безопасности в Киеве, сообщил выпуск "Panorāma" Латвийского телевидения.

Украина готова помочь в создании Балтийской линии обороны. Об этом говорили на международной конференции по безопасности в Киеве, сообщил выпуск "Panorāma" Латвийского телевидения.

Взрыв, 80 раненых и час на спасение: медики учились войне

На Латвию идёт снежная буря: обновлённый прогноз на выходные

С воскресенья в Латвии ожидается похолодание, которое сохранится и на следующей неделе. Также в воскресенье синоптики прогнозируют бурю с сильным ветром и осадками.

С воскресенья в Латвии ожидается похолодание, которое сохранится и на следующей неделе. Также в воскресенье синоптики прогнозируют бурю с сильным ветром и осадками.

Всего две недели без кофе меняют поведение ученые удивили результатом

Отказаться от кофе всего на две недели — и эффект может оказаться неожиданным.

Отказаться от кофе всего на две недели — и эффект может оказаться неожиданным.

Пукнула собака, покраснела хозяйка: история Иевы Бранте

Юрист Иева Бранте в программе "Dāmas ar Drāmu" рассказала, как однажды попала в неловкую ситуацию в спортивном магазине из-за своей собаки. Об этом пишет 1188.lv.

Юрист Иева Бранте в программе "Dāmas ar Drāmu" рассказала, как однажды попала в неловкую ситуацию в спортивном магазине из-за своей собаки. Об этом пишет 1188.lv.

Курземское побережье против ветряков: активисты идут к Кабмину

Каждый третий в паре копит раздражение и не говорит об этом

Отношения могут выглядеть спокойными — пока внутри накапливается совсем другое.

Отношения могут выглядеть спокойными — пока внутри накапливается совсем другое.

