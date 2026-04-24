Пограничники за сутки задержали трёх перевозчиков нелегалов

Редакция PRESS 24 апреля, 2026 14:28

Государственная пограничная охрана Латвии совместно с Государственной полицией Латвии за последние сутки задержали трёх перевозчиков нелегальных мигрантов в Аугшдаугавском крае, Краславском крае и Резекненском крае.

В четверг на автодороге в Аугшдаугавском крае полиция остановила автомобиль Opel, за рулём которого находился гражданин Франции. В машине перевозили семь человек азиатского происхождения без действительных документов.

Позже в волости Робежниеки Краславского края был остановлен автомобиль Škoda под управлением гражданина Украины. В нём находились пять нелегальных мигрантов. В пятницу в том же районе пограничники задержали автомобиль Volvo, которым управлял гражданин Латвии — он также перевозил пять нелегалов.

Всего задержаны три перевозчика, а все 17 нелегальных мигрантов были доставлены обратно к границе с Белоруссией.

По закону за организацию незаконного перемещения людей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет с возможным пробационным надзором до трёх лет.

По данным пограничной службы, с начала года на латвийско-белорусской границе предотвращена уже 1701 попытка незаконного пересечения. Усиленный режим охраны границы действует до 30 июня в ряде приграничных районов из-за сохраняющегося потока нелегальных мигрантов.

В прошлом году пограничники предотвратили 12 046 попыток незаконного пересечения границы, а по гуманитарным причинам въезд был разрешён 31 человеку. В 2024 году было остановлено 5388 человек, при этом 26 мигрантов приняли по гуманитарным соображениям.

