Стали известны причины пожара в баре The Sinners в Старой Риге. ФОТО

Как сообщалось, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила вызов на улицу Грециниеку, 11А в 6:18. По этому адресу находится ночной клуб и бар "The Sinners". Площадь пожара составила 300 кв. м.

Владелец "The Sinners" Микс Галвановскис cообщил в "Instagram", что бар по неизвестным причинам загорелся после окончания рабочего времени. "На данный момент наша деятельность приостановлена", - сообщил он.

Также Галвановскис сообщил, что у бара нет действительного страхового полиса.

До прибытия ГПСС самостоятельно из здания эвакуировались три человека, а спасатели эвакуировали еще четырех.