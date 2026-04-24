Стали известны причины пожара в баре The Sinners в Старой Риге. ФОТО

Как сообщалось, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) получила вызов на улицу Грециниеку, 11А в 6:18. По этому адресу находится ночной клуб и бар "The Sinners". Площадь пожара составила 300 кв. м.
Владелец "The Sinners" Микс Галвановскис cообщил в "Instagram", что бар по неизвестным причинам загорелся после окончания рабочего времени. "На данный момент наша деятельность приостановлена", - сообщил он.
Также Галвановскис сообщил, что у бара нет действительного страхового полиса.
До прибытия ГПСС самостоятельно из здания эвакуировались три человека, а спасатели эвакуировали еще четырех.