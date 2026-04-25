Вице-мэр: выборы в октябре состоятся, но голоса, возможно, придётся считать вручную

TV24 25 апреля, 2026 15:11

Вице-мэр Риги Марис Спринджукс на телеканале TV24 в программе Preses Klubs заявил, что выборы в Латвии состоятся, несмотря на проблемы с цифровыми решениями. Однако в качестве альтернативы рассматривается подсчёт голосов вручную, что означало бы существенную нагрузку на работников избирательных комиссий.

Спринджукс подчеркнул, что такой сценарий будет означать многочасовую работу и бессонные ночи для тех, кто участвует в избирательном процессе, а также дополнительные расходы для налогоплательщиков. Хотя технически такой процесс обеспечить можно, считать его эффективным или современным решением нельзя.

При этом вице-мэр высказал серьёзные опасения по поводу использования цифровой системы. По его словам, всё, связанное с этим проектом, в данный момент "токсично": и использованные фонды ЕС, и привлечённые предприятия, которым предъявлены серьёзные обвинения. В результате вохникает вопрос: можно ли вообще использовать в процессе выборов даже уже функционирующие цифровые инструменты?

Спринджукс признаёт, что информация о возможных решениях ограничена и ситуация развивается быстро, поэтому окончательное решение о техническом обеспечении ещё не ясно.

«Жаль тех, у кого нет машины»: пациентку с травмой глаза из Резекне отправили в Ригу. Среди ночи
«Жаль тех, у кого нет машины»: пациентку с травмой глаза из Резекне отправили в Ригу. Среди ночи (2)

«Куда спасаться, не знаем»: жители латгальской деревни, где упал дрон, рассказали, как это было
«Куда спасаться, не знаем»: жители латгальской деревни, где упал дрон, рассказали, как это было (1)

Не так страшна буря, как её прогноз: ветер будет слабее, чем ожидалось
Не так страшна буря, как её прогноз: ветер будет слабее, чем ожидалось

«Это путь назад в СССР!» В Гризинькалнсе перегородили улицу — Даце Линдберга возмущена

Такие бурные эмоции у члена партии "Восходящее солнце - Латвии" вызвало временное перегораживание ул. Варну. На фото видно, что поперёк улицы установлены ограждения и бетонные блоки, рядом с ними - вазоны с цветами. За это публика в соцсети "Х" уже успела раскритиковать депутата Рижской думы Марту Котелло, требуя её отставки. Рижская дума обосновывает частичное блокирование улицы тем, что таким образом она стремится сократить поток транзита.

«Куда спасаться, не знаем»: жители латгальской деревни, где упал дрон, рассказали, как это было

В селе Вецружина в Резекненской волости после инцидента с дроном особого волнения не ощущается, но местные нередко признают, что не знают, куда спасаться, если случится что серьёзное, сообщает LSM.LV.

Крик души многодетной мамы: «Хочу родительские чаты запретить по закону!»

Кто-то считает чаты в мессенджерах удобным способом общения, а кто-то - пустой тратой времени и злом, которое следует искоренить. Второе, конечно, крайность, но, как показывает опыт, нередки случаи, когда нормальный обмен информацией превращается в выяснение отношений, переход на личности и прямые оскорбления.

«Макслу на хлеб не положишь!» Что ждет Центральный рынок и какие сегодня там цены?

Рижский Центральный рынок ожидают большие перемены. К своему столетию, в 2030 году, он должен полностью преобразиться. Но будут ли эти перемены к лучшему? Мы узнали у посетителей и работников рынка, как они относятся к планам руководства по реорганизации рынка.

Не так страшна буря, как её прогноз: ветер будет слабее, чем ожидалось

Согласно последним прогнозам синоптиков, ветер в воскресенье будет немного слабее, чем предполагалось изначально. 

Китайские «тюрьмы для полных»: взвешивание 2 раза в день, интенсивные тренировки, запрет на перекусы

В социальных сетях расплодились видео, на которых люди занимаются спортом в большом спортивном зале, стоят в очереди за едой в столовой и спят в общежитиях.

