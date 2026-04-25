Готовимся к буре: рижан просят в воскресенье не посещать парки, игровые площадки и кладбища

Чтобы уберечь себя и близких, а также чтобы не мешать спасателям ликвидировать последствия бури, Рижская дума призывает жителей столицы не покидать помещения без особой надобности. Особенно следует воздерживаться от посещения парков, кладбищ, зон отдыха и детских площадок, потому что могут ломаться как ветви, так и целые деревья.

Если из-за погодных условий возникнут разрушения, опасные для здоровья и жизни людей, создающие помехи для связи и движения общественного транспорта, жителей просят звонить по единому номеру телефона помощи в чрезвычайных ситуациях 112. В частности, так следует делать, увидев поломанные ветром деревья, ветки и другие повреждённые объекты, которые могут быть опасными.

Если упало дерево, которое не представляет опасности, можно также звонить по единому круглосуточному номеру самоуправления 1201 или писать на электронную почту 1201@riga.lv.

В случае, если дерево упадёт на частную территорию, сломанное дерево обязательно нужно зафиксировать на фото до того, как оно будет убрано. Фотографию дерева впоследствии нужно будет приложить к заявлению в Департамент городского развития Рижской думы.

Если дерево или большая ветвь упадут во двор многоквартирного дома, вблизи общественного здания или во двор конкретной территории, нужно обращаться к управляющей компании. Собственник или законный владетель земельного участка или здания потом должен будет обратиться в Департамент городского развития.

После ликвидации угрозы ветки должен убрать собственник территории, где упало дерево, или управляющая компания. Мелкие ветки можно класть в биоконтейнеры, крупные нужно сдать на переработку в щепу или утилизировать другим способом.

Уже сообщалось, что в воскресенье в Латвию придёт холодный воздух, ожидается разрушительный ветер и осадки. По прогнозам синоптиков, скорость ветра может усилиться до 20-26 м/с, ожидается дождь, снег, местами - град.

Вероятны наиболее обширные разрушения из-за ветра со времени бури 29 июля 2024 года, поэтому желательно отменить все мероприятия на открытом воздухе и поездки.