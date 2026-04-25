Раньше в этих местах были садоводческие кооперативы, а теперь здесь стоят частные дома, где люди живут не только в летний сезон. В одном из зданий на ул. Аметисту возник пожар из-за короткого замыкания и огонь распространился очень быстро, но пожарным пришлось думать, как добраться до дома, чтобы начать его тушить.

Сгоревший дом площадью 170 кв.м находился возле самого озера, так что теоретически воду для тушения можно было бы брать там, но жильцы дома вынуждены были стоять и смотреть, как огонь распространяется и всё уничтожает.

"Произошло короткое замыкание в гараже, мы не знали, что горит что-то. Ребёнок открыл дверь, когда уже было пламя. Горел небольшой участочек. Если бы пожарные смогли сразу добраться, ничего бы не произошло. Здесь дорога проложена неправильно, об этом в курсе и Адажская, и Царникавская дума. Это не первый дом и не первый такой случай. Машины не могли проехать. Можно было заехать только на маленькой машине", - рассказывает Дана, жившая в сгоревшем доме.

На данный момент, по оценке пожарных, дом восстановлению не подлежит, его нужно строить заново. Женщине с детьми есть где пожить, родственники и друзья помогут разобрать развалины. Краевая социальная служба тоже предложила помощь.

Улица Аметисту, которая ведёт к самому озеру, действительно узкая и извилистая. Даже на легковой автомашине проехать трудновато. Мешают заборы частных владений, да и состояние дороги не из лучших.

Из Адажской краевой думы сообщили, что заявление о приведении улицы в порядок получено, оно будет выполнено и покрытие отремонтируют уже в этот сезон.

Редакция получила также и объяснение, почему так получилось. Улица Аметисту, как и другие узкие улицы, находится на территории бывшего кооператива "Салют", который создавался в 1960-е как дачный. Эту территорию в своё время формировало Минобороны СССР, ни улицы, ни инфраструктура не предназначались для постоянного проживания. Самоуправлению принадлежит только узкая дорога, которую невозможно расширить без согласия владельцев частных домов на этой улице.