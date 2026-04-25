Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 25. Апреля Завтра: Barbala, Liksma
Доступность

Пожарные не смогли подъехать: как сгорел дотла дом из-за слишком узкой улицы (1)

tv3.lv 25 апреля, 2026 13:40

Важно

Об этом случае в районе озера Дзирнэзерс в Царникавской волости рассказала программа Degpunktā.

Раньше в этих местах были садоводческие кооперативы, а теперь здесь стоят частные дома, где люди живут не только в летний сезон. В одном из зданий на ул. Аметисту возник пожар из-за короткого замыкания и огонь распространился очень быстро, но пожарным пришлось думать, как добраться до дома, чтобы начать его тушить.

Сгоревший дом площадью 170 кв.м находился возле самого озера, так что теоретически воду для тушения можно было бы брать там, но жильцы дома вынуждены были стоять и смотреть, как огонь распространяется и всё уничтожает.

"Произошло короткое замыкание в гараже, мы не знали, что горит что-то. Ребёнок открыл дверь, когда уже было пламя. Горел небольшой участочек. Если бы пожарные смогли сразу добраться, ничего бы не произошло. Здесь дорога проложена неправильно, об этом в курсе и Адажская, и Царникавская дума. Это не первый дом и не первый такой случай. Машины не могли проехать. Можно было заехать только на маленькой машине", - рассказывает Дана, жившая в сгоревшем доме.

На данный момент, по оценке пожарных, дом восстановлению не подлежит, его нужно строить заново. Женщине с детьми есть где пожить, родственники и друзья помогут разобрать развалины. Краевая социальная служба тоже предложила помощь. 

Улица Аметисту, которая ведёт к самому озеру, действительно узкая и извилистая. Даже на легковой автомашине проехать трудновато. Мешают заборы частных владений, да и состояние дороги не из лучших.

Из Адажской краевой думы сообщили, что заявление о приведении улицы в порядок получено, оно будет выполнено и покрытие отремонтируют уже в этот сезон.

Редакция получила также и объяснение, почему так получилось. Улица Аметисту, как и другие узкие улицы, находится на территории бывшего кооператива "Салют", который создавался в 1960-е как дачный. Эту территорию в своё время формировало Минобороны СССР, ни улицы, ни инфраструктура не предназначались для постоянного проживания. Самоуправлению принадлежит только узкая дорога, которую невозможно расширить без согласия владельцев частных домов на этой улице.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)

Главные новости

«Это путь назад в СССР!» В Гризинькалнсе перегородили улицу — Даце Линдберга возмущена
Важно

«Это путь назад в СССР!» В Гризинькалнсе перегородили улицу — Даце Линдберга возмущена

Крик души многодетной мамы: «Хочу родительские чаты запретить по закону!»
Важно

Крик души многодетной мамы: «Хочу родительские чаты запретить по закону!»

«Жаль тех, у кого нет машины»: пациентку с травмой глаза из Резекне отправили в Ригу. Среди ночи
Важно

«Жаль тех, у кого нет машины»: пациентку с травмой глаза из Резекне отправили в Ригу. Среди ночи (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Это путь назад в СССР!» В Гризинькалнсе перегородили улицу — Даце Линдберга возмущена (1)

Важно 17:50

Такие бурные эмоции у члена партии "Восходящее солнце - Латвии" вызвало временное перегораживание ул. Варну. На фото видно, что поперёк улицы установлены ограждения и бетонные блоки, рядом с ними - вазоны с цветами. За это публика в соцсети "Х" уже успела раскритиковать депутата Рижской думы Марту Котелло, требуя её отставки. Рижская дума обосновывает частичное блокирование улицы тем, что таким образом она стремится сократить поток транзита.

Читать
Загрузка

«Куда спасаться, не знаем»: жители латгальской деревни, где упал дрон, рассказали, как это было

Важно 17:08

В селе Вецружина в Резекненской волости после инцидента с дроном особого волнения не ощущается, но местные нередко признают, что не знают, куда спасаться, если случится что серьёзное, сообщает LSM.LV.

Читать

Крик души многодетной мамы: «Хочу родительские чаты запретить по закону!»

Важно 16:22

Кто-то считает чаты в мессенджерах удобным способом общения, а кто-то - пустой тратой времени и злом, которое следует искоренить. Второе, конечно, крайность, но, как показывает опыт, нередки случаи, когда нормальный обмен информацией превращается в выяснение отношений, переход на личности и прямые оскорбления.

Читать

«Макслу на хлеб не положишь!» Что ждет Центральный рынок и какие сегодня там цены?

Важно 15:39

Рижский Центральный рынок ожидают большие перемены. К своему столетию, в 2030 году, он должен полностью преобразиться. Но будут ли эти перемены к лучшему? Мы узнали у посетителей и работников рынка, как они относятся к планам руководства по реорганизации рынка.

Читать

Не так страшна буря, как её прогноз: ветер будет слабее, чем ожидалось

Важно 15:33

Согласно последним прогнозам синоптиков, ветер в воскресенье будет немного слабее, чем предполагалось изначально. 

Читать

Вице-мэр: выборы в октябре состоятся, но голоса, возможно, придётся считать вручную

Латышские СМИ 15:11

Вице-мэр Риги Марис Спринджукс на телеканале TV24 в программе Preses Klubs заявил, что выборы в Латвии состоятся, несмотря на проблемы с цифровыми решениями. Однако в качестве альтернативы рассматривается подсчёт голосов вручную, что означало бы существенную нагрузку на работников избирательных комиссий.

Читать

Китайские «тюрьмы для полных»: взвешивание 2 раза в день, интенсивные тренировки, запрет на перекусы

Мир 14:23

В социальных сетях расплодились видео, на которых люди занимаются спортом в большом спортивном зале, стоят в очереди за едой в столовой и спят в общежитиях.

Читать