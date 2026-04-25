Вецружина находится на расстоянии около 60 км от Белоруссии, чуть подальше - граница с Россией. Здесь в начале апреля обломки дрона нашли во владении Яниса Куницкиса, у пруда. Хозяин рассказывает, что дрон упал в выходной день, примерно в девять утра. Был сильный взрыв, но он не понял, что это за шум. Что-то подозрительное у пруда, который примерно в 200 м от дома, Янис заметил лишь спустя неделю с небольшим. Повёз жену к парикмахеру и увидел, что на газоне разрыта земля, как будто тут рылись свиньи, а у края ямы валяется мотор - похожий на мопедный.

Янис сразу же отправился в волость, чтобы сообщить кому следует. Вскоре прибыли стражи порядка.

Если вдруг понадобится, Янис будет спасаться у себя в подвале - по его словам, там можно будет чуть ли не половину жителей села разместить. В подвале расположены котельная, гараж и баня. Хозяин убеждён, что наличие подвала позволяет ему чувствовать себя в безопасности.

На первом этаже многоквартирного дома Наталья вешает бельё. Об упавшем дроне она особо не раздумывает. Упал и всё - не первый случай. Но прятаться в случае чего ей, собственно, негде. Примерно так же думают и другие встреченные жительницы села.

Одна из них, Татьяна, в момент взрыва дрона находилась на расстоянии около 300 м от него, она работала в саду. Думала, что у кого-то взорвался газовый баллон: "Земля задрожала под ногами. Посмотрела в одну сторону, в другую, стою, думаю, будет ли что-то ещё, казалось, что-то уже началось. Знаете, если честно, мне всё равно. Ну, упал и упал. Не только у нас падают, в Литве и Эстонии тоже. Такая вот у нас ситуация, но что мы можем сделать? Ничего!"

Алла, только что приехавшая из Голландии, где присматривала за внуками, считает, что жителям Латвии не хватает информации, что делать в час "икс": "Там все об этом думают, сидят и ждут. В Голландии по телевизору в новостях говорят, чтобы были наготове паспорта, продукты первой необходимости, у них и бомбоубежища уже есть. А тут? Ничего нет".

Председатель Резекненской краевой думы Гунтарс Скудра из "Нового единства" возглавляет комиссию по гражданской обороне. Он тоже признаёт, что ему известно далеко не всё: "Есть предложения проводить встречи с населением, чтобы было больше информации, потому что и мы, специалисты на местах, очень многих вещей не знаем, о них мы узнаём впервые. Это тоже один из сигналов о том, что информировать надо больше".

Командир 3-й Латгальской бригады Земессардзе Петерис Сувейзда в свою очередь рассказал, что после последних инцидентов местные жители сообщали ещё о дронах, но других беспилотников и их обломков пока не найдено. Дрон может упасть в лесу или в поле, где его трудно заметить. Поэтому нужно быть бдительным, когда бываешь на природе или занимаешься сельхозработами. Если кажется, что замечен беспилотник или его обломки, к нему не следует приближаться, нужно сообщить в полицию по номеру 112. Следует обратить внимание на звук в воздухе, похожий на тот, который издаёт работающий мотор мопеда.

"Дроны типа "Шахид" более опасны, потому что несут больше взрывчатки, они выглядят как треугольник с удлинением спереди. Дроны-камикадзе поменьше, похожи на небольшой самолёт, ширина крыльев - 1-1,5 м, длина около 1 м", - поясняет командир.

Если увидишь, что дрон летит, прежде всего нужно позаботиться о своей безопасности: укрыться в складках местности, а если находишься дома - закрыть окна и не стоять возле них, зайти за ближайшую толстую стену или за печь и подождать, пока дрон улетит. Потом позвонить в полицию и сообщить об этом, рассказывает Сувейзда.