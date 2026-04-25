«Куда спасаться, не знаем»: жители латгальской деревни, где упал дрон, рассказали, как это было (1)

© Lsm.lv 25 апреля, 2026 17:08

1 комментариев

В селе Вецружина в Резекненской волости после инцидента с дроном особого волнения не ощущается, но местные нередко признают, что не знают, куда спасаться, если случится что серьёзное, сообщает LSM.LV.

Вецружина находится на расстоянии около 60 км от Белоруссии, чуть подальше - граница с Россией. Здесь в начале апреля обломки дрона нашли во владении Яниса Куницкиса, у пруда. Хозяин рассказывает, что дрон упал в выходной день, примерно в девять утра. Был сильный взрыв, но он не понял, что это за шум. Что-то подозрительное у пруда, который примерно в 200 м от дома, Янис заметил лишь спустя неделю с небольшим. Повёз жену к парикмахеру и увидел, что на газоне разрыта земля, как будто тут рылись свиньи, а у края ямы валяется мотор - похожий на мопедный.

Янис сразу же отправился в волость, чтобы сообщить кому следует. Вскоре прибыли стражи порядка. 

Если вдруг понадобится, Янис будет спасаться у себя в подвале - по его словам, там можно будет чуть ли не половину жителей села разместить. В подвале расположены котельная, гараж и баня. Хозяин убеждён, что наличие подвала позволяет ему чувствовать себя в безопасности.

На первом этаже многоквартирного дома Наталья вешает бельё. Об упавшем дроне она особо не раздумывает. Упал и всё - не первый случай. Но прятаться в случае чего ей, собственно, негде. Примерно так же думают и другие встреченные жительницы села.

Одна из них, Татьяна, в момент взрыва дрона находилась на расстоянии около 300 м от него, она работала в саду. Думала, что у кого-то взорвался газовый баллон: "Земля задрожала под ногами. Посмотрела в одну сторону, в другую, стою, думаю, будет ли что-то ещё, казалось, что-то уже началось. Знаете, если честно, мне всё равно. Ну, упал и упал. Не только у нас падают, в Литве и Эстонии тоже. Такая вот у нас ситуация, но что мы можем сделать? Ничего!"

Алла, только что приехавшая из Голландии, где присматривала за внуками, считает, что жителям Латвии не хватает информации, что делать в час "икс": "Там все об этом думают, сидят и ждут. В Голландии по телевизору в новостях говорят, чтобы были наготове паспорта, продукты первой необходимости, у них и бомбоубежища уже есть. А тут? Ничего нет".

Председатель Резекненской краевой думы Гунтарс Скудра из "Нового единства" возглавляет комиссию по гражданской обороне. Он тоже признаёт, что ему известно далеко не всё: "Есть предложения проводить встречи с населением, чтобы было больше информации, потому что и мы, специалисты на местах, очень многих вещей не знаем, о них мы узнаём впервые. Это тоже один из сигналов о том, что информировать надо больше".

Командир 3-й Латгальской бригады Земессардзе Петерис Сувейзда в свою очередь рассказал, что после последних инцидентов местные жители сообщали ещё о дронах, но других беспилотников и их обломков пока не найдено. Дрон может упасть в лесу или в поле, где его трудно заметить. Поэтому нужно быть бдительным, когда бываешь на природе или занимаешься сельхозработами. Если кажется, что замечен беспилотник или его обломки, к нему не следует приближаться, нужно сообщить в полицию по номеру 112. Следует обратить внимание на звук в воздухе, похожий на тот, который издаёт работающий мотор мопеда.

"Дроны типа "Шахид" более опасны, потому что несут больше взрывчатки, они выглядят как треугольник с удлинением спереди. Дроны-камикадзе поменьше, похожи на небольшой самолёт, ширина крыльев - 1-1,5 м, длина около 1 м", - поясняет командир.

Если увидишь, что дрон летит, прежде всего нужно позаботиться о своей безопасности: укрыться в складках местности, а если находишься дома - закрыть окна и не стоять возле них, зайти за ближайшую толстую стену или за печь и подождать, пока дрон улетит. Потом позвонить в полицию и сообщить об этом, рассказывает Сувейзда.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

«Это путь назад в СССР!» В Гризинькалнсе перегородили улицу — Даце Линдберга возмущена
«Это путь назад в СССР!» В Гризинькалнсе перегородили улицу — Даце Линдберга возмущена

Крик души многодетной мамы: «Хочу родительские чаты запретить по закону!»
Крик души многодетной мамы: «Хочу родительские чаты запретить по закону!»

«Жаль тех, у кого нет машины»: пациентку с травмой глаза из Резекне отправили в Ригу. Среди ночи
«Жаль тех, у кого нет машины»: пациентку с травмой глаза из Резекне отправили в Ригу. Среди ночи

Такие бурные эмоции у члена партии "Восходящее солнце - Латвии" вызвало временное перегораживание ул. Варну. На фото видно, что поперёк улицы установлены ограждения и бетонные блоки, рядом с ними - вазоны с цветами. За это публика в соцсети "Х" уже успела раскритиковать депутата Рижской думы Марту Котелло, требуя её отставки. Рижская дума обосновывает частичное блокирование улицы тем, что таким образом она стремится сократить поток транзита.

Такие бурные эмоции у члена партии "Восходящее солнце - Латвии" вызвало временное перегораживание ул. Варну. На фото видно, что поперёк улицы установлены ограждения и бетонные блоки, рядом с ними - вазоны с цветами. За это публика в соцсети "Х" уже успела раскритиковать депутата Рижской думы Марту Котелло, требуя её отставки. Рижская дума обосновывает частичное блокирование улицы тем, что таким образом она стремится сократить поток транзита.

Кто-то считает чаты в мессенджерах удобным способом общения, а кто-то - пустой тратой времени и злом, которое следует искоренить. Второе, конечно, крайность, но, как показывает опыт, нередки случаи, когда нормальный обмен информацией превращается в выяснение отношений, переход на личности и прямые оскорбления.

Кто-то считает чаты в мессенджерах удобным способом общения, а кто-то - пустой тратой времени и злом, которое следует искоренить. Второе, конечно, крайность, но, как показывает опыт, нередки случаи, когда нормальный обмен информацией превращается в выяснение отношений, переход на личности и прямые оскорбления.

Рижский Центральный рынок ожидают большие перемены. К своему столетию, в 2030 году, он должен полностью преобразиться. Но будут ли эти перемены к лучшему? Мы узнали у посетителей и работников рынка, как они относятся к планам руководства по реорганизации рынка.

Рижский Центральный рынок ожидают большие перемены. К своему столетию, в 2030 году, он должен полностью преобразиться. Но будут ли эти перемены к лучшему? Мы узнали у посетителей и работников рынка, как они относятся к планам руководства по реорганизации рынка.

Согласно последним прогнозам синоптиков, ветер в воскресенье будет немного слабее, чем предполагалось изначально. 

Согласно последним прогнозам синоптиков, ветер в воскресенье будет немного слабее, чем предполагалось изначально. 

Вице-мэр Риги Марис Спринджукс на телеканале TV24 в программе Preses Klubs заявил, что выборы в Латвии состоятся, несмотря на проблемы с цифровыми решениями. Однако в качестве альтернативы рассматривается подсчёт голосов вручную, что означало бы существенную нагрузку на работников избирательных комиссий.

Вице-мэр Риги Марис Спринджукс на телеканале TV24 в программе Preses Klubs заявил, что выборы в Латвии состоятся, несмотря на проблемы с цифровыми решениями. Однако в качестве альтернативы рассматривается подсчёт голосов вручную, что означало бы существенную нагрузку на работников избирательных комиссий.

В социальных сетях расплодились видео, на которых люди занимаются спортом в большом спортивном зале, стоят в очереди за едой в столовой и спят в общежитиях.

В социальных сетях расплодились видео, на которых люди занимаются спортом в большом спортивном зале, стоят в очереди за едой в столовой и спят в общежитиях.

