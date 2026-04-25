Не так страшна буря, как её прогноз: ветер будет слабее, чем ожидалось

Оранжевое предупреждение остаётся в силе, но территория и время его действия меняются. Порывы северо-западного и северного ветра, ожидаемые в середине ночи на побережье, а днём и дальше от моря, достигнут скорости 20-23 м/с, а утром вблизи побережья ветер усилится до 25 м/с.

К вечеру воскресенья ветер постепенно начнёт утихать.

Синоптики предупреждают о том, что из-за очень сильного ветра будут ломаться ветви, а возможно, и деревья. Возможны повреждения инфраструктуры, перебои с подачей электроэнергии. На морском побережье волны могут размыть берег и затопить низины.

Первоначально сообщалось, что днём по всей стране ожидается усиление северо-западного ветра до 20-26 м/с.

Ночью будет облачно, временами с прояснениями. Во многих местах ожидаются осадки, сначала дождь, потом снег и мокрый снег. Столбик термометра ночью опустится до 0...+4 градусов.

В Риге тоже будет облачно, временами с прояснениями, временами ожидается небольшой дождь, порывы ветра в столице ночью достигнут скорости 20 м/с. Минимальная температура воздуха - примерно +3-4 градуса.

Днём воздух в стране прогреется до +4-8 градусов. На большей части территории время от времени ожидаются осадки, преимущественно мокрый снег и дождь. Местами в Курземе возможна гроза. Кое-где сформируется нестойкий снежный покров толщиной 1-3 см.

В столице днём потеплеет до +6 градусов. Утро будет ясным, позднее станет облачно, к вечеру облака снова рассеются. Днём в Риге также возможны осадки.