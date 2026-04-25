Не так страшна буря, как её прогноз: ветер будет слабее, чем ожидалось

25 апреля, 2026 15:33

Согласно последним прогнозам синоптиков, ветер в воскресенье будет немного слабее, чем предполагалось изначально. 

Оранжевое предупреждение остаётся в силе, но территория и время его действия меняются. Порывы северо-западного и северного ветра, ожидаемые в середине ночи на побережье, а днём и дальше от моря, достигнут скорости 20-23 м/с, а утром вблизи побережья ветер усилится до 25 м/с.

К вечеру воскресенья ветер постепенно начнёт утихать.

Синоптики предупреждают о том, что из-за очень сильного ветра будут ломаться ветви, а возможно, и деревья. Возможны повреждения инфраструктуры, перебои с подачей электроэнергии. На морском побережье волны могут размыть берег и затопить низины.

Первоначально сообщалось, что днём по всей стране ожидается усиление северо-западного ветра до 20-26 м/с.

Ночью будет облачно, временами с прояснениями. Во многих местах ожидаются осадки, сначала дождь, потом снег и мокрый снег. Столбик термометра ночью опустится до 0...+4 градусов.

В Риге тоже будет облачно, временами с прояснениями, временами ожидается небольшой дождь, порывы ветра в столице ночью достигнут скорости 20 м/с. Минимальная температура воздуха - примерно +3-4 градуса.

Днём воздух в стране прогреется до +4-8 градусов. На большей части территории время от времени ожидаются осадки, преимущественно мокрый снег и дождь. Местами в Курземе возможна гроза. Кое-где сформируется нестойкий снежный покров толщиной 1-3 см.

В столице днём потеплеет до +6 градусов. Утро будет ясным, позднее станет облачно, к вечеру облака снова рассеются. Днём в Риге также возможны осадки.

Главные новости

«Это путь назад в СССР!» В Гризинькалнсе перегородили улицу — Даце Линдберга возмущена
«Это путь назад в СССР!» В Гризинькалнсе перегородили улицу — Даце Линдберга возмущена (1)

Крик души многодетной мамы: «Хочу родительские чаты запретить по закону!»
Крик души многодетной мамы: «Хочу родительские чаты запретить по закону!»

«Куда спасаться, не знаем»: жители латгальской деревни, где упал дрон, рассказали, как это было
«Куда спасаться, не знаем»: жители латгальской деревни, где упал дрон, рассказали, как это было (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Это путь назад в СССР!» В Гризинькалнсе перегородили улицу — Даце Линдберга возмущена

Такие бурные эмоции у члена партии "Восходящее солнце - Латвии" вызвало временное перегораживание ул. Варну. На фото видно, что поперёк улицы установлены ограждения и бетонные блоки, рядом с ними - вазоны с цветами. За это публика в соцсети "Х" уже успела раскритиковать депутата Рижской думы Марту Котелло, требуя её отставки. Рижская дума обосновывает частичное блокирование улицы тем, что таким образом она стремится сократить поток транзита.

«Куда спасаться, не знаем»: жители латгальской деревни, где упал дрон, рассказали, как это было

В селе Вецружина в Резекненской волости после инцидента с дроном особого волнения не ощущается, но местные нередко признают, что не знают, куда спасаться, если случится что серьёзное, сообщает LSM.LV.

Крик души многодетной мамы: «Хочу родительские чаты запретить по закону!»

Кто-то считает чаты в мессенджерах удобным способом общения, а кто-то - пустой тратой времени и злом, которое следует искоренить. Второе, конечно, крайность, но, как показывает опыт, нередки случаи, когда нормальный обмен информацией превращается в выяснение отношений, переход на личности и прямые оскорбления.

«Макслу на хлеб не положишь!» Что ждет Центральный рынок и какие сегодня там цены?

Рижский Центральный рынок ожидают большие перемены. К своему столетию, в 2030 году, он должен полностью преобразиться. Но будут ли эти перемены к лучшему? Мы узнали у посетителей и работников рынка, как они относятся к планам руководства по реорганизации рынка.

Вице-мэр: выборы в октябре состоятся, но голоса, возможно, придётся считать вручную

Вице-мэр Риги Марис Спринджукс на телеканале TV24 в программе Preses Klubs заявил, что выборы в Латвии состоятся, несмотря на проблемы с цифровыми решениями. Однако в качестве альтернативы рассматривается подсчёт голосов вручную, что означало бы существенную нагрузку на работников избирательных комиссий.

Китайские «тюрьмы для полных»: взвешивание 2 раза в день, интенсивные тренировки, запрет на перекусы

В социальных сетях расплодились видео, на которых люди занимаются спортом в большом спортивном зале, стоят в очереди за едой в столовой и спят в общежитиях.

