До конца апреля сохранится холодная погода: днём температура воздуха будет не выше +10 градусов, а ночью во многих местах - и вовсе ниже нуля. В понедельник и во вторник по всей Латвии ожидаются порывы северного и северо-западного ветра скоростью до 13-19 м/с. Местами - кратковременный дождь, снег и град.

Однако уже в первый день мая станет намного теплее. Со 2 мая во многих местах в стране возможно повышение температуры до +20 градусов и более. Впрочем, прогнозы о том, насколько долго тепло продержится, пока сильно разнятся.

Осадков на следующей неделе будет мало, сухость воздуха усилится.