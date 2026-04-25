«Вот ваше призвание!» Премьер опубликовала снимки с толоки; публика не оценила (ФОТО) (1)

Редакция PRESS 25 апреля, 2026 18:42

1 комментариев

Сегодня, 25 апреля, в Латвии состоялась Большая толока. В ней в очередной раз приняла участие премьер-министр Эвика Силиня, опубликовавшая в соцсетях свои фотографии и текст.

"Труд делает тружеником. Большая толока - хорошее напоминание о том, что Латвию создаём мы сами - своим трудом, отношением и заботой об окружающей среде. На этот раз вместе с толочанами из НВС и посольств привели в порядок полуостров Грапью. Спасибо каждому, кто сегодня участвовал в толоке более чем в 1150 местах! Вместе мы делаем свою Латвию чище, красивее и сильнее. Пусть толочан радует то, что они совершили!"

На фотографиях с толоки премьер запечатлена в светлом плаще - это не могло пройти незамеченным для зубоскалов из соцсетей. 

Вот, в частности, что пишут под её постом на платформе "Х":

- У меня проблема с тем, что высшие должностные лица государства на толоке собирают мусор, разбросанный бомжами, посылая сигнал деклассированным, что можно продолжать мусорить, сам премьер придёт и уберёт. Неужели высшие должностные лица не могут на толоке что-нибудь сажать, красить, укладывать плитку?

- Кто сказал, что она что-то собирает? Попозирует с мешком в руке, и всё.

- Более этично и эстетично для премьера было бы попозировать с рассадой, банкой краски и кистью либо с тяпкой на клумбе. А не с мусорным мешком. То есть показывать, что участвует в создании чего-то. А не мусор по кустам собирать.

- Участвовать в толоке в светлом пальто - стильно! Но вот коэффициент достоверности это снижает.

- Специалист высокого уровня может выполнить работу, не изгваздавшись, поэтому гражданка находится в политическом зените.

- Это ваше подлинное место и призвание! Вам больше НЕ НАДО возвращаться в Кабмин! Пожалуйста, оставайтесь в этом месте!

- Как-то раз одна партия перед выборами проводила толоку в посёлке слепых на озере Югла. Мы с дочерью собирали в кустах стёкла, которых набросали пьяницы, на эстрадочке звучала музыка, партийцы пофоткались, попили чаю, поели конфет, все в красивой светлой одежде, ну настоящие толочане! Толока удалась.

А ещё один комментатор выложил картинку, как Силиня несёт бревно на субботнике (см. ниже).

На иллюстрации к статье - премьер на толоке в прошлом году.

 

 

Комментарии (1)
Комментарии (1)

«Это путь назад в СССР!» В Гризинькалнсе перегородили улицу — Даце Линдберга возмущена (4)

Крик души многодетной мамы: «Хочу родительские чаты запретить по закону!»

Не так страшна буря, как её прогноз: ветер будет слабее, чем ожидалось

«Это путь назад в СССР!» В Гризинькалнсе перегородили улицу — Даце Линдберга возмущена (1)

Важно 17:50

Важно 1 комментариев

Такие бурные эмоции у члена партии "Восходящее солнце - Латвии" вызвало временное перегораживание ул. Варну. На фото видно, что поперёк улицы установлены ограждения и бетонные блоки, рядом с ними - вазоны с цветами. За это публика в соцсети "Х" уже успела раскритиковать депутата Рижской думы Марту Котелло, требуя её отставки. Рижская дума обосновывает частичное блокирование улицы тем, что таким образом она стремится сократить поток транзита.

Такие бурные эмоции у члена партии "Восходящее солнце - Латвии" вызвало временное перегораживание ул. Варну. На фото видно, что поперёк улицы установлены ограждения и бетонные блоки, рядом с ними - вазоны с цветами. За это публика в соцсети "Х" уже успела раскритиковать депутата Рижской думы Марту Котелло, требуя её отставки. Рижская дума обосновывает частичное блокирование улицы тем, что таким образом она стремится сократить поток транзита.

В селе Вецружина в Резекненской волости после инцидента с дроном особого волнения не ощущается, но местные нередко признают, что не знают, куда спасаться, если случится что серьёзное, сообщает LSM.LV.

В селе Вецружина в Резекненской волости после инцидента с дроном особого волнения не ощущается, но местные нередко признают, что не знают, куда спасаться, если случится что серьёзное, сообщает LSM.LV.

Кто-то считает чаты в мессенджерах удобным способом общения, а кто-то - пустой тратой времени и злом, которое следует искоренить. Второе, конечно, крайность, но, как показывает опыт, нередки случаи, когда нормальный обмен информацией превращается в выяснение отношений, переход на личности и прямые оскорбления.

Кто-то считает чаты в мессенджерах удобным способом общения, а кто-то - пустой тратой времени и злом, которое следует искоренить. Второе, конечно, крайность, но, как показывает опыт, нередки случаи, когда нормальный обмен информацией превращается в выяснение отношений, переход на личности и прямые оскорбления.

Рижский Центральный рынок ожидают большие перемены. К своему столетию, в 2030 году, он должен полностью преобразиться. Но будут ли эти перемены к лучшему? Мы узнали у посетителей и работников рынка, как они относятся к планам руководства по реорганизации рынка.

Рижский Центральный рынок ожидают большие перемены. К своему столетию, в 2030 году, он должен полностью преобразиться. Но будут ли эти перемены к лучшему? Мы узнали у посетителей и работников рынка, как они относятся к планам руководства по реорганизации рынка.

Согласно последним прогнозам синоптиков, ветер в воскресенье будет немного слабее, чем предполагалось изначально. 

Согласно последним прогнозам синоптиков, ветер в воскресенье будет немного слабее, чем предполагалось изначально. 

Вице-мэр Риги Марис Спринджукс на телеканале TV24 в программе Preses Klubs заявил, что выборы в Латвии состоятся, несмотря на проблемы с цифровыми решениями. Однако в качестве альтернативы рассматривается подсчёт голосов вручную, что означало бы существенную нагрузку на работников избирательных комиссий.

Вице-мэр Риги Марис Спринджукс на телеканале TV24 в программе Preses Klubs заявил, что выборы в Латвии состоятся, несмотря на проблемы с цифровыми решениями. Однако в качестве альтернативы рассматривается подсчёт голосов вручную, что означало бы существенную нагрузку на работников избирательных комиссий.

