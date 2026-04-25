"Труд делает тружеником. Большая толока - хорошее напоминание о том, что Латвию создаём мы сами - своим трудом, отношением и заботой об окружающей среде. На этот раз вместе с толочанами из НВС и посольств привели в порядок полуостров Грапью. Спасибо каждому, кто сегодня участвовал в толоке более чем в 1150 местах! Вместе мы делаем свою Латвию чище, красивее и сильнее. Пусть толочан радует то, что они совершили!"

На фотографиях с толоки премьер запечатлена в светлом плаще - это не могло пройти незамеченным для зубоскалов из соцсетей.

Вот, в частности, что пишут под её постом на платформе "Х":

- У меня проблема с тем, что высшие должностные лица государства на толоке собирают мусор, разбросанный бомжами, посылая сигнал деклассированным, что можно продолжать мусорить, сам премьер придёт и уберёт. Неужели высшие должностные лица не могут на толоке что-нибудь сажать, красить, укладывать плитку?

- Кто сказал, что она что-то собирает? Попозирует с мешком в руке, и всё.

- Более этично и эстетично для премьера было бы попозировать с рассадой, банкой краски и кистью либо с тяпкой на клумбе. А не с мусорным мешком. То есть показывать, что участвует в создании чего-то. А не мусор по кустам собирать.

- Участвовать в толоке в светлом пальто - стильно! Но вот коэффициент достоверности это снижает.

- Специалист высокого уровня может выполнить работу, не изгваздавшись, поэтому гражданка находится в политическом зените.

- Это ваше подлинное место и призвание! Вам больше НЕ НАДО возвращаться в Кабмин! Пожалуйста, оставайтесь в этом месте!

- Как-то раз одна партия перед выборами проводила толоку в посёлке слепых на озере Югла. Мы с дочерью собирали в кустах стёкла, которых набросали пьяницы, на эстрадочке звучала музыка, партийцы пофоткались, попили чаю, поели конфет, все в красивой светлой одежде, ну настоящие толочане! Толока удалась.

А ещё один комментатор выложил картинку, как Силиня несёт бревно на субботнике (см. ниже).

На иллюстрации к статье - премьер на толоке в прошлом году.