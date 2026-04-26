Стрельба на мероприятии с участием Трампа: президент США эвакуирован, предполагаемый стрелок задержан

Звуки, похожие на выстрелы, прозвучали в разгар мероприятия, сообщают корреспонденты Би-би-си, находившиеся в это время в зале приемов отеля Washington Hilton.

После этого сотрудники Секретной службы вбежали в зал с оружием наготове. По словам корреспондента Би-би-си, агенты кричали: «Произведены выстрелы».

Высокопоставленных чиновников немедленно эвакуировали. В их числе были сам Дональд Трамп, первая леди США Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, министр здравоохранения Роберт Кеннеди-младший.

Участники ужина после первых выстрелов спрятались под столами.

«Я сидела прямо перед директором ФБР Кашем Пателем, и когда, как сообщается, раздались выстрелы, он быстро прикрыл свою девушку своим телом и упал на пол», — рассказала корреспондент Би-би-си Суми Сомасканда.

По ее словам, через несколько минут агент Секретной службы подал знак другим агентам в комнате, что Патель в безопасности и его местонахождение установлено. «Когда мы все начали вставать, Патель начал писать сообщения на своем телефоне. Мы попытались спросить его, знает ли он, что произошло, но его тут же увели», — рассказала Суми Сомасканда.

Через некоторое время президент США Дональд Трамп написал первое после инцидента сообщение в своей соцсети Truth Social.

«Вечер в Вашингтоне выдался потрясающим. Секретная служба и правоохранительные органы проделали фантастическую работу. Они действовали быстро и смело», — написал Трамп.

Он добавил, что стрелок задержан.

Представитель Секретной службы Энтони Гульельми вслед за этим сообщил, что президент, первая леди и все остальные лица, находящиеся под защитой Секретной службы, находятся в безопасности. Он добавил, что один человек, состояние которого неизвестно, задержан.

Позже стало известно, что Дональд Трамп и первые лица страны покинули Washington Hilton, а мероприятие отложено по крайней мере на месяц.

Как сообщает CNN, власти установили личность предполагаемого стрелка: это 30-летний мужчина из Калифорнии.

По данным правоохранительных органов, подозреваемый «атаковал пост Секретной службы», заявил начальник полиции округа Колумбия Джеффри Кэролл.

По словам Кэролла, мужчина был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами.

Джеффри Кэролл уточнил, что подозреваемый стрелял в агента Секретной службы, но того защитил бронежилет. Сам стрелявший, утверждает полиция, не получил огнестрельных ранений, но был доставлен в местную больницу для обследования.

По словам начальника полиции округа Колумбия, мотивы нападения пока не установлены.

Позже на брифинге в Овальном кабинете Белого дома Дональд Трамп заявил, что подозреваемый, взятый под стражу, был «очень больным человеком».

«У меня сложилось впечатление, что он был убийцей-одиночкой», — сказал Трамп о подозреваемом. «Это сумасшедшие. Это сумасшедшие, и с ними нужно разобраться».

Трамп заявил, что мероприятие будет перенесено на более позднюю дату, добавив, что это событие стало травмирующим для первой леди Мелании Трамп.

«Мы не позволим никому захватить наше общество», — сказал он.

Президент США утверждает, что изначально не хотел уезжать. «Я отчаянно боролся за то, чтобы остаться», — заявил Трамп. Но ему сказали, что согласно протоколу следует уехать, поскольку неясно, был ли это стрелок-одиночка.