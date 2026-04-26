Загадка исчезнувших учёных: американская версия незаконченного романа Диккенса

Среди десяти человек, имевших отношение к чувствительным ядерным и аэрокосмическим исследованиям в США, числятся физик-ядерщик и профессор Массачусетского технологического института (MIT), застреленный возле своего дома в Массачусетсе; отставной генерал ВВС, пропавший из своего дома в Нью-Мексико; а также инженер-аэрокосмической отрасли, исчезнувший во время похода в Лос-Анджелесе.

Публичные отчеты ставят вопрос о возможной зловещей связи между чередой загадочных смертей и исчезновений, начавшейся в 2023 году с гибели Майкла Дэвида Хикса, который работал ученым в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) с 1998 по 2022 год. Другая выпускница JPL Моника Реза, занимавшая должность директора группы обработки материалов той же лаборатории, пропала во время похода в Калифорнии в июне 2025 года и до сих пор не найдена.

В феврале 2026 года отставной генерал ВВС Уильям Нил Маккэсленд исчез из своего дома в Альбукерке, штат Нью-Мексико, имея при себе револьвер 38-го калибра; его местонахождение также остается неизвестным. Согласно данным республиканского комитета Палаты представителей по надзору, в число других пропавших или погибших входят еще два человека, связанных с JPL, два сотрудника Лос-Аламосской национальной лаборатории, ученый из MIT, работавший над ядерным синтезом, исследователь в области фармацевтики и правительственный подрядчик, работавший на предприятии по производству компонентов ядерного оружия.

Всё это производит странное, почти литературное впечатление. Как будто мы читаем роман, в котором герои начинают исчезать до того, как автор объяснил, зачем они были введены. Тут поневоле вспоминается «Тайна Эдвина Друда» Чарльза Диккенса — недописанная книга, где главный персонаж исчезает, а разгадки нет, потому что не стало самого автора. И читателю остаётся только гадать: преступление ли это, мистификация, или изящный сюжетный ход, которому не дали завершиться.

Современная реальность, кажется, решила сыграть в ту же игру. Только здесь ставки чуть выше, чем в викторианском детективе. Исчезают не абстрактные фигуры, а носители знаний, которые в XXI веке равны силе. И когда такие люди пропадают, возникает ощущение не просто недосказанности, а намеренного вырывания страниц.

И, как у Диккенса, остаётся мучительное ощущение: разгадка, возможно, существует. Но либо она утеряна вместе с автором, либо — что куда вероятнее и неприятнее — автор вовсе не собирался делиться ею с читателем.