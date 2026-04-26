Загадка исчезнувших учёных: американская версия незаконченного романа Диккенса

Редакция PRESS 26 апреля, 2026 11:02

Наука 0 комментариев

Есть в новостях особый жанр — тревожный шёпот прогресса. Не громкие катастрофы, не эффектные прорывы, а именно исчезновения: тихие, почти бесследные, словно кто-то аккуратно вычёркивает людей из текста. В США сейчас расследуют серию таких случаев — пропадают специалисты, занятые в ядерных и космических разработках. Люди не последние, мягко говоря. Те, кто знает, как устроено небо и как его, при желании, можно испортить.

Среди десяти человек, имевших отношение к чувствительным ядерным и аэрокосмическим исследованиям в США, числятся физик-ядерщик и профессор Массачусетского технологического института (MIT), застреленный возле своего дома в Массачусетсе; отставной генерал ВВС, пропавший из своего дома в Нью-Мексико; а также инженер-аэрокосмической отрасли, исчезнувший во время похода в Лос-Анджелесе.

Публичные отчеты ставят вопрос о возможной зловещей связи между чередой загадочных смертей и исчезновений, начавшейся в 2023 году с гибели Майкла Дэвида Хикса, который работал ученым в Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) с 1998 по 2022 год. Другая выпускница JPL Моника Реза, занимавшая должность директора группы обработки материалов той же лаборатории, пропала во время похода в Калифорнии в июне 2025 года и до сих пор не найдена.

В феврале 2026 года отставной генерал ВВС Уильям Нил Маккэсленд исчез из своего дома в Альбукерке, штат Нью-Мексико, имея при себе револьвер 38-го калибра; его местонахождение также остается неизвестным. Согласно данным республиканского комитета Палаты представителей по надзору, в число других пропавших или погибших входят еще два человека, связанных с JPL, два сотрудника Лос-Аламосской национальной лаборатории, ученый из MIT, работавший над ядерным синтезом, исследователь в области фармацевтики и правительственный подрядчик, работавший на предприятии по производству компонентов ядерного оружия.

Всё это производит странное, почти литературное впечатление. Как будто мы читаем роман, в котором герои начинают исчезать до того, как автор объяснил, зачем они были введены. Тут поневоле вспоминается «Тайна Эдвина Друда» Чарльза Диккенса — недописанная книга, где главный персонаж исчезает, а разгадки нет, потому что не стало самого автора. И читателю остаётся только гадать: преступление ли это, мистификация, или изящный сюжетный ход, которому не дали завершиться.

Современная реальность, кажется, решила сыграть в ту же игру. Только здесь ставки чуть выше, чем в викторианском детективе. Исчезают не абстрактные фигуры, а носители знаний, которые в XXI веке равны силе. И когда такие люди пропадают, возникает ощущение не просто недосказанности, а намеренного вырывания страниц.

И, как у Диккенса, остаётся мучительное ощущение: разгадка, возможно, существует. Но либо она утеряна вместе с автором, либо — что куда вероятнее и неприятнее — автор вовсе не собирался делиться ею с читателем.

 

Комментарии (0)
Площадь у старой церкви Св. Гертруды хотят переделать почти за миллион; многие рижане против
Площадь у старой церкви Св. Гертруды хотят переделать почти за миллион; многие рижане против

Стрельба на мероприятии с участием Трампа: президент США эвакуирован, стрелок задержан
Стрельба на мероприятии с участием Трампа: президент США эвакуирован, стрелок задержан (1)

Вопрос, в котором политики сохраняют осторожность: Бен Латковскис — о пенсиях и выборах
Вопрос, в котором политики сохраняют осторожность: Бен Латковскис — о пенсиях и выборах (2)

Всего 17 вызовов из-за бури и снег в отдельных районах: что принёс циклон, которым так пугали

За прошедшие сутки в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступило всего 17 вызовов в связи с разрушениями из-за сильного ветра. 

Стендзениекс: «В Риге бомбоубежищ нет, есть только таблички!»

Депутат Рижской думы и специалист по рекламе Эрик Стендзениекс высказал это на телеканале TV24 в программе Preses klubs, основываясь на личном опыте.

Херманис боится, что его «кинут», и обещает «кровавые» перемены

В Латвии реформы годами откладываются не из-за нехватки знаний, а из-за политической воли - считает режиссёр и лидер партии "Мы меняем правила" Алвис Херманис. На телеканале TV24 в программе Kārtības rullis он заявил, что большинство необходимых перемен давно известны, но не осуществляются потому, что политики боятся потерять власть.

Минэкономики переедет; на это планируется потратить 80 тысяч евро

Об этом свидетельствует информация в системе электронных закупок (EIS).

Абу Мери: объединение Минблага и Минздрава поможет стареющему населению

Объединение обоих министерств глава Минздрава считает долгосрочным решением для удовлетворения потребностей стареющего общества и ухода за сложными пациентами. Об этом он заявил агентству LETA. 

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Азербайджане

В ходе важного первого визита на Южный Кавказ после начала полномасштабного вторжения РФ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным в Азербайджане. Дипломатические трехсторонние переговоры с участием США зашли в тупик в течение последних недель.

Джихадисты начали штурм столицы Мали, оборонямой российским «Африканским корпусом»

В столице Мали, Бамако, слышны взрывы и звуки перестрелки. Вооруженные джихадистские группировки, по всей видимости, начали скоординированные атаки по всей стране.

