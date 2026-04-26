Джихадисты начали штурм столицы Мали, оборонямой российским «Африканским корпусом»

Редакция PRESS 26 апреля, 2026 11:22

В столице Мали, Бамако, слышны взрывы и звуки перестрелки. Вооруженные джихадистские группировки, по всей видимости, начали скоординированные атаки по всей стране.

Также поступают сообщения о боях в Гао и Кидале на севере и в Севаре в центральной части Мали, что, по словам обозревателей, стало крупнейшей атакой джихадистов за последние годы.

Военные Мали заявили, что ведут борьбу с не установленными «террористическими группировками» и ситуация находится под контролем, но многие сообщения говорят о том, что бои продолжаются. Видеоролики, распространяемые в социальных сетях, указывают на причастность к атакам джихадистской группировки «Джамаат-нусрат аль-Ислам валь-муслимин» (JNIM) и повстанцев из Фронта освобождения туарегов «Азавад» (FLA).

В настоящее время в Мали правит военная хунта во главе с генералом Ассими Гоитой, который захватил власть в результате государственного переворота в 2020 году.

Хунта пользовалась народной поддержкой, когда пришла к власти. Она обещала выход из затянувшегося кризиса и восстановление безопасности. Основную угрозу центральной власти представляет сепаратистское восстание этнических туарегов на севере и джихадисты из дружественной «Аль-Каиде» группировки JNIM.

Для борьбы с эскалацией повстанческого движения в 2013 году в Мали были развернуты миротворческая миссия ООН и французские войска. Они покинули страну после прихода к власти хунты, а военное правительство наняло российских наемников из ЧВК «Вагнер», которую позже сменил «Африканский корпус».

Мали — крупнейший производителей золота в Африке (третье место с экспортом в 60 тонн в год). За всю историю Мали там добыли 6000 тонн золота (для сравнения, золотой запас США - более 8000 тонн).

Всего 17 вызовов из-за бури и снег в отдельных районах: что принёс циклон, которым так пугали

За прошедшие сутки в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступило всего 17 вызовов в связи с разрушениями из-за сильного ветра. 

Стендзениекс: «В Риге бомбоубежищ нет, есть только таблички!»

Депутат Рижской думы и специалист по рекламе Эрик Стендзениекс высказал это на телеканале TV24 в программе Preses klubs, основываясь на личном опыте.

Херманис боится, что его «кинут», и обещает «кровавые» перемены

В Латвии реформы годами откладываются не из-за нехватки знаний, а из-за политической воли - считает режиссёр и лидер партии "Мы меняем правила" Алвис Херманис. На телеканале TV24 в программе Kārtības rullis он заявил, что большинство необходимых перемен давно известны, но не осуществляются потому, что политики боятся потерять власть.

Минэкономики переедет; на это планируется потратить 80 тысяч евро

Об этом свидетельствует информация в системе электронных закупок (EIS).

Абу Мери: объединение Минблага и Минздрава поможет стареющему населению

Объединение обоих министерств глава Минздрава считает долгосрочным решением для удовлетворения потребностей стареющего общества и ухода за сложными пациентами. Об этом он заявил агентству LETA. 

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Азербайджане

В ходе важного первого визита на Южный Кавказ после начала полномасштабного вторжения РФ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным в Азербайджане. Дипломатические трехсторонние переговоры с участием США зашли в тупик в течение последних недель.

