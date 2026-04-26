Джихадисты начали штурм столицы Мали, оборонямой российским «Африканским корпусом»

Также поступают сообщения о боях в Гао и Кидале на севере и в Севаре в центральной части Мали, что, по словам обозревателей, стало крупнейшей атакой джихадистов за последние годы.

Военные Мали заявили, что ведут борьбу с не установленными «террористическими группировками» и ситуация находится под контролем, но многие сообщения говорят о том, что бои продолжаются. Видеоролики, распространяемые в социальных сетях, указывают на причастность к атакам джихадистской группировки «Джамаат-нусрат аль-Ислам валь-муслимин» (JNIM) и повстанцев из Фронта освобождения туарегов «Азавад» (FLA).

В настоящее время в Мали правит военная хунта во главе с генералом Ассими Гоитой, который захватил власть в результате государственного переворота в 2020 году.

Хунта пользовалась народной поддержкой, когда пришла к власти. Она обещала выход из затянувшегося кризиса и восстановление безопасности. Основную угрозу центральной власти представляет сепаратистское восстание этнических туарегов на севере и джихадисты из дружественной «Аль-Каиде» группировки JNIM.

Для борьбы с эскалацией повстанческого движения в 2013 году в Мали были развернуты миротворческая миссия ООН и французские войска. Они покинули страну после прихода к власти хунты, а военное правительство наняло российских наемников из ЧВК «Вагнер», которую позже сменил «Африканский корпус».

Мали — крупнейший производителей золота в Африке (третье место с экспортом в 60 тонн в год). За всю историю Мали там добыли 6000 тонн золота (для сравнения, золотой запас США - более 8000 тонн).