«Новояз во всей красе» или новый мем? Народ развеселил термин «модальный фильтр»

СМИ, в том числе и мы, уже писали о том, как перегородили ул. Варну в Гризинькалнсе. Активист Даце Линдберга даже назвала это "возвратом в СССР". В свою очередь, депутат Рижской думы Марта Котелло объяснила, что это временное сооружение представляет собой так называемый модальный фильтр.

Её объяснение открыло настоящий портал в ад.

- Модальный фильтр - это когда кто-то вырвет у тебя сумочку, проедет на мопеде между столбиков, а полиция его не поймает... ведь столбики же. Модальный фильтр - это когда пожарные и "неотложка" в 100 м от твоей умирающей матери, но едут 30 минут, потому что надо в объезд, а там пробки...

- Это не военные блокпосты, это "модальные фильтры" - так повествуют "Прогрессивные" в своей коммуникации.

- Содержание, техобслуживание и мытьё "модальных фильтров" будет раз в пять дороже по сравнению с немодальными столбиками Стакиса. Идиоты.

- Смотрю и не верю, как обычная глупость может быть признана безопасностью и удобством! Глупость в сочетании с энтузиазмом разрушительна - перенести движение на другую улицу, предварительно не проведя никаких исследований, учёта автомашин, действительно прогрессивно! Потому что у них, видите ли, было ощущение, что так лучше!

- Первый модальный фильтр в мире за какие-то жалкие 20 миллионов евро. Фильтр, говорят, будет законсервирован, чтобы фильтровал модальнее.

- "Модальный фильтр" путепровода над железной дорогой на ул. Алтонавас. Работает безупречно уже полтора года и, похоже, проработает ещё пару лет.

- Пока "прогрессивные" и "еноты" не будут обеспечены мордальными фильтрами (от слова "морда"), ничего не изменится. По морде им!

- Вот он, новояз, во всей своей красе! Забаррикадированная улица названа модальным фильтром.

- Спасибо, Марта Котелло, что внесли ясность. Я, старый дурак, думал, что улицы Иманты (особенно те, что пересекаются с новым имантским вундерпроектом века) в ямах, а оказалось - это концептуальный МОДАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР для утихомиривания движения. Больше таких улиц по всему городу, пожалуйста!

- Если ограничить поток движения в любом месте, он сконцентрируется/перейдёт в другое. Конечно, тогда пробки становятся ещё больше. Они создают ещё больше выбросов, пыли и стресса. "Модальные фильтры" начинаются в голове при неадекватном понимании ситуации и способности к рассуждению.

- Берлинский модальный фильтр - коммунисты любят свои стены.

- Не отрицаю необходимости перемен в Гризинькалнсе, но назвать дешёвый бетонный барьер модальным фильтром - это как шутка про дворника, которого теперь по-современному надо бы называть оператором метлы. Главное - выразиться сложным образом, потому что тогда будет звучать умно и убедительно.

- Впредь, если припаркуешься где-нибудь так, что мешаешь остальным передвигаться, можно выставить на машине надпись "модальный фильтр".

Отметился и депутат Сейма Андрис Кулбергс:

"Бац, эти умные наборы дурацких слов = заблокированная дорога теперь - "модальный фильтр" - земля, откройся!

Конечно, для "Прогрессивных главное - что-то сломать...

Попробуйте что-то построить или починить.

И так вот - Минсообщения, airbaltic, Rail Baltica...

Теперь из-за жалоб и хотелок каждых 100 человек будут страдать 15 тысяч жителей микрорайона".