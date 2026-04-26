Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Новояз во всей красе» или новый мем? Народ развеселил термин «модальный фильтр»

Редакция PRESS 26 апреля, 2026 17:59

Как подсказывает нам ИИ, модальный фильтр - это любая мера, ограничивающая проезд определённых видов транспорта. Вроде бы ничего такого уж комического в этом термине нет, но... 

СМИ, в том числе и мы, уже писали о том, как перегородили ул. Варну в Гризинькалнсе. Активист Даце Линдберга даже назвала это "возвратом в СССР". В свою очередь, депутат Рижской думы Марта Котелло объяснила, что это временное сооружение представляет собой так называемый модальный фильтр.

 

Её объяснение открыло настоящий портал в ад.

- Модальный фильтр - это когда кто-то вырвет у тебя сумочку, проедет на мопеде между столбиков, а полиция его не поймает... ведь столбики же. Модальный фильтр - это когда пожарные и "неотложка" в 100 м от твоей умирающей матери, но едут 30 минут, потому что надо в объезд, а там пробки...

- Это не военные блокпосты, это "модальные фильтры" - так повествуют "Прогрессивные" в своей коммуникации.

- Содержание, техобслуживание и мытьё "модальных фильтров" будет раз в пять дороже по сравнению с немодальными столбиками Стакиса. Идиоты.

- Смотрю и не верю, как обычная глупость может быть признана безопасностью и удобством! Глупость в сочетании с энтузиазмом разрушительна - перенести движение на другую улицу, предварительно не проведя никаких исследований, учёта автомашин, действительно прогрессивно! Потому что у них, видите ли, было ощущение, что так лучше!

- Первый модальный фильтр в мире за какие-то жалкие 20 миллионов евро. Фильтр, говорят, будет законсервирован, чтобы фильтровал модальнее.

- "Модальный фильтр" путепровода над железной дорогой на ул. Алтонавас. Работает безупречно уже полтора года и, похоже, проработает ещё пару лет.

- Пока "прогрессивные" и "еноты" не будут обеспечены мордальными фильтрами (от слова "морда"), ничего не изменится. По морде им!

- Вот он, новояз, во всей своей красе! Забаррикадированная улица названа модальным фильтром.

- Спасибо, Марта Котелло, что внесли ясность. Я, старый дурак, думал, что улицы Иманты (особенно те, что пересекаются с новым имантским вундерпроектом века) в ямах, а оказалось - это концептуальный МОДАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР для утихомиривания движения. Больше таких улиц по всему городу, пожалуйста!

- Если ограничить поток движения в любом месте, он сконцентрируется/перейдёт в другое. Конечно, тогда пробки становятся ещё больше. Они создают ещё больше выбросов, пыли и стресса. "Модальные фильтры" начинаются в голове при неадекватном понимании ситуации и способности к рассуждению. 

- Берлинский модальный фильтр - коммунисты любят свои стены.

- Не отрицаю необходимости перемен в Гризинькалнсе, но назвать дешёвый бетонный барьер модальным фильтром - это как шутка про дворника, которого теперь по-современному надо бы называть оператором метлы. Главное - выразиться сложным образом, потому что тогда будет звучать умно и убедительно.

- Впредь, если припаркуешься где-нибудь так, что мешаешь остальным передвигаться, можно выставить на машине надпись "модальный фильтр".

Отметился и депутат Сейма Андрис Кулбергс:

"Бац, эти умные наборы дурацких слов = заблокированная дорога теперь - "модальный фильтр" - земля, откройся!

Конечно, для "Прогрессивных главное - что-то сломать...

Попробуйте что-то построить или починить.

И так вот - Минсообщения, airbaltic, Rail Baltica...

Теперь из-за жалоб и хотелок каждых 100 человек будут страдать 15 тысяч жителей микрорайона".

 

 

«Такие ситуации не должны повторяться!» Водитель автобуса снова обидел ребёнка
«Такие ситуации не должны повторяться!» Водитель автобуса снова обидел ребёнка

«Мелочь. а приятно»: на надпись «Москва» на Привокзальной площади поставили вазон с цветами (ФОТО)

На Латвийское радио пожаловались, что оно не соблюдает языковые нормы; омбудсмен вступился

На Латвийское радио пожаловались, что оно не соблюдает языковые нормы; омбудсмен вступился

В новостных трансляциях 1-й программы Латвийского радио (LR1) не выявлено сознательного ухудшения государственного языка - к такому выводу пришёл омбудсмен латвийских общественных электронных СМИ Эдмунд Апсалонс.

Об этом агентству LETA сообщил представитель предприятия Том Рутковскис.

Прошла неделя с момента прошлой публикации на ту же тему, и теперь мы снова сталкиваемся с похожей ситуацией.

Несколько лет назад со здания Центрального вокзала была демонтирована надпись на русском языке "Вокзал". Как оказалось, на площади перед торговым центром Origo имеется ещё одна надпись - "Москва". Она представляет собой элемент декоративного объекта в форме круга, вдоль контура которого установлены также надписи, обозначающие названия других городов - в частности, там присутствуют "Берлин" и "Рим".

За прошедшие сутки в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступило всего 17 вызовов в связи с разрушениями из-за сильного ветра. 

Депутат Рижской думы и специалист по рекламе Эрик Стендзениекс высказал это на телеканале TV24 в программе Preses klubs, основываясь на личном опыте.

