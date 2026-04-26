«Такие ситуации не должны повторяться!» Водитель автобуса снова обидел ребёнка

О неприятном инциденте в "Фейсбуке" написала Антра, чей сын-подросток ехал домой из школы и взял билет со скидкой - стоимость билета была символической, всего 9 центов. Ребёнок честно заплатил за поездку, отсчитав 9 монет по 1 центу.

Однако реакции водителя никто не ожидал: она шокировала и ребёнка, и его маму. Шофёр выбросил монеты в окно и сказал: "Завтра можешь прийти и забрать".

Антра считает такое отношение к пассажирам неприемлемым, поэтому надеется, что её пост будет замечен и ситуацию рассмотрят. Связаться с перевозчиком ей не удалось.

"Такие ситуации не должны повторяться. Призываю предприятие обратить внимание на отношение работников и обеспечивать достойное общение с каждым пассажиром" - пишет она.

Часть комментаторов разделяет её возмущение и советует ей обратиться в Автотранспортную дирекцию, но есть и те, кто ей не верит и пытается уличить во лжи. На это скептикам возражают, что в салоне автобуса должна быть камера - а значит, есть и запись, которая может послужить доказательством.

"Наконец кто-то заговорил об этом отношении к денежной мелочи, потому что оно всегда было отвратительным. Из-за этого всегда, когда считаешь деньги на автобус, нападает страх - а что шофёр скажет или сделает?" - пишет в комментариях Зане.

"Есть пассажиры, которые на весь билет возле церкви насобирали. 9 центов ещё можно сосчитать, а если тебе полную горсть насыплют? Если это не первый такой умник за день? Если ты уже опаздываешь? Если тебя любой может обоср*ть, а ты должен улыбаться, как майское солнышко?" - подходит к вопросу с другой стороны Юрис.

"Тогда и продавцы могут начинать деньгами швыряться", - резонно возражает автор поста.

"Во-первых, это ребёнок, во-вторых, 9 центов одной или двумя монетами всё равно выдать невозможно, и вообще, какая разница - деньги есть деньги, а в-третьих, шофёр заслужил фофан!" - подводит итог Марцис.