«Такие ситуации не должны повторяться!» Водитель автобуса снова обидел ребёнка

Редакция PRESS 26 апреля, 2026 16:28

LETA

Прошла неделя с момента прошлой публикации на ту же тему, и теперь мы снова сталкиваемся с похожей ситуацией.

О неприятном инциденте в "Фейсбуке" написала Антра, чей сын-подросток ехал домой из школы и взял билет со скидкой - стоимость билета была символической, всего 9 центов. Ребёнок честно заплатил за поездку, отсчитав 9 монет по 1 центу. 

Однако реакции водителя никто не ожидал: она шокировала и ребёнка, и его маму. Шофёр выбросил монеты в окно и сказал: "Завтра можешь прийти и забрать".

Антра считает такое отношение к пассажирам неприемлемым, поэтому надеется, что её пост будет замечен и ситуацию рассмотрят. Связаться с перевозчиком ей не удалось. 

"Такие ситуации не должны повторяться. Призываю предприятие обратить внимание на отношение работников и обеспечивать достойное общение с каждым пассажиром" - пишет она.

Часть комментаторов разделяет её возмущение и советует ей обратиться в Автотранспортную дирекцию, но есть и те, кто ей не верит и пытается уличить во лжи. На это скептикам возражают, что в салоне автобуса должна быть камера - а значит, есть и запись, которая может послужить доказательством.

"Наконец кто-то заговорил об этом отношении к денежной мелочи, потому что оно всегда было отвратительным. Из-за этого всегда, когда считаешь деньги на автобус, нападает страх - а что шофёр скажет или сделает?" - пишет в комментариях Зане.

"Есть пассажиры, которые на весь билет возле церкви насобирали. 9 центов ещё можно сосчитать, а если тебе полную горсть насыплют? Если это не первый такой умник за день? Если ты уже опаздываешь? Если тебя любой может обоср*ть, а ты должен улыбаться, как майское солнышко?" - подходит к вопросу с другой стороны Юрис.

"Тогда и продавцы могут начинать деньгами швыряться", - резонно возражает автор поста.

"Во-первых, это ребёнок, во-вторых, 9 центов одной или двумя монетами всё равно выдать невозможно, и вообще, какая разница - деньги есть деньги, а в-третьих, шофёр заслужил фофан!" - подводит итог Марцис.

 

«Новояз во всей красе» или новый мем? Народ развеселил термин «модальный фильтр»
«Новояз во всей красе» или новый мем? Народ развеселил термин «модальный фильтр»

«Мелочь. а приятно»: на надпись «Москва» на Привокзальной площади поставили вазон с цветами (ФОТО)
«Мелочь. а приятно»: на надпись «Москва» на Привокзальной площади поставили вазон с цветами (ФОТО) (3)

Примерно у 9000 клиентов Sadales tīkls — перебои с электроснабжением из-за ветра
Примерно у 9000 клиентов Sadales tīkls — перебои с электроснабжением из-за ветра

На Латвийское радио пожаловались, что оно не соблюдает языковые нормы; омбудсмен вступился

В новостных трансляциях 1-й программы Латвийского радио (LR1) не выявлено сознательного ухудшения государственного языка - к такому выводу пришёл омбудсмен латвийских общественных электронных СМИ Эдмунд Апсалонс.

В новостных трансляциях 1-й программы Латвийского радио (LR1) не выявлено сознательного ухудшения государственного языка - к такому выводу пришёл омбудсмен латвийских общественных электронных СМИ Эдмунд Апсалонс.

Загрузка

«Новояз во всей красе» или новый мем? Народ развеселил термин «модальный фильтр»

Как подсказывает нам ИИ, модальный фильтр - это любая мера, ограничивающая проезд определённых видов транспорта. Вроде бы ничего такого уж комического в этом термине нет, но... 

Как подсказывает нам ИИ, модальный фильтр - это любая мера, ограничивающая проезд определённых видов транспорта. Вроде бы ничего такого уж комического в этом термине нет, но... 

Примерно у 9000 клиентов Sadales tīkls — перебои с электроснабжением из-за ветра

Об этом агентству LETA сообщил представитель предприятия Том Рутковскис.

Об этом агентству LETA сообщил представитель предприятия Том Рутковскис.

«Мелочь. а приятно»: на надпись «Москва» на Привокзальной площади поставили вазон с цветами (ФОТО)

Несколько лет назад со здания Центрального вокзала была демонтирована надпись на русском языке "Вокзал". Как оказалось, на площади перед торговым центром Origo имеется ещё одна надпись - "Москва". Она представляет собой элемент декоративного объекта в форме круга, вдоль контура которого установлены также надписи, обозначающие названия других городов - в частности, там присутствуют "Берлин" и "Рим".

Несколько лет назад со здания Центрального вокзала была демонтирована надпись на русском языке "Вокзал". Как оказалось, на площади перед торговым центром Origo имеется ещё одна надпись - "Москва". Она представляет собой элемент декоративного объекта в форме круга, вдоль контура которого установлены также надписи, обозначающие названия других городов - в частности, там присутствуют "Берлин" и "Рим".

Всего 17 вызовов из-за бури и снег в отдельных районах: что принёс циклон, которым так пугали

За прошедшие сутки в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступило всего 17 вызовов в связи с разрушениями из-за сильного ветра. 

За прошедшие сутки в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступило всего 17 вызовов в связи с разрушениями из-за сильного ветра. 

Стендзениекс: «В Риге бомбоубежищ нет, есть только таблички!»

Депутат Рижской думы и специалист по рекламе Эрик Стендзениекс высказал это на телеканале TV24 в программе Preses klubs, основываясь на личном опыте.

Депутат Рижской думы и специалист по рекламе Эрик Стендзениекс высказал это на телеканале TV24 в программе Preses klubs, основываясь на личном опыте.

