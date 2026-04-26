«Мелочь. а приятно»: на надпись «Москва» на Привокзальной площади поставили вазон с цветами (ФОТО) (3)

Редакция PRESS 26 апреля, 2026 15:57

Важно 3 комментариев

Несколько лет назад со здания Центрального вокзала была демонтирована надпись на русском языке "Вокзал". Как оказалось, на площади перед торговым центром Origo имеется ещё одна надпись - "Москва". Она представляет собой элемент декоративного объекта в форме круга, вдоль контура которого установлены также надписи, обозначающие названия других городов - в частности, там присутствуют "Берлин" и "Рим".

Как было замечено недавно, на надпись "Москва" был установлен вазон с цветами, в результате чего она практически перестала быть видна. 

Вот как откликнулась публика на твит, в котором выложено фото:

- Ну вот, можем, если хотим.

- Можно было стереть. А то выглядит так: времена изменятся, вазон уберём.

- Там, чтобы стереть, фактически придётся перекладывать весь большой каменный блок, иначе до сих пор было бы довольно хорошо видно эту надпись. Для временного решения норм, если только "временное" не затянется на 10 лет.

- Можно было бы и кучу дерьма наложить, но всё-таки центр города.

- Это ещё хорошо. На дорогах все указатели на Псков и Москву как стояли, так и стоят. На 4-м году войны в Украине.

- Рижская дума, знаете ли вы, что в Риге происходит? Что будете делать: а) уберёте вазон с надписи или б) сотрёте надпись МОСКВА?

- Мелочь, а приятно.

- Лучше бы кладбищенский венок.

- Это уже половина победы.

 

На Латвийское радио пожаловались, что оно не соблюдает языковые нормы; омбудсмен вступился

В новостных трансляциях 1-й программы Латвийского радио (LR1) не выявлено сознательного ухудшения государственного языка - к такому выводу пришёл омбудсмен латвийских общественных электронных СМИ Эдмунд Апсалонс.

«Новояз во всей красе» или новый мем? Народ развеселил термин «модальный фильтр»

Как подсказывает нам ИИ, модальный фильтр - это любая мера, ограничивающая проезд определённых видов транспорта. Вроде бы ничего такого уж комического в этом термине нет, но... 

Примерно у 9000 клиентов Sadales tīkls — перебои с электроснабжением из-за ветра

Об этом агентству LETA сообщил представитель предприятия Том Рутковскис.

«Такие ситуации не должны повторяться!» Водитель автобуса снова обидел ребёнка

Прошла неделя с момента прошлой публикации на ту же тему, и теперь мы снова сталкиваемся с похожей ситуацией.

Всего 17 вызовов из-за бури и снег в отдельных районах: что принёс циклон, которым так пугали

За прошедшие сутки в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступило всего 17 вызовов в связи с разрушениями из-за сильного ветра. 

Стендзениекс: «В Риге бомбоубежищ нет, есть только таблички!»

Депутат Рижской думы и специалист по рекламе Эрик Стендзениекс высказал это на телеканале TV24 в программе Preses klubs, основываясь на личном опыте.

