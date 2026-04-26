Как было замечено недавно, на надпись "Москва" был установлен вазон с цветами, в результате чего она практически перестала быть видна.

Вот как откликнулась публика на твит, в котором выложено фото:

- Ну вот, можем, если хотим.

- Можно было стереть. А то выглядит так: времена изменятся, вазон уберём.

- Там, чтобы стереть, фактически придётся перекладывать весь большой каменный блок, иначе до сих пор было бы довольно хорошо видно эту надпись. Для временного решения норм, если только "временное" не затянется на 10 лет.

- Можно было бы и кучу дерьма наложить, но всё-таки центр города.

- Это ещё хорошо. На дорогах все указатели на Псков и Москву как стояли, так и стоят. На 4-м году войны в Украине.

- Рижская дума, знаете ли вы, что в Риге происходит? Что будете делать: а) уберёте вазон с надписи или б) сотрёте надпись МОСКВА?

- Мелочь, а приятно.

- Лучше бы кладбищенский венок.

- Это уже половина победы.