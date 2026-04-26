Примерно у 9000 клиентов Sadales tīkls — перебои с электроснабжением из-за ветра

26 апреля, 2026 17:05

Об этом агентству LETA сообщил представитель предприятия Том Рутковскис.

Изначально электроснабжение было нарушено в основном в Бауском, Цесисском и Валмиерском краях. Примерно в течение часа в большинстве случаев подключение удалось восстановить, к 16 часам электроснабжение было нарушено примерно у 2800 клиентов по всей стране. Наиболее обширные отключения произошли в Бауском крае.

Специалисты работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии клиентам. В случаях более сложных и обширных повреждений восстановление электроснабжения может занять больше времени.

По всей стране над устранениями повреждений работают около 40 оперативных бригад.

Следует иметь в виду, что ситуация с электроснабжением может меняться, поскольку повреждения возникают в зависимости от пути перемещения ветра. Могут быть случаи, когда вскоре после устранения повреждения на одном участке линии электропередачи снова отключается электричество из-за нового повреждения на другом участке той же линии.

«Новояз во всей красе» или новый мем? Народ развеселил термин «модальный фильтр»
«Такие ситуации не должны повторяться!» Водитель автобуса снова обидел ребёнка
На Латвийское радио пожаловались, что оно не соблюдает языковые нормы; омбудсмен вступился
На Латвийское радио пожаловались, что оно не соблюдает языковые нормы; омбудсмен вступился

В новостных трансляциях 1-й программы Латвийского радио (LR1) не выявлено сознательного ухудшения государственного языка - к такому выводу пришёл омбудсмен латвийских общественных электронных СМИ Эдмунд Апсалонс.

«Новояз во всей красе» или новый мем? Народ развеселил термин «модальный фильтр»

Как подсказывает нам ИИ, модальный фильтр - это любая мера, ограничивающая проезд определённых видов транспорта. Вроде бы ничего такого уж комического в этом термине нет, но... 

«Такие ситуации не должны повторяться!» Водитель автобуса снова обидел ребёнка

Прошла неделя с момента прошлой публикации на ту же тему, и теперь мы снова сталкиваемся с похожей ситуацией.

«Мелочь. а приятно»: на надпись «Москва» на Привокзальной площади поставили вазон с цветами (ФОТО)

Несколько лет назад со здания Центрального вокзала была демонтирована надпись на русском языке "Вокзал". Как оказалось, на площади перед торговым центром Origo имеется ещё одна надпись - "Москва". Она представляет собой элемент декоративного объекта в форме круга, вдоль контура которого установлены также надписи, обозначающие названия других городов - в частности, там присутствуют "Берлин" и "Рим".

Всего 17 вызовов из-за бури и снег в отдельных районах: что принёс циклон, которым так пугали

За прошедшие сутки в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступило всего 17 вызовов в связи с разрушениями из-за сильного ветра. 

Стендзениекс: «В Риге бомбоубежищ нет, есть только таблички!»

Депутат Рижской думы и специалист по рекламе Эрик Стендзениекс высказал это на телеканале TV24 в программе Preses klubs, основываясь на личном опыте.

