Примерно у 9000 клиентов Sadales tīkls — перебои с электроснабжением из-за ветра

Изначально электроснабжение было нарушено в основном в Бауском, Цесисском и Валмиерском краях. Примерно в течение часа в большинстве случаев подключение удалось восстановить, к 16 часам электроснабжение было нарушено примерно у 2800 клиентов по всей стране. Наиболее обширные отключения произошли в Бауском крае.

Специалисты работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии клиентам. В случаях более сложных и обширных повреждений восстановление электроснабжения может занять больше времени.

По всей стране над устранениями повреждений работают около 40 оперативных бригад.

Следует иметь в виду, что ситуация с электроснабжением может меняться, поскольку повреждения возникают в зависимости от пути перемещения ветра. Могут быть случаи, когда вскоре после устранения повреждения на одном участке линии электропередачи снова отключается электричество из-за нового повреждения на другом участке той же линии.