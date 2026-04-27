В каких случаях можно отменить договор дарения: комментарий юриста

Статья 1919 Гражданского закона гласит: дарение можно отменить, если одаряемый проявил грубую неблагодарность.

Под ней закон понимает четыре вещи:

• грубые оскорбления словом или делом;

• умышленное причинение существенного имущественного ущерба;

• угрозу жизни дарителя;

• оставление его в беспомощном состоянии при наличии возможности помочь.

Я проанализировал более 40 решений латвийских апелляционных судов и Сената по этой теме за 2012–2025 годы. Суд удовлетворил иск лишь в 8 случаях. В остальных — отказал. На самом деле таких дел больше, но я взял преимущественно решения судов более высоких инстанций.

В приложении — таблица с конкретными делами: по каким причинам суд отменял дарение, а по каким — нет.

Из практики Сената и апелляционных судов вытекает устойчивая формула.

Первое — конкретный, объективно установимый факт. Не «он плохо ко мне относится», а конкретное событие (или ряд событий) с датами, местом, свидетелями или документами.

Второе — умысел. Действие должно быть направлено именно против личности дарителя, со злым умыслом. Сенат специально разъяснил: «умышленный» — это осознанное желание нарушить права другого.

Неосторожность, безразличие, хозяйственная логика собственника умыслом не являются.

Третье — причинно-следственная связь между этим действием и вредом дарителю. Причём оценка должна быть объективной, а не основанной лишь на субъективном восприятии истца.

Все три условия должны присутствовать одновременно.

Отсутствие хотя бы одного ведёт к отказу.

В любом случае при дарении стоит:

• быть уверенными в тех, кому вы дарите и от кого получаете дар;

• договариваться «на берегу» о важных моментах: кто платит, как планируется использовать имущество, какие условия и ограничения включить в договор. Это позволит избежать недоразумений, разночтений и, в итоге, ухудшения отношений.