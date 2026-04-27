В каких случаях можно отменить договор дарения: комментарий юриста

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 11:05

Юридическая консультация 0 комментариев

-В каких случаях можно отменить договор дарения. Проиллюстрирую это конкретными жизненными делами и судебными решениями. Даже если этот вопрос вас напрямую не касается, вам может быть интересно понять, какой логики придерживается суд при аннулировании договоров дарения, - объясняет юрист Юрий Соколовский.

Статья 1919 Гражданского закона гласит: дарение можно отменить, если одаряемый проявил грубую неблагодарность.

Под ней закон понимает четыре вещи:

• грубые оскорбления словом или делом;

• умышленное причинение существенного имущественного ущерба;

• угрозу жизни дарителя;

• оставление его в беспомощном состоянии при наличии возможности помочь.

Я проанализировал более 40 решений латвийских апелляционных судов и Сената по этой теме за 2012–2025 годы. Суд удовлетворил иск лишь в 8 случаях. В остальных — отказал. На самом деле таких дел больше, но я взял преимущественно решения судов более высоких инстанций.

В приложении — таблица с конкретными делами: по каким причинам суд отменял дарение, а по каким — нет.

Из практики Сената и апелляционных судов вытекает устойчивая формула.

Первое — конкретный, объективно установимый факт. Не «он плохо ко мне относится», а конкретное событие (или ряд событий) с датами, местом, свидетелями или документами.

Второе — умысел. Действие должно быть направлено именно против личности дарителя, со злым умыслом. Сенат специально разъяснил: «умышленный» — это осознанное желание нарушить права другого.

Неосторожность, безразличие, хозяйственная логика собственника умыслом не являются.

Третье — причинно-следственная связь между этим действием и вредом дарителю. Причём оценка должна быть объективной, а не основанной лишь на субъективном восприятии истца.

Все три условия должны присутствовать одновременно.

Отсутствие хотя бы одного ведёт к отказу.

В любом случае при дарении стоит:

• быть уверенными в тех, кому вы дарите и от кого получаете дар;

• договариваться «на берегу» о важных моментах: кто платит, как планируется использовать имущество, какие условия и ограничения включить в договор. Это позволит избежать недоразумений, разночтений и, в итоге, ухудшения отношений.

Психотерапевт и преподаватель RSU Айвис Домбровскис на своей странице в Facebook поделился размышлениями о том, как компания airBaltic относится к народу Латвии.

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Министр экономики Виктор Валайнис в прошлом году получил от Государственной канцелярии вознаграждение в размере 115 252 евро, что на 2,4% больше, чем годом ранее, следует из опубликованной на сайте Службы государственных доходов декларации должностного лица.

Иран предложил США открыть Ормузский пролив и завершить войну, отложив переговоры о ядерной программе Тегерана на более поздний срок, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Опубликованная на этой неделе ревизия Госконтроля подтверждает то, что передача "Ничего личного" расследовала уже несколько лет назад. Рига до сих пор не в полной мере использует более дешевое тепло, вырабатываемое тепловыми электростанциями "Latvenergo" при производстве электроэнергии.

красоты фиксируют новую волну: восьми- и десяти­летние покупают сыворотки с коллагеном, кислотные пилинги и кремы с ретинолом, предназначенные для взрослой кожи.

Картина «Взятие Христа под стражу», приписываемая итальянскому художнику эпохи барокко Караваджо, доставлена в Литву из Украины под охраной.

