В каких случаях можно отменить договор дарения: комментарий юриста

Статья 1919 Гражданского закона гласит: дарение можно отменить, если одаряемый проявил грубую неблагодарность.
Под ней закон понимает четыре вещи:
• грубые оскорбления словом или делом;
• умышленное причинение существенного имущественного ущерба;
• угрозу жизни дарителя;
• оставление его в беспомощном состоянии при наличии возможности помочь.
Я проанализировал более 40 решений латвийских апелляционных судов и Сената по этой теме за 2012–2025 годы. Суд удовлетворил иск лишь в 8 случаях. В остальных — отказал. На самом деле таких дел больше, но я взял преимущественно решения судов более высоких инстанций.
В приложении — таблица с конкретными делами: по каким причинам суд отменял дарение, а по каким — нет.
Из практики Сената и апелляционных судов вытекает устойчивая формула.
Первое — конкретный, объективно установимый факт. Не «он плохо ко мне относится», а конкретное событие (или ряд событий) с датами, местом, свидетелями или документами.
Второе — умысел. Действие должно быть направлено именно против личности дарителя, со злым умыслом. Сенат специально разъяснил: «умышленный» — это осознанное желание нарушить права другого.
Неосторожность, безразличие, хозяйственная логика собственника умыслом не являются.
Третье — причинно-следственная связь между этим действием и вредом дарителю. Причём оценка должна быть объективной, а не основанной лишь на субъективном восприятии истца.
Все три условия должны присутствовать одновременно.
Отсутствие хотя бы одного ведёт к отказу.
В любом случае при дарении стоит:
• быть уверенными в тех, кому вы дарите и от кого получаете дар;
• договариваться «на берегу» о важных моментах: кто платит, как планируется использовать имущество, какие условия и ограничения включить в договор. Это позволит избежать недоразумений, разночтений и, в итоге, ухудшения отношений.