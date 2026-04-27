Дороги и законы: изменения правил дорожного движения

По тротуарам – ни-ни

Электровелосипеды переместили на проезжую часть

Изменения в нормативно-правовой базе адаптируют правила к реалиям современного дорожного движения, учитывая быстрое распространение электросамокатов, велосипедов и других средств микромобильности. Поправки к Правилам дорожного движения, которые утвердил Кабинет министров ЛР, уже с 1 апреля ввели более строгое регулирование движения электро- и велосипедов и электросамокатов.

* Как меру защиты пешеходов новые правила запрещают самоходным велосипедам движение по тротуарам. Также необходимы их регистрация и страхование гражданской ответственности. Как говорится в комментариях к поправкам, ограничения движения средств микромобильности важны для безопасности пешеходов — особенно для детей, пожилых людей и лиц с нарушениями двигательных функций. Правда, еще остались велосипеды, электросамокаты, скейтборды, моноколеса и ролики, которые пока по-хозяйски чувствуют себя на городских тротуарах.

* Также установлены более ясные условия использования различного спортивного и рекреационного оборудования: уточнен порядок движения по тротуарам, пешеходным дорожкам и переходам.

* Внесены изменения в регистрацию средств передвижения, включая электросамокаты и велосипеды, введены единые требования и технические стандарты в соответствии с правилами Европейского союза.

* Поправки также расширяют круг лиц, имеющих право на парковку для людей с инвалидностью. Карта парковки будет выдаваться на основании фактических потребностей в уходе. Прежняя редакция необоснованно ограничивала право на получение карты для людей, у которых после 18 лет потребности в уходе сохраняются или даже возрастают, — поэтому возрастное ограничение отменяется.

Самоуправления получили право выдавать специальные разрешения людям с инвалидностью передвигаться на транспортном средстве по тротуарам, пешеходным, велосипедным и совмещенным дорожкам для доступа к своему месту жительства.

* Поправки уточняют конструкцию светофоров для общественного транспорта в соответствии с актуальными отраслевыми стандартами. Планируется ввести светофоры с белыми сигналами для общественного транспорта, что позволит ему двигаться независимо от общего потока.

Также общественному транспорту предоставляется приоритет при использовании трамвайных путей и при маневрировании.

Отдельные запреты на создание помех общественному транспорту должны снизить количество опасных ситуаций на перекрестках и остановках.

* Для более оперативного реагирования на вызовы транспортным средствам мобильных патрулей охраны разрешено останавливаться у охраняемого объекта до устранения тревожного сигнала, невзирая на требования знака 326 «Остановка запрещена".

* Устанавливается максимальная скорость сельскохозяйственных тракторов в дорожном движении — не более 60 км/ч. Эта норма вступит в силу с 1 июля 2026 года...

Километры в убыток

Сокращение маршрутов в сети регионального транспорта

Оптимизация будет меньше, чем планировалось. Совет общественного транспорта (STP) утвердил разработанный Автотранспортной дирекцией (ATD) прогноз сети маршрутов регионального общественного транспорта на 2026 год.

Для автобусных перевозок сеть маршрутов прогнозируется в объеме 65,68 млн. км, а прогнозируемая компенсация убытков составит 60,74 млн. евро. Планируется сократить протяженность маршрутов на 0,2% (400 тысяч км). Из-за недостаточного количества пассажиров и доходов от билетов планируются изменения в маршрутной сети путем создания пересадочных пунктов.

Но это создает дополнительные проблемы жителям регионов. Например, на маршруте Рига - Айнажи вместо 21 рейса уже остались лишь 10, а на маршруте Рига — Саулкрасты - Лимбажи планируют сократить все 4 рейса. ATD сообщает, что на этих маршрутах пассажиров было очень мало и содержать их нерентабельно. А на станции Саулкрасты ведутся работы по улучшению инфраструктуры, софинансируемые государством, поэтому планируется связать автобусные рейсы с графиком движения поездов.

Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков отметила, что дирекция сократила количество рейсов, но существенной выгоды от этого нет.

Для железнодорожных перевозок сеть маршрутов прогнозируется в объеме 8,07 млн. км, а рассчитанная компенсация убытков для такой сети составит 28,45 млн. евро...

И зимой, и летом

Дороги должны быть в порядке

Поправки к правилам о повседневном содержании дорог предусматривают, что Latvijas valsts ceLi (LVC) в зимний сезон — с 15 октября по 15 апреля — будет контролировать соблюдение требований и выполнение работ по содержанию дорог класса А (главных автодорог) не реже одного раза в неделю. До сих пор это должно было проводиться не менее двух раз в неделю.

В Министерстве сообщения ЛР пояснили, что в бОльшую часть зимнего сезона, особенно в октябре, ноябре, марте и апреле, состояние дорог существенно не меняется из-за погодных условий и, по мнению LVC, расходовать прежние ресурсы нецелесообразно. Новый норматив позволит более рационально использовать человеческие ресурсы и финансовые средства. По предварительным расчетам экономия составит порядка 40 000 евро в год.

Правила сохраняют минимальную частоту контроля, и если будет получена информация от оперативных служб или пользователей дорог, то организуются дополнительные проверки.

В то же время предусмотрены более строгие требования к содержанию дорог класса B и C в зимний сезон – их будут чистить быстрее. Для дорог класса B срок очистки проезжей части от снега и обработки противоскользящими материалами сокращен с 8 до 6 часов, а для дорог класса C - с 24 до 12 часов.

Уточнен порядок содержания дорог в экстремальных погодных условиях и во время строительных работ, установлены более четкие требования к содержанию дорог в ночное время.

Определено, что класс содержания D не может применяться к автодорогам, по которым осуществляются регулярные пассажирские или школьные автобусные перевозки...

Впереди – пора ремонтов

В рижские дороги планируют вложить около 300 млн. евро

В этом сезоне планируется начать или завершить различные проекты инфраструктуры на общую сумму около 300 млн. евро. В частности, в этом строительном сезоне планируется обновить 22 улицы, в том числе ул. Мукусалас, Улманя гатве, улицы Юглас и Имантас. Это обойдется Риге примерно в 12 млн. евро.

Построят и реконструируют тротуары и велодорожки, обновят асфальтовое покрытие, а также обещают другие изменения - в частности, завершение строительства трех региональных велодорожек в направлениях Иманты, Ропажи и Кекавы.

Планируется построить не менее 30 новых пешеходных переходов и улучшить безопасность на нескольких существующих — за счет освещения, островков безопасности и сужения проезжей части. Кроме того, не менее чем у пяти учебных заведений будут созданы зоны безопасной школы.

Среди приоритетов этого года — завершение нескольких крупных начатых проектов: реконструкция Земитанского моста и строительство путепровода на Кундзиньсалу. Начнут проектирование ремонта Вантового моста и путепровода на улице Алтонавас. Завершить четвертую очередь Южного моста также намерены в этом году — ранее сообщалось об окончании работ в 2027-м.

В целом различные работы по реконструкции, ремонту и строительству новой инфраструктуры в этом году пройдут более чем на 200 объектах, поэтому жителям придется считаться с ограничениями движения.

Активная подготовка к ремонтным работам в Риге ведется с начала весны, а масштабные работы начнутся, как только потеплеет и температура воздуха станет стабильной.

Между тем в Рижской думе отметили, что осложнить строительно-ремонтный сезон может рост цен на топливо...

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА