Май обещает быть теплее нормы: резко потеплеет уже с пятницы

Норма, или средняя температура воздуха за 1991-2020 годы, для 26 апреля составляет +9,1 градуса.

Среднесуточная температура воздуха в стране остается ниже нормы с 19 апреля, в то время как в середине месяца температура временами поднималась примерно на три градуса выше нормы.

В целом апрель ожидается немного прохладнее, чем обычно, но эта весна может стать одной из самых теплых за всю историю наблюдений. В марте были зафиксированы рекордно высокие температуры, и, согласно текущим прогнозам, май также может оказаться теплее нормы.

Если прогноз на теплый май сбудется, средняя температура весной превысит +7 градусов. Самая теплая весна в Латвии была зафиксирована в 2024 году, когда средняя трехмесячная температура составила +8,3 градуса, за ней следует весна 2014 года - +7,5 градуса.

По прогнозам синоптиков, с 1 мая температура воздуха в Латвии станет выше нормы, и уже к концу этой недели среднесуточная температура может достичь +15 градусов, что является показателем начала метеорологического лета.

