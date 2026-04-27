Май обещает быть теплее нормы: резко потеплеет уже с пятницы

© LETA 27 апреля, 2026 10:57

Важно

В воскресенье средняя температура воздуха в Латвии опустилась до +3,2 градуса, что на шесть градусов ниже нормы, свидетельствуют оперативные данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Норма, или средняя температура воздуха за 1991-2020 годы, для 26 апреля составляет +9,1 градуса.

Среднесуточная температура воздуха в стране остается ниже нормы с 19 апреля, в то время как в середине месяца температура временами поднималась примерно на три градуса выше нормы.

В целом апрель ожидается немного прохладнее, чем обычно, но эта весна может стать одной из самых теплых за всю историю наблюдений. В марте были зафиксированы рекордно высокие температуры, и, согласно текущим прогнозам, май также может оказаться теплее нормы.

Если прогноз на теплый май сбудется, средняя температура весной превысит +7 градусов. Самая теплая весна в Латвии была зафиксирована в 2024 году, когда средняя трехмесячная температура составила +8,3 градуса, за ней следует весна 2014 года - +7,5 градуса.

По прогнозам синоптиков, с 1 мая температура воздуха в Латвии станет выше нормы, и уже к концу этой недели среднесуточная температура может достичь +15 градусов, что является показателем начала метеорологического лета.
 

Психотерапевт и преподаватель RSU Айвис Домбровскис на своей странице в Facebook поделился размышлениями о том, как компания airBaltic относится к народу Латвии.

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Министр экономики Виктор Валайнис в прошлом году получил от Государственной канцелярии вознаграждение в размере 115 252 евро, что на 2,4% больше, чем годом ранее, следует из опубликованной на сайте Службы государственных доходов декларации должностного лица.

Иран предложил США открыть Ормузский пролив и завершить войну, отложив переговоры о ядерной программе Тегерана на более поздний срок, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Опубликованная на этой неделе ревизия Госконтроля подтверждает то, что передача "Ничего личного" расследовала уже несколько лет назад. Рига до сих пор не в полной мере использует более дешевое тепло, вырабатываемое тепловыми электростанциями "Latvenergo" при производстве электроэнергии.

красоты фиксируют новую волну: восьми- и десяти­летние покупают сыворотки с коллагеном, кислотные пилинги и кремы с ретинолом, предназначенные для взрослой кожи.

Картина «Взятие Христа под стражу», приписываемая итальянскому художнику эпохи барокко Караваджо, доставлена в Литву из Украины под охраной.

