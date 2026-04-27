Пробежал 42 км меньше, чем за 2 часа: исторический рекорд марафона

В результате Кеджелче тоже понадобилось менее двух часов на дистанции, и он по праву стал вторым триумфатором забега, уступив Саве всего 11 секунд — его время 1:59.41.

Тройку лидеров замкнул угандийский легкоатлет, обладатель мирового рекорда в полумарафоне Джейкоб Киплимо, финишировавший с результатом 2:00:28.

Все трое побили предыдущий марафонский рекорд, установленный в 2023 году в Чикаго еще одним кенийцем Келвином Киптумой (2:00:35). Сегодняшний победитель Саве улучшил результат Киптумы более, чем на минуту.

По словам организаторов, Саве шел по графику мирового рекорда уже в первой половине забега, преодолев половину дистанции за 1:00:29, а во второй половине сумел ускориться еще.

«Я чувствую себя отлично. Я очень счастлив. Это день, который я запомню навсегда, — сказал Саве в интервью Би-би-си. — Мы хорошо начали гонку. Ближе к финишу я чувствовал себя сильным. Когда я пересек линию и увидел время, я был в полном восторге».

Победа Саве не стала неожиданность. В этом году основное внимание было приковано именно к нему. Он уже побеждал в лондонском марафоне в 2025 году и в берлинском в 2024.

Однако ему самому просто побед было мало, он не скрывал, что мечтает побить рекорд Киптумы. На этой неделе Саве заявил BBC Sport, что установление нового мирового рекорда — «лишь вопрос времени».

«Я надеюсь и хочу, чтобы однажды это был я», — сказал он, отвечая на вопрос, сможет ли он стать первым, кто пробежит марафон быстрее двух часов.

«Мы говорили, что это будет день рекордов, но даже в самых смелых мечтах не могли представить такое», — сказал комментатор BBC и бывший чемпион мира Стив Крэм.

Между тем, самым первым марафонцем, который выбежал из двух часов, был двукратный олимпийский чемпион кениец Элиуд Кипчоге. В октябре 2019 года он пробежал марафон в Вене за 1:59.40 в рамках проекта Ineos 1:59 Challenge.

Однако из-за того, что забег не был открытым соревнованием, а спортсмена сопровождали сменяющиеся группы пейсмейкеров, помогавших ему поддерживать высокую скорость бега, результат Кипчоге не был зарегистрирован в качестве официального мирового рекорда.

В женском забеге представительница Эфиопии Тигст Ассефа улучшила собственный мировой рекорд среди женщин, уверенно опередив кенийских соперниц Хеллен Обири и Джойсилин Джепкосгей в напряженной концовке и защитив титул с результатом 2:15:41.

Швейцарский спортсмен Марсель Хуг уверенно одержал победу в элитной мужской гонке на колясках, завоевав восьмой титул на Лондонском марафоне и сравнявшись по этому показателю с британцем Дэвидом Вейром. Это также его шестая победа подряд.

В женской гонке на колясках швейцарка Кэтрин Дебруннер также защитила титул, оторвавшись на последних километрах от американки Татьяны Макфадден.

