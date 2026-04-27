Пробежал 42 км меньше, чем за 2 часа: исторический рекорд марафона

© BBC 27 апреля, 2026 09:35

Мир 0 комментариев

30-летний кенийский бегун Себастьян Саве вошел в историю Лондонского марафона, став первым спортсменом, пробежавшим дистанцию в 42 километра 195 метров менее чем за 2 часа — его время 1:59.30. Решающий рывок он сделал за 10 км до финиша, и лишь дебютант марафона Йомиф Кеджелча из Эфиопии смог удержаться за ним.

В результате Кеджелче тоже понадобилось менее двух часов на дистанции, и он по праву стал вторым триумфатором забега, уступив Саве всего 11 секунд — его время 1:59.41.

Тройку лидеров замкнул угандийский легкоатлет, обладатель мирового рекорда в полумарафоне Джейкоб Киплимо, финишировавший с результатом 2:00:28.

Все трое побили предыдущий марафонский рекорд, установленный в 2023 году в Чикаго еще одним кенийцем Келвином Киптумой (2:00:35). Сегодняшний победитель Саве улучшил результат Киптумы более, чем на минуту.

По словам организаторов, Саве шел по графику мирового рекорда уже в первой половине забега, преодолев половину дистанции за 1:00:29, а во второй половине сумел ускориться еще.

«Я чувствую себя отлично. Я очень счастлив. Это день, который я запомню навсегда, — сказал Саве в интервью Би-би-си. — Мы хорошо начали гонку. Ближе к финишу я чувствовал себя сильным. Когда я пересек линию и увидел время, я был в полном восторге».

Победа Саве не стала неожиданность. В этом году основное внимание было приковано именно к нему. Он уже побеждал в лондонском марафоне в 2025 году и в берлинском в 2024.

Однако ему самому просто побед было мало, он не скрывал, что мечтает побить рекорд Киптумы. На этой неделе Саве заявил BBC Sport, что установление нового мирового рекорда — «лишь вопрос времени».

«Я надеюсь и хочу, чтобы однажды это был я», — сказал он, отвечая на вопрос, сможет ли он стать первым, кто пробежит марафон быстрее двух часов.

«Мы говорили, что это будет день рекордов, но даже в самых смелых мечтах не могли представить такое», — сказал комментатор BBC и бывший чемпион мира Стив Крэм.

Между тем, самым первым марафонцем, который выбежал из двух часов, был двукратный олимпийский чемпион кениец Элиуд Кипчоге. В октябре 2019 года он пробежал марафон в Вене за 1:59.40 в рамках проекта Ineos 1:59 Challenge.

Однако из-за того, что забег не был открытым соревнованием, а спортсмена сопровождали сменяющиеся группы пейсмейкеров, помогавших ему поддерживать высокую скорость бега, результат Кипчоге не был зарегистрирован в качестве официального мирового рекорда.

В женском забеге представительница Эфиопии Тигст Ассефа улучшила собственный мировой рекорд среди женщин, уверенно опередив кенийских соперниц Хеллен Обири и Джойсилин Джепкосгей в напряженной концовке и защитив титул с результатом 2:15:41.

Швейцарский спортсмен Марсель Хуг уверенно одержал победу в элитной мужской гонке на колясках, завоевав восьмой титул на Лондонском марафоне и сравнявшись по этому показателю с британцем Дэвидом Вейром. Это также его шестая победа подряд.

В женской гонке на колясках швейцарка Кэтрин Дебруннер также защитила титул, оторвавшись на последних километрах от американки Татьяны Макфадден.

Психотерапевт и преподаватель RSU Айвис Домбровскис на своей странице в Facebook поделился размышлениями о том, как компания airBaltic относится к народу Латвии.

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Министр экономики Виктор Валайнис в прошлом году получил от Государственной канцелярии вознаграждение в размере 115 252 евро, что на 2,4% больше, чем годом ранее, следует из опубликованной на сайте Службы государственных доходов декларации должностного лица.

Иран предложил США открыть Ормузский пролив и завершить войну, отложив переговоры о ядерной программе Тегерана на более поздний срок, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Опубликованная на этой неделе ревизия Госконтроля подтверждает то, что передача "Ничего личного" расследовала уже несколько лет назад. Рига до сих пор не в полной мере использует более дешевое тепло, вырабатываемое тепловыми электростанциями "Latvenergo" при производстве электроэнергии.

красоты фиксируют новую волну: восьми- и десяти­летние покупают сыворотки с коллагеном, кислотные пилинги и кремы с ретинолом, предназначенные для взрослой кожи.

Картина «Взятие Христа под стражу», приписываемая итальянскому художнику эпохи барокко Караваджо, доставлена в Литву из Украины под охраной.

