Настроение зависит от квартиры: ученые нашли неожиданный фактор

В воздухе, на мебели и даже на бытовых поверхностях в квартире постоянно присутствуют тысячи видов микроорганизмов. Их соотношение меняется в зависимости от вентиляции, уровня влажности, освещенности, используемых материалов и привычек жильцов — от частоты уборки до наличия домашних животных.

Исследования показывают, что определённые группы бактерий могут коррелировать с повышенным уровнем стресса, усталости и даже раздражительности. Другие, напротив, чаще встречаются в среде, связанной с ощущением комфорта и спокойствия.

Отдельное внимание ученые уделяют так называемому «микробному фону» — устойчивому набору микроорганизмов, который формируется в помещении со временем и может сохраняться даже при смене жильцов.

Речь не идет о прямой зависимости или «бактериях счастья» в буквальном смысле. Однако все больше данных указывает на то, что окружающая микросреда способна влиять на самочувствие, усиливая или сглаживая эмоциональные реакции.

Именно поэтому в последние годы в научной среде растет интерес к качеству внутренней среды — не только с точки зрения чистоты, но и баланса.