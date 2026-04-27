Настроение зависит от квартиры: ученые нашли неожиданный фактор

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 10:28

Наука 0 комментариев

Состав микрофлоры в помещении может влиять на эмоциональное состояние человека. К такому выводу пришли исследователи, изучающие связь между средой обитания и психическим здоровьем.

В воздухе, на мебели и даже на бытовых поверхностях в квартире постоянно присутствуют тысячи видов микроорганизмов. Их соотношение меняется в зависимости от вентиляции, уровня влажности, освещенности, используемых материалов и привычек жильцов — от частоты уборки до наличия домашних животных.

Исследования показывают, что определённые группы бактерий могут коррелировать с повышенным уровнем стресса, усталости и даже раздражительности. Другие, напротив, чаще встречаются в среде, связанной с ощущением комфорта и спокойствия.

Отдельное внимание ученые уделяют так называемому «микробному фону» — устойчивому набору микроорганизмов, который формируется в помещении со временем и может сохраняться даже при смене жильцов.

Речь не идет о прямой зависимости или «бактериях счастья» в буквальном смысле. Однако все больше данных указывает на то, что окружающая микросреда способна влиять на самочувствие, усиливая или сглаживая эмоциональные реакции.

Именно поэтому в последние годы в научной среде растет интерес к качеству внутренней среды — не только с точки зрения чистоты, но и баланса.

Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic
На рабочем месте в Восточной больнице мертвым найден сотрудник (ДОПОЛНЕНО)
Дороги и законы: изменения правил дорожного движения
Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic

Психотерапевт и преподаватель RSU Айвис Домбровскис на своей странице в Facebook поделился размышлениями о том, как компания airBaltic относится к народу Латвии.

Мы не обязаны радоваться каждому приезжему: Петерис Шмидре о мигрантах

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Долгов стало больше: опубликованы данные о доходах министра экономики

Министр экономики Виктор Валайнис в прошлом году получил от Государственной канцелярии вознаграждение в размере 115 252 евро, что на 2,4% больше, чем годом ранее, следует из опубликованной на сайте Службы государственных доходов декларации должностного лица.

Axios: Иран предложил США открыть Ормуз и завершить войну

Иран предложил США открыть Ормузский пролив и завершить войну, отложив переговоры о ядерной программе Тегерана на более поздний срок, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Из-за цен на отопление предлагают распустить Рижскую думу: СМИ

Опубликованная на этой неделе ревизия Госконтроля подтверждает то, что передача "Ничего личного" расследовала уже несколько лет назад. Рига до сих пор не в полной мере использует более дешевое тепло, вырабатываемое тепловыми электростанциями "Latvenergo" при производстве электроэнергии.

Дети помешались на идеальной коже: появился новый тревожный термин

красоты фиксируют новую волну: восьми- и десяти­летние покупают сыворотки с коллагеном, кислотные пилинги и кремы с ретинолом, предназначенные для взрослой кожи.

Картина Караваджо «Поцелуй Иуды» перевезена из Украины в Литву под усиленной охраной

Картина «Взятие Христа под стражу», приписываемая итальянскому художнику эпохи барокко Караваджо, доставлена в Литву из Украины под охраной.

