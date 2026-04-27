Картина Караваджо «Поцелуй Иуды» перевезена из Украины в Литву под усиленной охраной

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 11:17

Важно 0 комментариев

Картина «Взятие Христа под стражу», приписываемая итальянскому художнику эпохи барокко Караваджо, доставлена в Литву из Украины под охраной.

По словам директора Литовского национального художественного музея (ЛНХМ) Арунаса Гялунаса, прибытие картины — это не просто очередная выставка, но и моральная поддержка воюющей стране.

«Это больше, чем просто демонстрация искусства. Это защита ценного произведения, а также огромная символическая и моральная поддержка коллегам, которые продолжают свою профессиональную деятельность даже в таких условиях», — сказал Гялунас агентству BNS.

«Для нас большая честь, что первой остановкой после Украины, где картина будет в безопасности от войны, стал наш музей», — добавил он.

До отправки в Литву полотно экспонировалось в Киеве, в музее «Дом митрополита» Национального заповедника «София Киевская».

В июле 2008 года картина была похищена. Спустя два года преступников задержали, а полотно еще 15 лет хранилось в качестве вещественного доказательства.

Сильно поврежденное произведение реставрировалось специалистами Национального реставрационного центра Украины в течение трех лет.

По словам Гялунаса, Литва просила предоставить картину для выставки еще с 2019 года, однако с началом войны в Украине реализовать это стало сложнее.

«Мы давно знали об этой картине, о ее происхождении и о том, что она долгое время находилась в коллекции Одесского музея западного и восточного искусства, будучи его гордостью. (...) Но с началом войны все усложнилось. Помимо сложных юридических процедур, началась российская агрессия, что еще больше затруднило доставку полотна в Литву», — отметил директор музея.

На протяжении всего пути до Реставрационного центра Пранаса Гудинаса ЛНХМ картину сопровождала вооруженная охрана.

«На территории Украины и Польши груз сопровождала вооруженная полиция. В Литве до самых дверей центра охрану обеспечивали вооруженные бойцы Союза стрелков. Сейчас картина находится в нашем музее, который оборудован камерами и круглосуточной охраной. Мы считаем, что обеспечили достаточный уровень безопасности», — подчеркнул он.

«В наших коллекциях есть разные ценности. В художественном музее Великокняжеского дворца также представлены произведения эпохи барокко, которые могли бы заинтересовать многих на черном рынке. Но они висят там много лет, и все в порядке», — добавил Гялунас.

Перед выставкой реставраторы центра проведут рентгеноспектральный анализ картины для изучения предыдущих слоев краски и реставрационных вмешательств.

«Возможно, под слоями обнаружится подпись или какая-то деталь, которая позволит точнее определить, касалась ли кисть самого Караваджо этого полотна, или же это версия его последователей и учеников», — пояснил директор.

Он подчеркнул, что Литве пока сложно приобретать произведения мирового значения из-за их высокой стоимости и длительных переговоров, однако такие возможности постепенно становятся более доступными.

На картине «Взятие Христа под стражу», также известной как «Поцелуй Иуды», изображена сцена предательства. Считается, что в правой части композиции Караваджо изобразил самого себя — он держит фонарь, свет которого выхватывает из темноты этот роковой момент.

Произведение было создано в 1602 году. Известно о существовании 12 версий этой картины, однако до сих пор нет единого мнения о том, какая из них является оригиналом.

После завершения исследований картину можно будет увидеть в Вильнюсской картинной галерее ЛНХМ, начиная с июня.

Кардиолог шокирован тем, что латвийцы покупают в супермаркетах
Кардиолог шокирован тем, что латвийцы покупают в супермаркетах (2)

На рабочем месте в Восточной больнице мертвым найден сотрудник (ДОПОЛНЕНО)
На рабочем месте в Восточной больнице мертвым найден сотрудник (ДОПОЛНЕНО)

Дороги и законы: изменения правил дорожного движения
Дороги и законы: изменения правил дорожного движения

Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic

Психотерапевт и преподаватель RSU Айвис Домбровскис на своей странице в Facebook поделился размышлениями о том, как компания airBaltic относится к народу Латвии.

Читать
Мы не обязаны радоваться каждому приезжему: Петерис Шмидре о мигрантах

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Читать

Долгов стало больше: опубликованы данные о доходах министра экономики

Министр экономики Виктор Валайнис в прошлом году получил от Государственной канцелярии вознаграждение в размере 115 252 евро, что на 2,4% больше, чем годом ранее, следует из опубликованной на сайте Службы государственных доходов декларации должностного лица.

Читать

Axios: Иран предложил США открыть Ормуз и завершить войну

Иран предложил США открыть Ормузский пролив и завершить войну, отложив переговоры о ядерной программе Тегерана на более поздний срок, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Читать

Из-за цен на отопление предлагают распустить Рижскую думу: СМИ

Опубликованная на этой неделе ревизия Госконтроля подтверждает то, что передача "Ничего личного" расследовала уже несколько лет назад. Рига до сих пор не в полной мере использует более дешевое тепло, вырабатываемое тепловыми электростанциями "Latvenergo" при производстве электроэнергии.

Читать

Дети помешались на идеальной коже: появился новый тревожный термин

красоты фиксируют новую волну: восьми- и десяти­летние покупают сыворотки с коллагеном, кислотные пилинги и кремы с ретинолом, предназначенные для взрослой кожи.

Читать