Предприятие "Rīgas Siltums" не организовало закупки таким образом, чтобы в первую очередь покупать самое дешевое тепло. Регулятор не изменил старую тарифную систему, а Министерство экономики и Рижская городская дума годами не решали эту проблему.

Два года назад "Ничего личного" сообщала, что в Риге есть две тепловые электростанции, которые производят электроэнергию и побочный продукт - тепло. Но это тепло не используется для снижения счетов за отопление для жителей Риги. Это гигантские дымоходы, через которые произведенное тепло буквально выбрасывается в воздух, даже во время зимних морозов.

"На практике мы сжигаем природный газ в газовой турбине. Генератор вырабатывает электроэнергию, а горячие дымовые газы после сгорания поступают в установку рекуперации отработанного тепла. Если нет спроса на тепло и его некуда девать, мы отводим это тепло в атмосферу в режиме конденсации", - заявил в мае 2024 года технический директор ТЭЦ "Latvenergo" Илья Каминский.

В то время "Latvenergo" производило электроэнергию, исходя из спроса на бирже на соответствующий день, поэтому ТЭЦ знала, сколько тепла она произведет, только накануне.

"Rīgas Siltums" покупало его раз в неделю.

В 2023 году "Latvenergo" выбросило в атмосферу около 180 тысяч мегаватт тепла. Чиновники и ответственные лица пообещали, что решение будет найдено.

Рижская дума является одним из акционеров "Rīgas Siltums". Другой владелец - Министерство экономики. Ни один из них не берет на себя ответственность за недостатки в теплоснабжении, на которые указал Госконтроль. А в условиях высоких цен на энергоносители жители Риги расплачиваются за это бездействие большими счетами за отопление.

Председатель правления "Rīgas Siltums", занимающий свой пост уже седьмой месяц, отвергает обвинения и заявляет, что процедура закупок меняется. Однако проблема полностью не решена.

Компания закупает часть необходимого для отопления тепла заранее, а "Latvenergo" узнает всего за день до поставки, будет ли ТЭЦ производить электроэнергию и сможет ли предложить Риге более дешевое тепло. Для более эффективного использования этого тепла необходимо изменить не только закупки "Rīgas Siltums", но и договоры с другими производителями.

