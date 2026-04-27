Из-за цен на отопление предлагают распустить Рижскую думу: СМИ (1)

© LETA 27 апреля, 2026 11:21

Новости Латвии 1 комментариев

Опубликованная на этой неделе ревизия Госконтроля подтверждает то, что передача "Ничего личного" расследовала уже несколько лет назад. Рига до сих пор не в полной мере использует более дешевое тепло, вырабатываемое тепловыми электростанциями "Latvenergo" при производстве электроэнергии.

Предприятие "Rīgas Siltums" не организовало закупки таким образом, чтобы в первую очередь покупать самое дешевое тепло. Регулятор не изменил старую тарифную систему, а Министерство экономики и Рижская городская дума годами не решали эту проблему.

Два года назад "Ничего личного" сообщала, что в Риге есть две тепловые электростанции, которые производят электроэнергию и побочный продукт - тепло. Но это тепло не используется для снижения счетов за отопление для жителей Риги. Это гигантские дымоходы, через которые произведенное тепло буквально выбрасывается в воздух, даже во время зимних морозов.

"На практике мы сжигаем природный газ в газовой турбине. Генератор вырабатывает электроэнергию, а горячие дымовые газы после сгорания поступают в установку рекуперации отработанного тепла. Если нет спроса на тепло и его некуда девать, мы отводим это тепло в атмосферу в режиме конденсации", - заявил в мае 2024 года технический директор ТЭЦ "Latvenergo" Илья Каминский.

В то время "Latvenergo" производило электроэнергию, исходя из спроса на бирже на соответствующий день, поэтому ТЭЦ знала, сколько тепла она произведет, только накануне.

"Rīgas Siltums" покупало его раз в неделю.

В 2023 году "Latvenergo" выбросило в атмосферу около 180 тысяч мегаватт тепла. Чиновники и ответственные лица пообещали, что решение будет найдено.

Рижская дума является одним из акционеров "Rīgas Siltums". Другой владелец - Министерство экономики. Ни один из них не берет на себя ответственность за недостатки в теплоснабжении, на которые указал Госконтроль. А в условиях высоких цен на энергоносители жители Риги расплачиваются за это бездействие большими счетами за отопление.

Председатель правления "Rīgas Siltums", занимающий свой пост уже седьмой месяц, отвергает обвинения и заявляет, что процедура закупок меняется. Однако проблема полностью не решена.

Компания закупает часть необходимого для отопления тепла заранее, а "Latvenergo" узнает всего за день до поставки, будет ли ТЭЦ производить электроэнергию и сможет ли предложить Риге более дешевое тепло. Для более эффективного использования этого тепла необходимо изменить не только закупки "Rīgas Siltums", но и договоры с другими производителями.

(Tv3.lv)

Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic
Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic

Кардиолог шокирован тем, что латвийцы покупают в супермаркетах
Кардиолог шокирован тем, что латвийцы покупают в супермаркетах

На рабочем месте в Восточной больнице мертвым найден сотрудник (ДОПОЛНЕНО)
На рабочем месте в Восточной больнице мертвым найден сотрудник (ДОПОЛНЕНО)

Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic

Психотерапевт и преподаватель RSU Айвис Домбровскис на своей странице в Facebook поделился размышлениями о том, как компания airBaltic относится к народу Латвии.

Мы не обязаны радоваться каждому приезжему: Петерис Шмидре о мигрантах

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Долгов стало больше: опубликованы данные о доходах министра экономики

Министр экономики Виктор Валайнис в прошлом году получил от Государственной канцелярии вознаграждение в размере 115 252 евро, что на 2,4% больше, чем годом ранее, следует из опубликованной на сайте Службы государственных доходов декларации должностного лица.

Axios: Иран предложил США открыть Ормуз и завершить войну

Иран предложил США открыть Ормузский пролив и завершить войну, отложив переговоры о ядерной программе Тегерана на более поздний срок, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Дети помешались на идеальной коже: появился новый тревожный термин

красоты фиксируют новую волну: восьми- и десяти­летние покупают сыворотки с коллагеном, кислотные пилинги и кремы с ретинолом, предназначенные для взрослой кожи.

Картина Караваджо «Поцелуй Иуды» перевезена из Украины в Литву под усиленной охраной

Картина «Взятие Христа под стражу», приписываемая итальянскому художнику эпохи барокко Караваджо, доставлена в Литву из Украины под охраной.

