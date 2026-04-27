Цены на наш лес упали: что сейчас лучше всего продаётся за границу?

Вызовы продолжают сменять друг друга - в прошлом году это были попытки президента США диктовать экономические условия остальному миру, за которыми последовало введение американских тарифов.

Сейчас очень серьезной проблемой может стать война на Ближнем Востоке, интенсивность которой, к счастью, снизилась, и установлено хрупкое перемирие. Тем не менее происходящее уже оставило свой след на мировой внешней торговле, по крайней мере, в сфере энергоресурсов. Если запасы нефти, доступные рынку, не будут восстановлены, движение других товаров в мире также может претерпеть кардинальные изменения.

В негативном направлении.

Можно сказать, что экспортные показатели Латвии также уже начали двигаться по отрицательной траектории. Однако некоторые компании сообщают как о расширении производственных мощностей, так и о завоевании новых долей рынка в Европе за счет экспорта услуг.

Официальные данные о внешней торговле Латвии относятся к периоду еще до войны в Персидском заливе. Первые два месяца года оказались не самыми успешными для латвийского экспорта. Общий объем экспортируемых из Латвии товаров сократился на 5,8% по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года и составил 3,13 млрд евро.

В феврале ситуация улучшилась, о чем свидетельствует меньшее снижение по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года: объемы сократились всего на 1,5%, сообщает Центральное статистическое управление.

Хорошая новость в том, что экспорт растет в большинстве товарных групп, описанных статистиками. А именно, из 10 ведущих товарных групп семь увеличили объем, а три сократили.

Одна из этих трех связана с минеральным топливом, что, по сути, представляет собой реэкспорт энергетических ресурсов. Главная плохая новость связана со снижением продаж древесины за рубеж.

Экспорт этой продукции за год сократился на 8,3%. Экспорт лесной продукции в некотором смысле является лакмусовой бумажкой для оценки здоровья мировой экономики. Продажи этой продукции в значительной степени связаны со строительством и производством автомобилей.

Иными словами, с секторами, которые требуют инвестиций, готовности компаний и населения инвестировать в долгосрочные закупки. Если такой готовности нет, это нерадостно ни для мира в целом, ни для Латвии.

При этом довольно положительны данные машиностроительного сектора. Продажи второй по величине группы продукции - электрооборудования - за рубеж выросли на 4,1% по сравнению с февралем прошлого года.

(Tvnet.lv)