Цены на наш лес упали: что сейчас лучше всего продаётся за границу?

© LETA 27 апреля, 2026 10:40

Бизнес 0 комментариев

Хотя геополитический фон не благоприятствует росту мировой экономики, скорее, наоборот, экспортные отрасли Латвии продолжают развиваться. Правда, в начале года некоторые из наших основных отраслей продавали за границу меньше, чем годом ранее.

Вызовы продолжают сменять друг друга - в прошлом году это были попытки президента США диктовать экономические условия остальному миру, за которыми последовало введение американских тарифов.

Сейчас очень серьезной проблемой может стать война на Ближнем Востоке, интенсивность которой, к счастью, снизилась, и установлено хрупкое перемирие. Тем не менее происходящее уже оставило свой след на мировой внешней торговле, по крайней мере, в сфере энергоресурсов. Если запасы нефти, доступные рынку, не будут восстановлены, движение других товаров в мире также может претерпеть кардинальные изменения.

В негативном направлении.

Можно сказать, что экспортные показатели Латвии также уже начали двигаться по отрицательной траектории. Однако некоторые компании сообщают как о расширении производственных мощностей, так и о завоевании новых долей рынка в Европе за счет экспорта услуг.

Официальные данные о внешней торговле Латвии относятся к периоду еще до войны в Персидском заливе. Первые два месяца года оказались не самыми успешными для латвийского экспорта. Общий объем экспортируемых из Латвии товаров сократился на 5,8% по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года и составил 3,13 млрд евро.

В феврале ситуация улучшилась, о чем свидетельствует меньшее снижение по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года: объемы сократились всего на 1,5%, сообщает Центральное статистическое управление.

Хорошая новость в том, что экспорт растет в большинстве товарных групп, описанных статистиками. А именно, из 10 ведущих товарных групп семь увеличили объем, а три сократили.

Одна из этих трех связана с минеральным топливом, что, по сути, представляет собой реэкспорт энергетических ресурсов. Главная плохая новость связана со снижением продаж древесины за рубеж.

Экспорт этой продукции за год сократился на 8,3%. Экспорт лесной продукции в некотором смысле является лакмусовой бумажкой для оценки здоровья мировой экономики. Продажи этой продукции в значительной степени связаны со строительством и производством автомобилей.

Иными словами, с секторами, которые требуют инвестиций, готовности компаний и населения инвестировать в долгосрочные закупки. Если такой готовности нет, это нерадостно ни для мира в целом, ни для Латвии.

При этом довольно положительны данные машиностроительного сектора. Продажи второй по величине группы продукции - электрооборудования - за рубеж выросли на 4,1% по сравнению с февралем прошлого года.

(Tvnet.lv)

Комментарии (0)

Дороги и законы: изменения правил дорожного движения
Дороги и законы: изменения правил дорожного движения

«В 1941-м к депортируемым приходили двое русских и один латыш — прогрессивный»: Херманис разошелся
«В 1941-м к депортируемым приходили двое русских и один латыш — прогрессивный»: Херманис разошелся (1)

Кардиолог шокирован тем, что латвийцы покупают в супермаркетах
Кардиолог шокирован тем, что латвийцы покупают в супермаркетах (2)

Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic

Психотерапевт и преподаватель RSU Айвис Домбровскис на своей странице в Facebook поделился размышлениями о том, как компания airBaltic относится к народу Латвии.

Мы не обязаны радоваться каждому приезжему: Петерис Шмидре о мигрантах

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Долгов стало больше: опубликованы данные о доходах министра экономики

Министр экономики Виктор Валайнис в прошлом году получил от Государственной канцелярии вознаграждение в размере 115 252 евро, что на 2,4% больше, чем годом ранее, следует из опубликованной на сайте Службы государственных доходов декларации должностного лица.

Axios: Иран предложил США открыть Ормуз и завершить войну

Иран предложил США открыть Ормузский пролив и завершить войну, отложив переговоры о ядерной программе Тегерана на более поздний срок, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Из-за цен на отопление предлагают распустить Рижскую думу: СМИ

Опубликованная на этой неделе ревизия Госконтроля подтверждает то, что передача "Ничего личного" расследовала уже несколько лет назад. Рига до сих пор не в полной мере использует более дешевое тепло, вырабатываемое тепловыми электростанциями "Latvenergo" при производстве электроэнергии.

Дети помешались на идеальной коже: появился новый тревожный термин

красоты фиксируют новую волну: восьми- и десяти­летние покупают сыворотки с коллагеном, кислотные пилинги и кремы с ретинолом, предназначенные для взрослой кожи.

Картина Караваджо «Поцелуй Иуды» перевезена из Украины в Литву под усиленной охраной

Картина «Взятие Христа под стражу», приписываемая итальянскому художнику эпохи барокко Караваджо, доставлена в Литву из Украины под охраной.

