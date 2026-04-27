«В 1941-м к депортируемым приходили двое русских и один латыш — прогрессивный»: Херманис разошелся (1)

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 09:33

Важно 1 комментариев

«Идеология прогрессивных всегда была идеологией смерти. Она всегда приносила только бедствия и разрушения. В старые времена они отправляли нас в Сибирь и открыто убивали, в наши дни они разрушают основы национального государства, начиная с отношения к семьям и заканчивая образованием и культурой, - пишет Алвис Херманис в своем предвыборном манифесте на ФБ, явно указывая на своих политических конкурентов – партию «Прогрессивных» (хотя какая там конкуренция, когда у «прогрессивных» рейтинг около 7%, а у Херманиса в районе 2%),  

«Левые умеют только разрушать, но не строить. Так было во все времена и так будет и впредь. Их нынешние министры и их дела — лучшее тому подтверждение, - продолжает он.

Сейчас я читаю книгу «Матери в Сибири», и во всех воспоминаниях повторяется, что в ночь на 14 июня 1941 года к депортируемым приходили два русских (из НКВД) и один латыш. Этот латыш был прогрессивным того времени. Если кто-то этого не понимает, то сам виноват. Прогрессивные — это чистое и дистиллированное зло. Изучаем историю и, самое главное, — помогаем понять ее нашей молодежи».

Его спич прокомментировал Константин Чекушин, экс-депутат Рижской думы: 

"Использование исторических трагедий, таких как депортации и репрессии, в качестве инструмента для дискредитации современных политических оппонентов - это открытие портала в Ад. Те события затронули тысячи семей, и для многих это не абстрактная история, а конкретная личная боль.

Сегодняшние нередкие, к сожалению, практики обобщений упрощают сложную историю и ведут к ещё большему расколу в обществе. В то время как политическая конкуренция должна строиться на обсуждении идей, программ и решений, а не на взаимных оскорблениях.

Стоит отметить, что подобные приёмы не являются чем-то уникальным или новым. В разные периоды (но особенно в "предвыборный гон") можно наблюдать, как в условиях напряжённой политической повестки ответственность за сложные процессы нередко упрощаются и переносятся на отдельные партии или группы людей с неправильной национальностью или гражданством. Или даже на какой-то конкретный язык.

Такая логика может казаться удобной в краткосрочной борьбе за внимание избирателя, но в действительности она лишь закрепляет стереотипы и усиливает разделение в обществе. Что автоматически не даёт заниматься более важными вопросами, влияющими на наше с вами благосостояние".

На рабочем месте в Восточной больнице мертвым найден сотрудник (ДОПОЛНЕНО)

Дороги и законы: изменения правил дорожного движения

Кардиолог шокирован тем, что латвийцы покупают в супермаркетах

Психотерапевт и преподаватель RSU Айвис Домбровскис на своей странице в Facebook поделился размышлениями о том, как компания airBaltic относится к народу Латвии.

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Министр экономики Виктор Валайнис в прошлом году получил от Государственной канцелярии вознаграждение в размере 115 252 евро, что на 2,4% больше, чем годом ранее, следует из опубликованной на сайте Службы государственных доходов декларации должностного лица.

Иран предложил США открыть Ормузский пролив и завершить войну, отложив переговоры о ядерной программе Тегерана на более поздний срок, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Опубликованная на этой неделе ревизия Госконтроля подтверждает то, что передача "Ничего личного" расследовала уже несколько лет назад. Рига до сих пор не в полной мере использует более дешевое тепло, вырабатываемое тепловыми электростанциями "Latvenergo" при производстве электроэнергии.

красоты фиксируют новую волну: восьми- и десяти­летние покупают сыворотки с коллагеном, кислотные пилинги и кремы с ретинолом, предназначенные для взрослой кожи.

Картина «Взятие Христа под стражу», приписываемая итальянскому художнику эпохи барокко Караваджо, доставлена в Литву из Украины под охраной.

