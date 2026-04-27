«Левые умеют только разрушать, но не строить. Так было во все времена и так будет и впредь. Их нынешние министры и их дела — лучшее тому подтверждение, - продолжает он.

Сейчас я читаю книгу «Матери в Сибири», и во всех воспоминаниях повторяется, что в ночь на 14 июня 1941 года к депортируемым приходили два русских (из НКВД) и один латыш. Этот латыш был прогрессивным того времени. Если кто-то этого не понимает, то сам виноват. Прогрессивные — это чистое и дистиллированное зло. Изучаем историю и, самое главное, — помогаем понять ее нашей молодежи».

Его спич прокомментировал Константин Чекушин, экс-депутат Рижской думы:

"Использование исторических трагедий, таких как депортации и репрессии, в качестве инструмента для дискредитации современных политических оппонентов - это открытие портала в Ад. Те события затронули тысячи семей, и для многих это не абстрактная история, а конкретная личная боль.

Сегодняшние нередкие, к сожалению, практики обобщений упрощают сложную историю и ведут к ещё большему расколу в обществе. В то время как политическая конкуренция должна строиться на обсуждении идей, программ и решений, а не на взаимных оскорблениях.

Стоит отметить, что подобные приёмы не являются чем-то уникальным или новым. В разные периоды (но особенно в "предвыборный гон") можно наблюдать, как в условиях напряжённой политической повестки ответственность за сложные процессы нередко упрощаются и переносятся на отдельные партии или группы людей с неправильной национальностью или гражданством. Или даже на какой-то конкретный язык.

Такая логика может казаться удобной в краткосрочной борьбе за внимание избирателя, но в действительности она лишь закрепляет стереотипы и усиливает разделение в обществе. Что автоматически не даёт заниматься более важными вопросами, влияющими на наше с вами благосостояние".