Трамп нас не бросит: Кудорс о политике США в отношении Латвии

Кудорс рассказал, что он был в Вашингтоне в 2016 году, когда Трамп был избран первый раз, но еще не вступил в должность. Когда консультанта по внешней политике предвыборной кампании Трампа спросили, какой будет политика нового президента в отношении Восточной Европы, стран Балтии, а также Грузии, Молдовы, Украины, — то советник ответил, что тех, кто находится "под зонтиком", никто не тронет, а о тех, кто находится за пределами зонтика, Трамп не будет заботиться. И Украина находится за пределами, поскольку зонтик был предназначен для НАТО.

Трамп на словах ослабил трансатлантические связи, но своими делами — и ослабил, и укрепил. Укрепил, потребовав от членов НАТО тратить сначала 2, а потом 5% ВВП на оборону, что для нас выгодно, считает Кудорс. Он считает, что Трампа следует оценивать больше по делам, поскольку говорить он может что угодно.

«США проводили политику непризнания оккупации Балтии, там было посольство, спасибо, что выдавали паспорта, что было важно для нашей доктрины непрерывности, которую мы включили в декларацию от 4 мая. Это не вторая республика, как нам хочет внушить Кремль, это наша первая. Во Франции пятая, у нас первая, основанная в 1918 году», — подчеркнул Кудорс.

"Во время встречи в Конгрессе США с представителями стран Балтии республиканцы подчеркивают нашу смелость быть свободными, а демократы больше говорят о демократии. Мы — редкий пример успеха среди бывших республик СССР, мы действительно в списке лучших", - считает он.