Трамп нас не бросит: Кудорс о политике США в отношении Латвии

Neatkarīgā Rīta Avīze 27 апреля, 2026 10:27

Латышские СМИ 0 комментариев

Как на Латвии отразится политика, проводимая президентом США Дональдом Трампом? Об этом в интервью nra.lv TV sarunas  рассказал эксперт по международным отношениям Андис Кудорс.

Кудорс рассказал, что он был в Вашингтоне в 2016 году, когда Трамп был избран первый раз, но еще не вступил в должность. Когда консультанта по внешней политике предвыборной кампании Трампа спросили, какой будет политика нового президента в отношении Восточной Европы, стран Балтии, а также Грузии, Молдовы, Украины, — то советник ответил, что тех, кто находится "под зонтиком", никто не тронет, а о тех, кто находится за пределами зонтика, Трамп не будет заботиться. И Украина находится за пределами, поскольку зонтик был предназначен для НАТО.

Трамп на словах ослабил трансатлантические связи, но своими делами — и ослабил, и укрепил. Укрепил, потребовав от членов НАТО тратить сначала 2, а потом 5% ВВП на оборону, что для нас выгодно, считает Кудорс. Он считает, что Трампа следует оценивать больше по делам, поскольку говорить он может что угодно. 

«США проводили политику непризнания оккупации Балтии, там было посольство, спасибо, что выдавали паспорта, что было важно для нашей доктрины непрерывности, которую мы включили в декларацию от 4 мая. Это не вторая республика, как нам хочет внушить Кремль, это наша первая. Во Франции пятая, у нас первая, основанная в 1918 году», — подчеркнул Кудорс.

"Во время встречи в Конгрессе США с представителями стран Балтии республиканцы подчеркивают нашу смелость быть свободными, а демократы больше говорят о демократии. Мы — редкий пример успеха среди бывших республик СССР, мы действительно в списке лучших", - считает он.

Кардиолог шокирован тем, что латвийцы покупают в супермаркетах
Важно

Кардиолог шокирован тем, что латвийцы покупают в супермаркетах (2)

Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic
Важно

Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic

«В 1941-м к депортируемым приходили двое русских и один латыш — прогрессивный»: Херманис разошелся
Важно

«В 1941-м к депортируемым приходили двое русских и один латыш — прогрессивный»: Херманис разошелся (1)

Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic

Психотерапевт и преподаватель RSU Айвис Домбровскис на своей странице в Facebook поделился размышлениями о том, как компания airBaltic относится к народу Латвии.

Психотерапевт и преподаватель RSU Айвис Домбровскис на своей странице в Facebook поделился размышлениями о том, как компания airBaltic относится к народу Латвии.

Мы не обязаны радоваться каждому приезжему: Петерис Шмидре о мигрантах

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Долгов стало больше: опубликованы данные о доходах министра экономики

Министр экономики Виктор Валайнис в прошлом году получил от Государственной канцелярии вознаграждение в размере 115 252 евро, что на 2,4% больше, чем годом ранее, следует из опубликованной на сайте Службы государственных доходов декларации должностного лица.

Министр экономики Виктор Валайнис в прошлом году получил от Государственной канцелярии вознаграждение в размере 115 252 евро, что на 2,4% больше, чем годом ранее, следует из опубликованной на сайте Службы государственных доходов декларации должностного лица.

Axios: Иран предложил США открыть Ормуз и завершить войну

Иран предложил США открыть Ормузский пролив и завершить войну, отложив переговоры о ядерной программе Тегерана на более поздний срок, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Иран предложил США открыть Ормузский пролив и завершить войну, отложив переговоры о ядерной программе Тегерана на более поздний срок, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Из-за цен на отопление предлагают распустить Рижскую думу: СМИ

Опубликованная на этой неделе ревизия Госконтроля подтверждает то, что передача "Ничего личного" расследовала уже несколько лет назад. Рига до сих пор не в полной мере использует более дешевое тепло, вырабатываемое тепловыми электростанциями "Latvenergo" при производстве электроэнергии.

Опубликованная на этой неделе ревизия Госконтроля подтверждает то, что передача "Ничего личного" расследовала уже несколько лет назад. Рига до сих пор не в полной мере использует более дешевое тепло, вырабатываемое тепловыми электростанциями "Latvenergo" при производстве электроэнергии.

Дети помешались на идеальной коже: появился новый тревожный термин

красоты фиксируют новую волну: восьми- и десяти­летние покупают сыворотки с коллагеном, кислотные пилинги и кремы с ретинолом, предназначенные для взрослой кожи.

красоты фиксируют новую волну: восьми- и десяти­летние покупают сыворотки с коллагеном, кислотные пилинги и кремы с ретинолом, предназначенные для взрослой кожи.

Картина Караваджо «Поцелуй Иуды» перевезена из Украины в Литву под усиленной охраной

Картина «Взятие Христа под стражу», приписываемая итальянскому художнику эпохи барокко Караваджо, доставлена в Литву из Украины под охраной.

Картина «Взятие Христа под стражу», приписываемая итальянскому художнику эпохи барокко Караваджо, доставлена в Литву из Украины под охраной.

