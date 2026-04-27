Мы не обязаны радоваться каждому приезжему: Петерис Шмидре о мигрантах (1)

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 11:28

Важно 1 комментариев

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Дискутируя о мигрантах и степени открытости латвийского общества, бизнесмен не скрывал своего скепсиса в отношении приезжих, подчеркивая, что желание сохранить свои ценности на свой территории естественно для человека: «Я хочу жить в своей квартире, а не в коммунальной».

«Я считаю совершенно нормальным, что люди живут в своей стране и не любят приезжих. Конечно, если для этого есть основания", - говорит он, не боясь входить в противоречие с современными либеральными взглядами на миграцию.

Впрочем, бизнесмен объясняет, что  речь не о не ненависти к людям других культур, а о границах: «В чем проблема? Мы должны принимать всех, кто к нам приходит? Это неестественно! Это не значит, что мы должны плохо с ними обращаться, но если кто-то вторгается на мою территорию, мне это не нравится».

Однако ясно, что Латвии не обойтись без мигрантов, они приезжали и продолжат приезжать к нам. Как быть с этим, что означает "принятие" других?

«Я не знаю, хотите ли вы считать меня расистом или кем-то еще – пожалуйста, мне все равно. Но я бы не хотел, чтобы Латвия превратилась в мусульманскую страну», – так выразил свою позицию Шмидре. И подчеркнул, что она не направлена против конкретных людей - против изменений уклада жизни, если миграция будет неконролируемой.

Комментарии (1)
Дороги и законы: изменения правил дорожного движения
Дороги и законы: изменения правил дорожного движения

«В 1941-м к депортируемым приходили двое русских и один латыш — прогрессивный»: Херманис разошелся
«В 1941-м к депортируемым приходили двое русских и один латыш — прогрессивный»: Херманис разошелся (1)

Кардиолог шокирован тем, что латвийцы покупают в супермаркетах
Кардиолог шокирован тем, что латвийцы покупают в супермаркетах (2)

Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic (1)

Психотерапевт и преподаватель RSU Айвис Домбровскис на своей странице в Facebook поделился размышлениями о том, как компания airBaltic относится к народу Латвии.

Долгов стало больше: опубликованы данные о доходах министра экономики (1)

Министр экономики Виктор Валайнис в прошлом году получил от Государственной канцелярии вознаграждение в размере 115 252 евро, что на 2,4% больше, чем годом ранее, следует из опубликованной на сайте Службы государственных доходов декларации должностного лица.

Axios: Иран предложил США открыть Ормуз и завершить войну (1)

Иран предложил США открыть Ормузский пролив и завершить войну, отложив переговоры о ядерной программе Тегерана на более поздний срок, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Из-за цен на отопление предлагают распустить Рижскую думу: СМИ (1)

Опубликованная на этой неделе ревизия Госконтроля подтверждает то, что передача "Ничего личного" расследовала уже несколько лет назад. Рига до сих пор не в полной мере использует более дешевое тепло, вырабатываемое тепловыми электростанциями "Latvenergo" при производстве электроэнергии.

Дети помешались на идеальной коже: появился новый тревожный термин (1)

красоты фиксируют новую волну: восьми- и десяти­летние покупают сыворотки с коллагеном, кислотные пилинги и кремы с ретинолом, предназначенные для взрослой кожи.

Картина Караваджо «Поцелуй Иуды» перевезена из Украины в Литву под усиленной охраной (1)

Картина «Взятие Христа под стражу», приписываемая итальянскому художнику эпохи барокко Караваджо, доставлена в Литву из Украины под охраной.

