Дискутируя о мигрантах и степени открытости латвийского общества, бизнесмен не скрывал своего скепсиса в отношении приезжих, подчеркивая, что желание сохранить свои ценности на свой территории естественно для человека: «Я хочу жить в своей квартире, а не в коммунальной».

«Я считаю совершенно нормальным, что люди живут в своей стране и не любят приезжих. Конечно, если для этого есть основания", - говорит он, не боясь входить в противоречие с современными либеральными взглядами на миграцию.

Впрочем, бизнесмен объясняет, что речь не о не ненависти к людям других культур, а о границах: «В чем проблема? Мы должны принимать всех, кто к нам приходит? Это неестественно! Это не значит, что мы должны плохо с ними обращаться, но если кто-то вторгается на мою территорию, мне это не нравится».

Однако ясно, что Латвии не обойтись без мигрантов, они приезжали и продолжат приезжать к нам. Как быть с этим, что означает "принятие" других?

«Я не знаю, хотите ли вы считать меня расистом или кем-то еще – пожалуйста, мне все равно. Но я бы не хотел, чтобы Латвия превратилась в мусульманскую страну», – так выразил свою позицию Шмидре. И подчеркнул, что она не направлена против конкретных людей - против изменений уклада жизни, если миграция будет неконролируемой.