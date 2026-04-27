Нарушений с дронами стало в 2,3 раза больше: полиция бьёт тревогу

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 12:20

Новости Латвии

Государственная полиция в прошлом году зафиксировала 768 случаев, связанных с несоблюдением правил использования дронов, что в 2,3 раза больше, чем в 2024 году, когда было зафиксировано 330 нарушений, сообщили агентству ЛЕТА в Агентстве гражданской авиации (АГА).

АГА в прошлом году рассмотрело 123 дела об административных правонарушениях, связанных с использованием дронов, что на 50 дел больше, чем в 2024 году.

Также в последние годы значительно выросло число лиц, эксплуатирующих дроны. В Латвии в конце 2025 года было зарегистрировано 11 242 эксплуатанта дронов, что на 43,3% больше, чем в конце 2024 года - 7846.

АГА констатирует, что чаще всего нарушения совершают мужчины в возрасте от 20 до 45 лет, а с 2024 года увеличилось число нарушителей, не достигших 18-летнего возраста. В таких случаях к рассмотрению дел привлекаются законные представители нарушителей.

Государственная полиция констатировала, что в случаях нарушений дроны в основном не имеют соответствующей маркировки или во время полета не соблюдается разрешенная высота полета. Кроме того, в прошлом году более чем в шесть раз выросло число случаев, когда дроны летали вблизи инфраструктуры без необходимого согласования с ее владельцами или управляющими. Также выросло число случаев, когда полеты совершались вне прямой видимости.

Также в 2025 году зафиксировано четыре случая, когда концентрация алкоголя в крови дистанционных пилотов превышала разрешенные законом 0,2 промилле, у одного из них было констатировано 1,6 промилле, за что был применен денежный штраф в размере 150 евро.

За нарушения в использовании дронов административные штрафы могут применять АГА, Государственная полиция, Военная полиция, муниципальная полиция и Государственная пограничная охрана.

Победа за 30 секунд: латвийская спортсменка стала лучшей в Европе на турнире по джиу джитсу

Латвийская спортсменка Анета одержала уверенную победу на соревнованиях в Барселоне на турнире Master International Jiu-Jitsu Championship - Europe 2026, завершив финальный поединок всего за полминуты. При этом путь к финалу оказался необычным — соперница не вышла на бой, и спортсменка автоматически прошла в финал.

Пиво оказалось полезнее, чем думали: ученые нашли неожиданный эффект

Пиво неожиданно оказалось источником важного витамина. Новое исследование показало: в обычной порции содержится больше витамина B6, чем считалось ранее.

Не выдержал порыва ветра: ветряк рухнул из-за дефекта в конструкции

Ветряная турбина в Южнокурземском крае в воскресенье, 26 апреля, вероятно, упала из-за износа и сильного ветра, сообщили в Бюро по контролю за строительством. В бюро допустили, что объект не проходил должного осмотра, поэтому повреждения, вызванные коррозией, не были замечены. В результате инцидента никто не пострадал, также не было повреждено имущество третьих лиц. В понедельник, 27 апреля, объект, вместе с экспертами, осмотрел министр климата и энергетики Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян), сообщает Latvijas Radio.

Мы не обязаны радоваться каждому приезжему: Петерис Шмидре о мигрантах

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Фон дер Ляйен исключила отмену санкций ЕС против Ирана

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) не считает целесообразной отмену санкций Евросоюза в отношении Ирана в ближайшем будущем. "Мы считаем, что отмена санкций была бы преждевременной", - заявила фон дер Ляйен на заседании парламентской группы блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в понедельник, 27 апреля, в Берлине.

Пограничники поймали ещё одного перевозчика нелегалов

В субботу пограничники задержали гражданина Латвии, который перевозил пятерых нелегальных мигрантов, незаконно пересёкших государственную границу. Об этом сообщили в Государственной погранохране.

Уровень популизма зашкаливает: Чекушин разобрал предвыборный план Шлесерса

Бывший депутат Рижской думы Константин Чекушин (Согласие) на своей странице в Facebook разобрал предвыборный план партии Шлесерса "Латвия на первом месте" и назвал его невероятно популистским.

